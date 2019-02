Annuncio

In questo mercoledì 20 febbraio 2019 troviamo Plutone, Venere e Saturno in Capricorno. Giove in Sagittario e la Luna in Vergine. Sole, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Urano in Ariete e Marte in Toro. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito le previsioni per tutti i segni.

Toro determinato

Ariete: mercoledì all'insegna della cocciutaggine. La poca diplomazia unita agli influssi odierni renderà i nativi ostinati verso le loro posizioni a prescindere dall'interlocutore che gli si parerà davanti.

Toro: col vento in poppa. La Luna spostatasi nell'elemento del Toro non farà che rendere i nati del segno ancor più orientati verso il proseguimento dei propri obiettivi. Serata da dedicare all'amore.

Gemelli: leggerezza d'intenti. Oggi i nati Gemelli saranno espansivi e con una gran voglia di socialità che 'sfogheranno' nel pomeriggio dedicandosi anche allo shopping.

Cancro: pazienza latitante. Nervi a fior di pelle e rischio di scatti d'ira improvvisi caratterizzeranno il mercoledì dei nativi, dunque sarà bene rilassarsi a fondo e restare in disparte per non compiere azioni che Saturno non perdonerebbe.

Leone ideatore

Leone: mercoledì dove i risultati potrebbero non essere immediati ma l'acume sarà sollecitato ad esternare idee degne di nota. Sarà bene attuarle senza avere fretta di maturazione economica e progettuale.

Vergine: obiettivi multipli. I nativi cercheranno di portare avanti molti progetti ma non ricorderanno il famoso detto "chi troppo vuole nulla stringe" che in questo mercoledì calzerà a pennello.

Bilancia: pensierosi. Posizioni planetarie che incupiranno i nati Bilancia rendendoli irritati ed irritabili. Sarà bene dedicare la giornata all'amato bene che regalerà soddisfazioni maggiori.

Scorpione: viaggi all'estero. Probabili partenze in luoghi inesplorati in corso o da programmare sembrano segnalare gli influssi odierni. Chissà che il 'viaggio' non sia figurato.

Capricorno top

Sagittario: caparbietà. L'ostinazone la farà da padrona, in questo mercoledì, perchè i nati Sagittario non volgeranno lo sguardo altrove e saranno immersi nelle faccende lavorative, riuscendo a ricavarne ottimi profitti.

Capricorno: il segno migliore del giorno. Astri favorevoli garantiranno una giornata ricca di soddifazioni, perlopiù legate alla sfera lavorativa. In amore andrà meglio verso sera.

Acquario: tranquillità relazionale. I nativi smorzeranno probabili litigi con famiglia e partner sul nascere perchè avranno bisogno di rilassarsi, vista l'atmosfera delle precedenti giornate.

Pesci: fuori orbita. Mercoledì poco socievole per i nati Pesci che prediligerranno respingere le richieste mondane di partner e amici, preferendo restare isolati tra le mura domestiche.