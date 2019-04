Manca poco all'inizio del mese di maggio. Le previsioni astrologiche che riguardano il Cancro sono pronte a dare il loro responso. Di seguito l'Oroscopo che comprende il periodo tra l'uno ed il 31 maggio con lavoro, salute e amore, ma anche situazioni da saper gestire per godere al meglio del mese in arrivo. Per i nati cancro quello di aprile non è stato un periodo semplice, nonostante il recupero rispetto ai mesi precedenti, non sono mancati momenti di stress, soprattutto nella parte conclusiva del periodo.

Siete alla ricerca di tranquillità e questa ricerca proseguirà anche prossimamente. Nel lavoro, con Venere in aspetto favorevole insieme a Mercurio, le prime settimane sono state produttive per voi, è stato anche possibile chiarire alcune situazioni difficili. In campo sentimentale, non ci sono stati grandi incontri, ma neanche esagerate emozioni.

Per quanto riguarda il mese di maggio, la vita sentimentale non sarà semplice da gestire. È possibile che qualcuno viva delle delusioni di troppo, soprattutto nella parte iniziale del periodo.

In campo professionale, potrebbero esserci dei problemi riguardanti questioni economiche, che potrebbero comunque essere gestite all'interno della famiglia. A livello salutare, se ci sono alcune situazioni che non riuscite a risolvere, affidatevi ad esperti in grado di gestire al meglio la situazione. Cercate di non stancarvi troppo, soprattutto dietro le questioni lavorative, altrimenti potreste vivere dei momenti sottotono anche a livello psicofisico.

Oroscopo Cancro: lavoro e amore a maggio

Come anticipato, non sarà semplice vivere i sentimenti in questo mese per i nativi del segno.

La prima parte vi vedrà sottotono, ma un recupero ci sarà a partire dalla terza settimana, con Marte dalla vostra parte. Nel periodo conclusivo di maggio, vivrete dei momenti di passione che proseguiranno nel mese di giugno, quando riuscirete a superare delle tensioni che vi affliggono da tempo e alle quali troverete risposte.

In campo professionale, nonostante le questioni economiche da sistemare al più presto, potrete portare avanti i vostri progetti. È importante in questo momento che vi fermiate e capiate realmente in che direzione la vostra attività lavorativa deve andare.

Valutate e soppesate le azioni da compiere per riuscire bene in ciò che è il vostro lavoro. Fate dunque le cose con calma, evitando di alimentare conflitti inutili e discussioni improduttive. Nel mese di giugno, con Mercurio e il Sole dalla vostra parte troverete anche delle soluzioni a questioni da tempo irrisolte e potrete vivere le vostre scelte con maggiore serenità.