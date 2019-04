L'Oroscopo di domani mercoledì 1° maggio 2019 è nuovamente al centro dell'attenzione pronto a svelare il pensiero degli astri e ben disposto a dare consigli sul prossimo mercoledì. Questa parte centrale della settimana si presenta molto bene riguardo l'amore e il lavoro, ma solo per un piccolo gruppo di "prescelti": a fare la differenza, soprattutto in campo sentimentale una splendida Luna in Ariete. In esame in questo frangente i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: desiderosi di sapere chi, tra questi, avrà il pieno appoggio degli astri e chi invece sarà costretto a subire eventuali turbolenze negative? Bene, diciamo subito che il primo giorno del mese di maggio vedrà nettamente al top gli amici Ariete, ovviamente per merito del transito lunare citato poc'anzi.

Pubblicità

A reggere il passo fortunato del predetto segno di Terra, solo Gemelli e Leone, ambedue valutati con le cinque stelline relative ai periodi super-positivi. Invece, secondo quanto messo in luce dalle previsioni zodiacali del 1 maggio, ad avere pochissime chance di successo saranno gli amici nativi in Cancro e in Vergine: curiosi di appurare qualcosa di più in merito? In questo caso non ci resta che dare inizio alle analisi astrali segno per segno come sempre precedute dall'immancabile scaletta con le stelline del giorno.

Classifica stelline 1° maggio

Gli astri sono pronti a fare la cernita relativa ai segni fortunati e quelli con periodo in salita: target la giornata di mercoledì, come sappiamo risulta essere il primo giorno del nuovo mese. Punto centrale su cui basare speranze e attese, come sempre, la nuova classifica stelline interessante appunto il 1° giorno di maggio. Tra i sei segni sotto analisi in questa sede, in evidenza quest'oggi troviamo l'Ariete che, come annunciato in apertura, potrà contare sul prezioso supporto della Luna, presente nel proprio segno a partire dalle ore 12:23 del tardissimo mattino. Altresì, in buona evidenza anche coloro nativi dei Gemelli e dello Scorpione, affiancati a poca distanza dal Toro preventivato a quattro stelle.

Pubblicità

Vediamo allora di analizzare nel dettaglio il riepilogo completo:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro;

★★★: Cancro;

★★: Vergine.

Oroscopo del primo giorno del mese di maggio

Ariete "top del giorno" - Il prossimo mercoledì vedrà la luce una meravigliosa Luna in Ariete, pronta a regalare in campo sentimentale soddisfazioni immense a più di qualcuno. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, il rapporto resta in primo piano: se siete alle prese con qualche noiosa faccenda, il partner non si tirerà di certo indietro prestandosi generosamente nel dare una mano.

Single, sotto i migliori auspici questa parte centrale della settimana mettendo a disposizione momenti davvero belli e degni di essere vissuti, secondo le aspettative di ognuno. Nel lavoro, non siate sempre critici e pretenziosi: dovete riconoscere che i vostri standard sono alquanto alti e non tutti riescono a eguagliarli.

Toro - Giornata semplice, improntata in linea di massima verso un normale cammino e per questo valutata come buona. In generale, con charme e tanta eleganza saprete giocare in modo convincente le vostre carte.

Pubblicità

In amore, certamente dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare troppo il vostro morale. In coppia, per tanti di voi è normale vivere momenti di enfasi alternati ad altrettanti di grande stanchezza: cercate di evitare l'andare in contro a situazioni già in partenza previste a rischio, ok? Single, prima d’intraprendere nuovi progetti concludete quelli già avviati. Anche se in precedenza vi avessero un po’ deluso, potrebbero riservarvi delle sorprese. Nel lavoro, nuove responsabilità saranno vissute come un peso: il senso del dovere sarà sollecitato a mille e voi comincerete a "dare i numeri!".

Gemelli - In arrivo una splendida giornata, davvero buona se messa in relazione ad affetti e sentimenti. Le stelle vi saranno amiche, pronte a dare un apporto positivo significativo in campo sentimentale. In amore il comparto riguardante i sentimenti in generale previsto in netto miglioramento. Il dialogo con il partner potrà riprendere da dove era stato interrotto, riannodando i fili di quel discorso che sapete: scoprirete di trovarvi d’accordo se non su tutto, su gran parte delle cose. Single, una serata tranquilla davanti alla televisione ci può anche stare; se però avete rifiutato inviti intriganti, allora c’è qualcosa che sicuramente non quadra. Nel lavoro, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo.

Cancro - La giornata di metà settimana è stata deliberatamente giudicata dalle stelle in modalità "sottotono". In amore, impegnati come al solito in mille faccende, avete sempre meno tempo per la persona amata: prendetevi una serata di libertà. Le previsioni di mercoledì sottolineano il fatto che, pur avendo fatto di tutto per dimenticare una persona, quando meno ve l’aspettate si rifà avanti con l’intenzione di ricominciare... Single, non chiudetevi in voi stessi: un sereno scambio d’idee vi toglierà un gran peso dal cuore e nuova serenità su cui contare. Nel lavoro, visto l'attuale cielo astrale si raccomanda di puntare solo su progetti mirati, avvalendovi dell’aiuto di persone fidate. Sappiate essere organizzati, propositivi e collaborativi.

Leone - Giornata di metà settimana particolare indicata per le cose affettive ma anche abbastanza positiva sul lato professionale. In amore, l’esuberanza del vostro segno subirà una accelerazione da sprinter: mitigate la vostra arroganza con toni più tolleranti e persuasivi. Il periodo in linea generale vi vedrà tranquilli e beati soprattutto in coppia, con tanta pace e serenità su cui poter contare. Se invece siete ancora in status single, dunque liberi di volare "di fiore in fiore", potreste avere incontri (favoriti da Venere e dalla Luna in Ariete) con la persona dei vostri sogni. Nel lavoro riuscirete a coordinare al meglio le vostre energie mentali e fisiche dando il massimo nell'attività abituale. Consiglio: state alla larga da situazioni "fai da te", specie se non siete ferrati o almeno un poco esperti.

Vergine - Giornata decisamente da prendere con tanta accortezza visto che è stata valutata nell'oroscopo di domani 1° maggio con le due stelle relative ai periodi da "ko". In amore, l'Astrologia vede stelle particolarmente ingenerose con configurazioni abbastanza contrarie al vostro segno. Per molti potrebbe essere un giorno floscio, scarno di novità con qualche decisione importante da prendere in considerazione. Pianeti dissonanti non vorranno sentir ragioni, dunque cercate di adattarvi a questo probabile periodo da "ko".. Single, qualcuno tenterà o già lo ha fatto, di sparlare alle vostre spalle: prendete precauzioni. Nel lavoro, agire d’astuzia: non chiedete l’impossibile al vostro capo, cercate altresì di non perdere le staffe con quei "papaveri dei piani alti" che sapete, piuttosto lavorate in sordina.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.