Il secondo mese primaverile è giunto. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno dell'Ariete nel periodo compreso tra il primo ed il 31 maggio 2019. Di seguito, consigli per affrontare il periodo in arrivo e stelle con lavoro, amore e salute per il primo segno zodiacale. Nel mese di aprile, con il sole nel segno, vi siete sentiti particolarmente forti. Avete avuto l'opportunità di mettervi in gioco in campo lavorativo e sentimentale. Con Venere dalla vostra parte a partire dalla terza settimana del mese i sentimenti hanno vissuto un gran momento di rilancio.

La ripresa è stata garantita anche in campo lavorativo, con Giove dalla vostra parte, non sono mancate buone intuizioni e soddisfazioni per progetti iniziati da poco, ma anche da tempo.

Nel mese di maggio, a livello professionale potreste vivere dei momenti di insoddisfazione, determinati dalla contrarietà di Saturno. Non temete, la prima parte del periodo vi vedrà comunque forti e non mancheranno delle opportunità. L'amore proseguirà a gonfie vele, potrete capire realmente cosa desiderate e cosa desidera il vostro partner.

In quanto alla salute, vivrete un gran momento di ripresa, le cure avranno degli ottimi risultati e, soprattutto, nella parte conclusiva del periodo riceverete delle buone notizie riguardanti cure da affrontare. Il momento di positività fisica proseguirà anche nel mese di giugno, con l'inizio dell'estate vi sentirete sempre più vitali. Leggiamo le previsioni dettagliate che riguardano il campo sentimentale e quello professionale dell'Ariete.

Oroscopo Ariete: lavoro e amore di maggio

Come anticipato, in campo sentimentale proseguirà la scia di positività iniziata nel mese precedente.

Con la Luna e Marte in ottimo aspetto, riuscirete a prendere delle decisioni importanti riguardanti la vostra vita di coppia. Fin dalle prime giornate del mese potrete anche fare degli incontri che potrebbero rivelarsi funzionali sin da subito: non mancherà quindi il colpo di fulmine.

In campo professionale potreste vivere dei momenti sottotono, ma non bloccate la vostra creatività perché, con Mercurio dalla vostra parte, avrete delle ottime possibilità per ottenere ciò che desiderate da qualche tempo.

La seconda settimana del mese sarà caratterizzata da buone notizie, nella parte conclusiva del periodo potrebbero esserci dei contrasti, che sarà importante evitare, o saper gestire. Nel mese di giugno i momenti di nervosismo proseguiranno nelle prime settimane, ma dovrete evitare di perdere la pazienza, in questo modo riuscirete a superare delle ardue prove.