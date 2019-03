Annuncio

L'Oroscopo di domani 2 marzo è pronto a svelare i segreti più intimi delle stelle, necessari per avere una sorta di preavviso in merito al prossimo inizio weekend. Interessati alle previsioni giornaliere curiosi o semplici appassionati di Astrologia. Ovviamente ognuno in cuor suo spera in qualcosa di positivo per il proprio segno d'appartenenza. Purtroppo sono sempre troppo pochi i simboli astrali pienamente supportati dalle stelle; meno male che la ruota gira. Del resto un saggio proverbio dice: "La fortuna? Oggi a me, domani a te".

Bene, dopo questa piccola divagazione in tema, iniziamo pure a dare qualche informazione relativa ai sei segni sotto analisi in questo contesto. Ovviamente quest'oggi ad essere messi sotto analisi saranno solamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A portare un senso di soddisfazione, astrologicamente parlando, l'arrivo della Luna in Acquario. Oltre al transito lunare, in effetti, questo sabato vedrà in primo piano il Sole (già presente in Pesci) e Venere (appena approdato in Acquario), pronti a favorire rispettivamente Vergine e Cancro.

Invece, per quanto concerne il periodo "no", sempre in base a quanto esplicitato nelle previsioni zodiacali del 2 marzo, gli amici nativi del Toro dovranno sorbirsi un noioso periodo "sottotono" mentre quelli dei Gemelli saranno messi con le spalle al muro da una giornata valutata con il "ko". Passiamo pure la parola alla scaletta con le stelline del momento e poi via con le previsioni zodiacali per la giornata di sabato.

Classifica stelline 2 marzo

La buona Astrologia quotidiana ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in valutazione. Curiosi di sapere quante stelle ha avuto in dono il vostro segno? Certo che sì... allora diciamo subito che, in questo caso, la nuova classifica stelline interessante il giorno 2 marzo è pronta a favorire Cancro e Vergine regalando loro le cinque stelle della buona sorte. Periodo instabile, anche se non affatto negativo, senz'altro per coloro appartenenti ad Ariete e Leone, in questo caso messi in evidenza da quattro stelline indicanti il periodo di routine. Alle strette invece Toro e Gemelli valutati rispettivamente con tre e due stelle interessanti i frangenti negativi.

A seguire il riepilogo schematico, un condensato d'astrologia applicata al primo giorno di weekend, ovviamente riferito ai segni dall'Ariete fino alla Vergine:

★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Toro;

★★: Gemelli.

Astrologia di sabato 2 marzo, lavoro e amore

Ariete - Il prossimo venerdì sarà di certo non negativo, magari statico per la maggior parte di voi Ariete ma assolutamente da non disprezzare. Intanto, secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore in generale, alcuni arietini potrebbero contemplare un lieve aumento della passionalità, il tutto a favore di una ritrovata intesa con il partner. Parte del merito sarà da imputare alla Luna in Acquario che nel contesto riuscirà a mantenere vivi entusiasmi ed interessi. Qualcun'altro, invece, abbagliato dalla lucentezza di "altri lidi", potrebbe tentare una goffa avventura sessuale extra-coniugale mettendo in serio pericolo la longevità del proprio rapporto (non fatelo!). Single, tra voi molti avranno qualche appiglio in più su cui poggiare le proprie speranze o troveranno conforto in intese affettive appaganti. Se dovreste ritrovarvi all'interno di un rapporto in fase iniziale un po' traballante, troverete giovamento in questa giornata. Nel lavoro, infine, le energie necessarie e la voglia di fare ci saranno tutte, dunque non avrete scusanti per non impegnarvi un po' di più nelle cose.

Toro - Partirà non tanto bene questa parte della settimana con un sabato messo in conto probabilmente come "sottotono". Qualche appiglio di positività potreste riscontrarlo a metà giornata, ma non è troppo garantito: muovetevi con i piedi di piombo! In amore cercate di mettere un freno alle vostre reazioni improvvise evitando di inasprire ulteriormente le situazioni a rischio. In caso di battibecchi sappiamo e sapete già chi avrà la peggio, non è così? Bene, allora datevi una regolata. Potrebbe essere il caso di rivedere certi vostri atteggiamenti, forse un tantino troppo pretenziosi nei confronti del partner, che ne dite? Single, mettete pure da parte quell’aria di chi sa il fatto suo (ma che in realtà non lo sa affatto!), dunque esistente solo nella vostra mente. In caso di nuove conoscenze non fatevi coinvolgere in discussioni in cui non sapete a priori di non essere ferrati, quindi di non poter competere: sarà solo e sempre "l'altra parte" ad avere la meglio, sappiatelo! Nel lavoro, infine, periodo da prendere con molta cautela: iniziate con il mettere da parte l'istinto per gli affari; soprattutto nelle questioni finanziarie potreste accusare un duro colpo.

