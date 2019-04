L'Oroscopo dell'amore di coppia è ancora più completo, poiché affianca alle previsioni astrologiche di mercoledì anche una frase sulla fedeltà, dedicata a ciascun segno zodiacale.

Nuove sensazioni nelle previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Venere e Mercurio in congiunzione creano un transito che tocca le vostre sensazioni nel profondo e approfondisce i sentimenti a due, che manifesterete al partner. Ecco la frase: "Non cancelleremo l'amore, né le liti, né le distanze. Innalzando solennemente i versi come le dita, lo giuro, amo di un amore immutabile e fedele".

(Vladimir Majakovskij)

Toro: Sole e Urano in congiunzione nel vostro cielo, innescano cambiamenti rivoluzionari in voi amici del Toro. Il Sole rappresenta il cuore, l'astro uraniano l'energia che vuole espandersi verso orizzonti nuovi e stimolanti. Un aforisma: "Il cuore di una donna non muta col tempo, né si altera con il passare delle stagioni. Combatte a lungo ma non muore ed è fedele a se stesso". (Khalil Gibran)

Gemelli: Marte nella vostra casa astrologica innesca il desiderio di portare la relazione di coppia a livelli più profondi, non sarà solo soddisfazione dei vostri bisogni ma consapevolezza di armonizzarsi alla perfezione.

Un pensiero per voi: "Ho iniziato a dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel e vissero per sempre felici e contenti mancava la parola insieme". (valemille, Twitter)

Cancro: molto sensibili con la Luna in trigono, sarete assetati di nuove sensazioni amorose e di cose straordinarie, tutte da condividere in due. Ecco la frase: "Prima di sposarmi mi riusciva difficile rimanere fedele a una persona. Ora credo nel calore della casa, nel rapporto formale. Quando sei innamorata, la fedeltà è facile".

(Julia Roberts)

Leone: l'entusiasmo in coppia non vi mancherà di certo e vi permetterà di vivere le sensazioni in modo piacevole e allegro. Buona la sensualità anche se dovrete fare attenzione a moderare l'impulsività innescata da Marte in sestile. Ecco il pensiero: "Se qualcuno giura fedeltà fino alla tomba, di solito non pensa alla propria tomba". (Zarko Petan)

Vergine: il trigono di Plutone e Urano allarga moltissimo i vostri orizzonti mentali e capirete quali cambiamenti apportare nella coppia per progredire, senza sofferenza. Ecco il pensiero: "La fedeltà è lo sforzo di un'anima nobile di eguagliarsi a un'altra anima più grande di lei".

(Goethe)

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Bilancia: molto chiusi intellettualmente e sentimentalmente, non riuscirete ad approfondire le vostre sensazioni amorose per via dell'opposizione di Venere e Mercurio, divenendo molto freddi nei confronti degli affetti. Un pensiero: "Solo chi ha fede in se stesso può essere fedele agli altri". (Erich Fromm)

Scorpione: consapevoli con voi stessi e appagati in coppia, non cercherete di capovolgere in modo innovativo la vostra storia. La vostra docilità amorosa sarà il frutto di un equilibrio tra i sentimenti e un'intelligenza profonda.

Una frase per voi: "Che cuore sincero ci siamo lasciati alle spalle! Che sentimento troveremo mai, eguale nel genere umano: la fedeltà". (Thomas Hardy)

Sagittario: cercate di stabilizzare la vostra storia amorosa, trovando nuovi stimoli a due e un punto di incontro che beneficerà entrambi, per approfondire la relazione con consapevolezza. Un aforisma: "Abbi la fedeltà e la sincerità come primi principi". (Confucio)

Capricorno: la quadratura di Venere e Saturno si fa sentire e in collegamento con i nodi lunari del Cancro vi indicano che dovete crescere in coppia, approfondendo l'amore in modo costruttivo, senza piangervi addosso. Un pensiero: "Ogni giorno milioni di persone soffrono per la monogamia, non c'è cura conosciuta". (Carrie Bradshaw)

Acquario: tutto scorre per il meglio e l'amore per voi amici dell'Acquario in coppia sarà appagante e profondo. Vivete il presente con slancio, dunque. Ecco la frase per voi: "Credo nella Fedeltà ma non sono praticante". (Anonimo)

Pesci: troppo gelosi in coppia, voi Pesci potreste essere troppo presi da sensazioni negative che vi procurano depressione e sconforto. Cercate di aprirvi di più al dialogo con il vostro partner. Ecco il pensiero: "C'è gente che è innamorata ma è infedele e gente che è fedele ma non è innamorata". (anapsicopoet, Twitter)