L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 marzo mette sul piatto immaginario della bilancia astrologica le previsioni e le pagelle relative ai prossimi sette giorni in calendario. In analisi quest'oggi gli ultimi sei segni dello zodiaco messi in relazione con la prima settimana del mese di marzo. Come da copione, partiamo pure a dare info sui segni migliori del momento, meritatamente ben posizionati alla guida delle nostre classifiche. Favorito dalle stelle in assoluto tra i sei sotto analisi nel contesto, il Sagittario (voto 9), seguito una spanna sotto dai fortunatissimi Scorpione (voto 8) e Pesci (voto 8). In posizione meno fortunata, tuttavia non da buttare, Bilancia (voto 7) valutato con settimana appena sopra la sufficienza.

Infine, parlando di segni in difficoltà nel frangente, le previsioni da lunedì 4 a domenica 10 marzo annunciano sette giornate abbastanza scarse nei confronti di Capricorno (voto 6) e Acquario (voto 6). A questo punto andiamo pure a mettere a nudo la verità, analizzando per bene voti, pagelle e previsioni e subito dopo l'incontro con la classifica finale completa valida per tutti i segni.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 7. Periodo abbastanza compatto per voi Bilancia, senza troppi raggiri o impedimenti. La partenza della settimana come pure la fine, saranno purtroppo entrambe negative. Infatti, lunedì 4 e domenica 10 marzo faranno registrare rispettivamente due e tre stelle.

Invece, arriveranno cinque ottime stelline il giorno 7 come anche l'8 marzo. Da non sottovalutare certamente il giorno 5 e il 9, ambedue messe in preventivo con quattro stelle. La migliore in assoluto? Mercoledì 6 marzo, favoriti grazie alla "top del giorno". Vediamo la situazione stelline giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 6 marzo;

mercoledì 6 marzo; ★★★★★ giovedì 7, venerdì 8;

★★★★ martedì 5, sabato 9;

★★★ domenica 10 marzo;

★★ lunedì 4 marzo 2019.

Scorpione: voto 8. Settimana classificata ottima, da vivere in modo splendido grazie alle stelle, positive nella stesura del vostro oroscopo. Partiamo direttamente con la giornata peggiore, tanto per non pensarci più: mercoledì 6 marzo giornata pessima, segnata da sole due stelline e relativo 'ko'; meno peggio risulterà quella precedente, martedì 5, segnata da tre stelle e relativo "sottotono".

Non demoralizzatevi, adesso arriva il meglio con i giorni fortunati: godrete di uno splendido fine settimana sabato 9 e domenica 10. Invece la "top del giorno" arriverà proprio in occasione dei festeggiamenti in onore della donna, l'8 marzo. Ecco la valutazione della settimana e le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 8 marzo - Festa della Donna;

venerdì 8 marzo - Festa della Donna; ★★★★★ lunedì 4, giovedì 7, sabato 9;

★★★★ domenica 10 marzo;

★★★ martedì 5 marzo;

★★ mercoledì 6 marzo.

Sagittario: voto 9. In arrivo una settimana davvero splendida, sistematicamente improntata alla migliore positività, anche se non proprio assoluta. A portare una ventata di freschezza nei rapporti interpersonali, come anche negli affari o specificatamente nel lavoro, la giornata di sabato 9 marzo. Intanto gli astri assicureranno una giornata a cinque stelle a martedì 5, venerdì 8 e domenica 10 del mese. Momento esaltante sabato 9 marzo vincente e meritevole della la "top del giorno". Nella media normalità, invece risulteranno quelle del 4 e del 6, portatrici entrambe di quattro buone stelle. A dare problemi e stress sarà purtroppo il fine settimana: seguite i nostri consigli e le dritte rilasciate giorno per giorno dal nostro oroscopo. Ecco, a seguire, i prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 9 marzo;

sabato 9 marzo; ★★★★★ martedì 5, venerdì 8 (Festa della Donna), domenica 10;

★★★★ lunedì 4, mercoledì 6;

★★★ giovedì 7 marzo.