Gemelli - In arrivo un inizio weekend poco positivo recante le classiche due stelline relative ai frangenti spuntati con il "ko". Come comportarsi quindi in questi casi? Tranquilli e sereni, seguite i nostri consigli e punto. In amore pertanto, visto il periodo poco favorevole, si consiglia tanta concentrazione nelle situazioni più importanti. La giornata di certo taglierà le gambe alle migliori aspettative: viaggi, relazioni e incontri, tutti da tenere ben organizzati e sotto stretto controllo, ancora meglio se potessero essere rimandati ad altra data. Single, vi piace sperimentare nuovi tipi di rapporti? Amate aprire il cuore verso situazioni sentimentali "diverse", capaci di regalare maggiori intensità emotive e rapporti stimolanti? Certo, desideri fattibili ma non esenti da pericolosi circoli viziosi da cui rimanere potenzialmente prigionieri: occhio alle penne! Nel lavoro, invece, piccoli passi nel corso del periodo potrebbero dare nuova linfa alla speranza: molto presto qualcosa di concreto e di assolutamente positivo arriverà, tenetevi pronti.

Cancro - La giornata in analisi quest'oggi per voi del Cancro è prevista davvero molto positiva. Merito di chi? Ebbene, a portare una ventata di buona fortuna, sia in ambito sentimentale che nella parte professionale/lavorativa in generale, sarà Venere in Acquario: il pianeta del buon dialogo e dei sentimenti si troverà speculare positivo al 90% rispetto al segno. In questo caso le previsioni di venerdì annunciano in amore il massimo appoggio astrale: comunque vadano le cose tra voi e il partner in questo periodo, sappiate sfruttare con la massima destrezza situazioni o nuove opportunità. Ottima l'intesa sessuale, finalmente efficace ed appagante per entrambi: approfittatene per vivere nottate all'insegna della passione pura. Single, qualcuno di voi vorrebbe strizzare l'occhio ad una persona appena conosciuta (il massimo fosse se appartenesse alla Vergine!): certamente è una buona idea, solo che ci vorrà un po' di tempo e tanta buona volontà. State pur certi, visto il momento magico, che potrebbe venir fuori un sentimento davvero speciale. Nel lavoro si consiglia di evitare di accelerare solo perché avrete sensazioni positive in merito alle cose portate avanti. il rischio? La risposta in un vecchio, ma ancora tanto attuale proverbio: "Chi troppo vuole, nulla stringe!".

Leone - Giornata di fine settimana valutata abbastanza positivamente anche se alla lunga potrebbe restituire qualche lieve intoppo a livello interpersonale. In primo piano, soprattutto in questo periodo con forti problematiche legate ai soldi o all'attività lavorativa, la vostra precisa volontà di cercare diversivi: sfruttatela fino in fondo ma fatelo con cognizione di causa e tanta accortezza, ok? In amore, intanto, buone le possibilità di poter recuperare un rapporto affettivo, merito di una persona "informata dei fatti" e ben disposta a fare da tramite tra voi e la controparte. A qualcuno, attualmente in crisi con il partner, potrebbe crescere la voglia di (ri)mettersi in carreggiata. Parlando sempre di amore e sentimenti, testando nuovi lidi da cui attingere passione o avventure piccanti: attenti. Single, nel corso del secondo pomeriggio potreste avere il piacere di incontrare una vecchia conoscenza, magari un vecchio amico/a oppure ritrovare l'amicizia di una bella persona. In questo caso l'oroscopo giornaliero consiglia di ascoltare un po' di più i consigli giusti, offerti senza tornaconto. Nel lavoro, per chiudere, tutto di ordinaria amministrazione. Prevista una giornata abbastanza buona anche se con piccoli frangenti delicati a cui prestare attenzione.

Vergine - Partenza davvero splendida riguardo il vostro sabato d'inizio weekend. A portare fortuna il Sole attualmente posizionato in Pesci, a voi speculare positivo al 90% e con all'orizzonte, ciliegina, la bella sagoma di Nettuno e Mercurio pronti a dare sostegno in campo lavorativo/economico. Che dire, una giornata davvero speciale tutta da sfruttare a pieno titolo! Iniziamo di getto analizzando il comparto relativo ai sentimenti: l'oroscopo di domani 2 marzo consiglia in amore zero titubanze: quindi, campo libero da incertezze o indecisioni soprattutto in coppia. In molti contesti si prevedono scintille soprattutto nel dopo cena: sensualità e voglia di trasgressione i punti chiave a cui affidarsi. Single, per voi in piena fase di innamoramento arriveranno dolci sensazioni, difficile da spiegare, in grado di rendere forti le persone deboli. Parecchi cuori traboccheranno d'amore e a far da cornice sensualissimi momenti. Nel lavoro provatele tutte, le soddisfazioni che senz'altro arriveranno vi faranno dimenticare eventuali sforzi.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.