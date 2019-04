L'Oroscopo di domani, martedì 30 aprile 2019 mette a disposizione di tutti voi lettori le ultime previsioni interessanti quest'ultimo giorno dell'attuale mese. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni rappresentanti l'Astrologia: ecco le novità di rilievo e cosa si preannuncia ai nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti ad assaporare il gusto della novità? Bene, come da prassi in primo piano sventola la prestigiosa posizione "top" in classifica, quest'oggi tutta a favore di Toro e Cancro, entrambi ben coscienti di poter contare su una grossa mano in campo affettivo/sentimentale.

Pubblicità

Abbastanza buono il periodo anche per i nati in Leone e Vergine, valutati con quattro buone stelle. Poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo soprattutto coloro dell'Ariete e dei Gemelli, preventivati nelle previsioni zodiacali del 30 aprile rispettivamente in "sottotono" e con il "ko". Andiamo a scoprire dunque la realtà dei fatti: nel proseguo la scaletta con le stelle e gli approfondimenti relativi all'oroscopo giornaliero.

Classifica stelline 30 aprile 2019

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo martedì, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi in questo contesto.

Pronti a scoprire la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 30 aprile 2019? Come già anticipato in apertura, ad avere di diritto l'ambita corona di segni migliori in assoluto saranno meritatamente Toro e Cancro. Invece, più di qualche riserva è posta nei confronti di altrettanti due segni. Ansiosi di scoprire se il vostro simbolo astrale rientri o meno tra gli altri fortunati? Ebbene, la risposta è già pronta e tutta da scoprire analizzando la scaletta seguente:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Gemelli.

Oroscopo del giorno 30, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - In merito al prossimo martedì, lo scoglio più duro non sarà il lavoro o l’amore, ma il desiderio di cambiamento che sentirete dentro.

Pubblicità

Tanti di voi nati in Ariete sono un po’ stufi della solita vita: forse vi si presenterà un bivio con delle scelte da fare. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, il rapporto potrebbe filare ancora meglio. Decidetevi a coltivarlo giorno dopo giorno, valorizzando l’ascolto, l’empatia e l’armonia. Single, usate la chiave giusta per creare un clima di complicità. Abbandonate il naturale riserbo e lasciate fluire le emozioni: mettete comunque dei paletti per difendere lo spazio di manovra.

Nel lavoro, non fatevi influenzare dal cattivo umore. Portate avanti le vostre idee, varate i vostri progetti, facendo chiarezza nei rapporti d’affari.

Toro - La giornata del 30 aprile si annuncia come altamente a vostro favore, specialmente nelle cose a stampo sentimentale/affettivo. In amore, viste le ottime premesse, diciamo pure che non avrete nulla da temere. In coppia rivedrete in positivo un vostro pensiero sulla persona amata: finalmente vivrete con maggiore consapevolezza e trasporto la sua bella presenza.

Pubblicità

Single, invece di perdervi in troppe considerazioni razionali, lasciate che sia il cuore a dirvi quale strada sia quella giusta da seguire. Nel lavoro, mantenendo un atteggiamento discreto e riservato, riuscirete a non farvi coinvolgere in un contrasto e ve la caverete egregiamente.

Gemelli - Periodo sicuramente da prendere con le cosiddette "pinze", specialmente nel comparto dedicato ai sentimenti. In amore, eventuali "giri di parole" non serviranno a rendere meno tesa la situazione. Perciò, meglio arrivare al dunque così, forse, la vostra sincerità sarà premiata. Single, forse in modo quasi indolore potrete voltare pagina e tagliare definitivamente i ponti con una persona che in passato vi ha fatto soffrire: prendetela pure come una giusta liberazione! Nel lavoro infine, in più di una occasione potreste sperimentare la difficoltà e il relativo imbarazzo nel dover chinare il capo e accettare, pur controvoglia, un rimprovero. Non ve la prendete, anzi, analizzate i motivi e traete le conclusioni.

Cancro - Partirà come da copione questo nuovo martedì con iniziative importanti in vista. In prospettiva spese di una certa importanza, ovviamente perfettamente azzeccate, sia per la casa che per la famiglia. Avrete a disposizione una marcia in più regalata dalle stelle: non sprecatela. Le previsioni di martedì per quanto concerne l'amore, relax e tranquillità la faranno da padrone: quando soffia il vento del buonumore, diventa senz'altro più facile condividere l’allegria con chi amate. Che ne direste di preparare una romantica e indimenticabile serata a due? Single, non sarà davvero il caso di tirare troppo la corda, rendendovi irreperibili con la scusa dei troppi impegni: se poi la corda dovesse spezzarsi? Di certo per voi saranno guai. Nel lavoro, tenete occhi ed orecchie bene aperti: certe iniziative professionali potrebbero presto tradursi in ottime fonti di guadagno.

Leone - La giornata del 30 aprile sarà indicativamente indirizzata verso un periodo abbastanza sereno e privo di stress. L'Astrologia applicata al vostro segno prevede situazioni non troppo impegnative: la realizzazione di un obiettivo comune porterà una ventata di buon entusiasmo e abbastanza nuove energie. In amore, la situazione sentimentale potrebbe ancora essere "di studio", oppure ancora in evoluzione: forse fareste meglio non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine. Single, la giornata non risulterà essere perfetta per fare nuove conoscenze, specie se da tempo siete soli o avete voglia di un po’ di compagnia, comunque, provateci ugualmente, magari accodandovi agli amici. Nel lavoro, qualcosa vi preoccupa? Non dateci gran peso, forse avete solo bisogno di una bella giornata di sano relax.

Vergine - Il prossimo martedì si incamminerà quasi certamente sul sentiero calmo e tranquillo della normale quotidianità. L'oroscopo di domani 30 aprile consiglia in amore di dare il massimo: anche se non sarà un momento speciale per i sentimenti o l'armonia in generale, questa giornata darà la possibilità di chiarire certi vostri atteggiamenti e superare quelle tensioni che sapete. Single, una persona che non vedete da tempo, probabile vecchio amico d’infanzia, si rifarà viva all’improvviso: forti emozioni e batticuore a mille! Nel lavoro, tante e stressanti le tensioni in ambito della vostra attività. Di motivi per alzare bandiera bianca ne avreste da vendere, ma non vi servirebbe a niente.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.