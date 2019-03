Annuncio

Un'altra settimana sta per iniziare e l'Oroscopo dal 4 al 10 marzo prevede grandi novità per ciascun segno. Saranno giornate intense e serene, ma anche piene di soddisfazioni sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Andiamo a scoprire dettagliatamente che cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Oroscopo settimanale 4-10 marzo: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete: avrete grosse soddisfazioni sul lavoro e finalmente realizzerete i vostri obiettivi impegnandovi al massimo e avendo più fiducia in voi stessi. Nella vita di coppia siate più sinceri e passionali. Fate crescere l'entusiasmo.

Toro: nel campo professionale potrete avventurarvi in un nuovo lavoro.

Fate una breve vacanza che vi terrà concentrati a studiare la via giusta per 'sfondare'. Attenti agli amici. In amore vi riavvicinerete al partner o farete nuove amicizie. Dovete avere pazienza nel rapporto ed essere più presenti.

Gemelli: nel lavoro raggiungerete la velocità massima. Non infastidite le persone vicine con atteggiamenti superficiali. Più rispetto e comprensione in amore, non fate solo promesse o programmi a lungo termine. Progettate un viaggio e mostrate attenzione alle persone care.

Cancro: secondo l'oroscopo settimanale avrete molto successo nel lavoro. Dimostrerete la vostra intelligenza e ogni progetto avrà un lieto fine. In amore si avvereranno i sogni, con il fascino attirerete la persona che vi sta a cuore e insieme programmerete il futuro.

Leone: raccogliete tutti i progetti e non perdete la calma. Giudicate i colleghi e le persone che vi sono vicine e fate un lavoro di squadra. In amore avrete emozioni e momenti romantici, per i single è il momento migliore per trovare un partner.

Vergine: anche se l'ambiente lavorativo non vi piace, avrete la possibilità di ricevere una promozione e allontanarvi da quelle fastidiose malelingue. La vita finanziaria sarà perfetta. Anche in amore avrete più tempo da dedicare alla persona cara. Consiglio: prenotate un breve weekend fuori città e organizzate cene a lume di candela.

Previsioni dell'oroscopo per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: avrete modo di ottenere grosse soddisfazioni, probabili promozioni.

Tutto ciò che fate si trasformerà in oro, progettate con successo. La vostra vita sentimentale va a gonfie vele, i single faranno nuove conoscenze ma attenti a essere sinceri e leali.

Scorpione: l'oroscopo dal 4 al 10 marzo vi invita a tirare fuori il vostro lato creativo e finire le cose iniziate o lasciate nel cassetto. Siate ambiziosi e puntate alla carriera. In amore dovete comunicare di più con il partner, approfondite le intimità nel vostro rapporto.

Sagittario: nel lavoro non rallentate, fate degli sforzi, comunicate di più con i colleghi. È il momento giusto per farsi valere e per puntare a delle promozioni. In amore siate onesti con voi stessi, dovete conoscere meglio il vostro partner e progettare insieme.

Capricorno: momenti di serenità, non fatevi stressare dal lavoro e siate più tolleranti sia in ufficio che sui cantieri. È il momento buono per prendersi delle pause ed esprimere i propri sentimenti al partner, confidatevi di più, ne trarrete giovamento.

Acquario: fate attenzione a non fare troppe previsioni azzardate. Mantenete la vostra professionalità con dignità e sincerità, ne gioverà la vostra professione. In amore spingetevi oltre, basta 'battere la fiacca'. Dedicatevi di più al partner e costruitevi il futuro.

Pesci: potenzierete i vostri obiettivi avendo più fiducia in voi stessi. Il lavoro è come un fiume in piena. Siete pieni di idee e raggiungerete i vostri scopi. La vita sentimentale è un po' lenta ma all'improvviso giungeranno grandi flirt.