Capricorno: voto 6. Settimana classificata sotto la media, con un appena accennato voto sei in pagellino. Il periodo evolverà a fasi alterne con i soliti snervanti alti e bassi: martedì 5 come anche mercoledì 6 marzo saranno due fantastiche giornate a cinque stelle, tutte da dedicare ad affetti e amicizia. Invece valutato nelle previsioni della settimana con le quattro stelle, pur sempre buone, risulteranno lunedì 4, giovedì 7 e domenica 10. Nulla di buono invece porteranno venerdì 8 e sabato 9 marzo rispettivamente considerati a tre e due stelle da "ko". Vai con le stelline quotidiane a seguire:

★★★★★ martedì 5, mercoledì 6;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7, domenica 10;

★★★ venerdì 8 marzo (festa delle donne);

★★ sabato 9 marzo 2019.

Acquario: voto 6. Occhi puntati sulle vostre previsioni: come sarà il voto e quale la posizione in classifica stelline relativa ai sette i giorni della prima settimana di marzo? L'oroscopo inizia subito di gran carriera svelando le giornate migliori: in primo piano lunedì 4 e giovedì 7 marzo ambedue valutati con cinque stelle. Approfittate di queste tre giornate per giocare eventuali assi nella manica. Invece, sotto quattro normalissime stelle vivrete venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo: giornate con poco da sperare ma assolutamente non negative. Per quanto riguarda il periodo "no", cercate di prestare attenzione alla parte centrale della settimana: con tre stelle "sottotono" è previsto mercoledì 6, mentre decisamente da "ko" sarà martedì 5 marzo, sottoscritto solamente da due stelle. Ecco le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 4, giovedì 7;

★★★★ venerdì 8, sabato 9, domenica 10;

★★★ mercoledì 6 marzo;

★★ martedì 5 marzo.

Pesci: voto 8. Speciale e positiva in quasi tutti i giorni interessanti la vostra prima settimana del mese di marzo. Il periodo, vista l'ottima presenza della Luna nel segno vede nel 5 di marzo la vostra giornata al "top del giorno": merito della Luna in arrivo nel comparto. I giorni migliori secondo l'oroscopo settimanale coincideranno con quelli a cinque stelline di mercoledì 6, sabato 9 e domenica 10 marzo accompagnato dal pur sempre buono venerdì 8 del mese, classificato a quattro stelle. Difficile e poco gestibile lunedì 4 marzo, valutato con il "sottotono": previste solo tre stelline. Difficile il periodo invece, relativo al 7 di marzo, sotto due pessime stelline da "ko". Scopriamo in profondità i singoli giorni a partire da quello al "top":

Top del giorno martedì 5 marzo - Luna in Pesci;

martedì 5 marzo - Luna in Pesci; ★★★★★ mercoledì 6, sabato 9, domenica 10;

★★★★ venerdì 8 marzo;

★★★ lunedì 4 marzo;

★★ giovedì 7 marzo.

Classifica settimanale completa, segno per segno

Quale sorpresa ci riserverà la classifica della settimana da lunedì 4 a domenica 10 marzo? Come sempre in questi casi la scaletta è valida per l'intero comparto zodiacale rappresentante i dodici segni dello zodiaco. Abbiamo già svelato in parte i migliori in assoluto per quanto riguarda i segni della seconda sestina, adesso è la volta di tutti gli altri. In primo piano in vetta alla classifica, l'Ariete valutato al "top della settimana". Andiamo adesso a togliere il velo della curiosità al resto della scaletta scoprendo uno a uno i dodici segni:

1° Ariete , voto 10 segno al "top della settimana";

, voto 10 segno al "top della settimana"; 2° Toro e Sagittario, voto 9;

3° Scorpione e Pesci, voto 8;

4° Gemelli e Bilancia, voto 7;

5° Cancro, Vergine, Capricorno, Acquario, voto 6;

6° Leone, voto 5.

Il report impostato sull'oroscopo settimanale dal 4 al 10, dunque inerente la settimana di partenza del mese di marzo è giunto al termine. Vi esortiamo a non mancare al nuovo incontro, prossimamente con con le previsioni, la nuova classifica e le stelline giornaliere riguardanti il periodo compreso tra l'11 e il 17 del corrente mese.