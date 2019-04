Nuovo mese primaverile in arrivo anche per il segno della Vergine. Scopriamo le previsioni astrologiche riguardo il lavoro, l'amore e la salute per i nati sotto il sesto segno zodiacale. Di seguito, consigli per affrontare nel migliore dei modi il mese di maggio. Se ad aprile la Vergine ha vissuto dei momenti sottotono sia in campo sentimentale che professionale, in questo nuovo periodo dell'anno tornerà ad essere vincente. Ad aprile, il fisico è stato sotto pressione, molte delle cure iniziate non hanno portato le giuste soluzioni.

Soprattutto nella parte centrale del periodo, la salute psicofisica ne ha risentito particolarmente. In campo amoroso, anche se alcune situazioni sono state sistemate, non sono mancate delle tensioni che hanno causato momenti di ansia ed hanno peggiorato il vostro umore. In campo professionale, ci sono state delle questioni da dover risolvere, i vostri pensieri e le vostre energie sono quindi state impiegate per sistemare dei problemi.

Il mese di maggio sarà un periodo di recupero per la Vergine, l'amore torna ad essere interessante e nel lavoro vi sentirete più energici.

In campo salutare, è importante che riposiate per poter stare definitivamente meglio. Qualcuno potrebbe anche ricorrere a degli sport o degli esercizi che consentono di stare meglio con il proprio fisico. Cercate di mantenere la calma, soprattutto nella prima settimana e nell'ultima, quando potreste avvisare dei momenti di stress. Leggiamo le previsioni dettagliate che riguardano il campo sentimentale e quello professionale dei nati Vergine.

Oroscopo maggio: lavoro e amore per la Vergine

Come anticipato, l'amore tornerà ad essere protagonista, sarà possibile fare degli incontri importanti soprattutto nelle prime due settimane del mese.

Anche i cuori solitari, potranno trovare l'anima gemella e vivere importanti emozioni. Chi vive già una relazione è possibile che debba superare alcuni ostacoli, ma non sarà difficile gestire le crisi e fare progetti importanti.

In campo lavorativo, se ci sono delle questioni da sistemare troverete delle soluzioni. Sentite la necessità di vivere dei momenti di chiarezza, e soprattutto nelle ultime due settimane riuscirete ad avere delle risposte. Se ci sono stati infatti rallentamenti nei mesi precedenti, ora vi sentite vitali e pronti ad andare avanti. Nel mese di giugno proseguirà l'energia e potrete gestire situazioni anche rischiose.

È possibile comunque che dobbiate vivere dei momenti conflittuali con i collaboratori, scegliete bene le persone che dovranno stare al vostro fianco per i prossimi progetti lavorativi.