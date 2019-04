L'Oroscopo settimanale dal 29 aprile al 5 maggio 2019 è ricco di sorpredenti novità per molti segni dello Zodiaco, come il Toro e il Leone. Periodo decisamente sfortunato invece per la Bilancia, che nel corso di questa settimana subirà diverse delusioni amorose. Detto ciò, qui di seguito le previsioni relative alla settimana che va dal 29 aprile al 5 maggio 2019.

Oroscopo dal 29 aprile al 5 maggio 2019

Ariete: gli incroci planetari, in questa settimana positiva per voi amici dell'Ariete, saranno benefici per l'amicizia e per ritrovare una maggiore armonia in amore.

Pubblicità

Punterete su sentimenti sinceri e capirete che in amore non bisogna solo avere ma anche dare. In ambito lavorativo, attenzione a una difficoltà di comunicazione sviluppata da una quadratura di Mercurio-Luna, nella giornata di martedì.

Toro: la vostra vita acquista un significato più profondo e rivoluzionario. Questa sarà la settimana giusta per stravolgere una sfera della vostra vita, uscendo dagli schemi e seguendo un senso di libertà che non ha prezzo.

Gemelli: nel lavoro puntate su un modo di rapportarsi con i colleghi che sia diretto e incisivo, Marte e Mercurio posizionato nel domicilio dell'Ariete, vi saranno complici.

In amore la carica aggressiva del pianeta marziano si intreccerà con il romanticismo di Venere e creerà un atteggiamento bizzarro, ma che centrerà il bersaglio.

Cancro: non tenete una distanza di sicurezza dall'amore, forse per paura di soffrire. Superando questa sensazione e aprendovi con fiducia a un futuro più felice, riuscirete a vivere le nuove storie con maggiore slancio. In coppia potreste sentire il desiderio di appoggiarvi troppo al partner, la quadratura dei nodi lunari con la Luna farà scattare questo stato d'animo a metà settimana.

Pubblicità

Leone: una spiccata sicurezza emotiva vi farà vivere la sfera affettiva in modo armonioso, un forte intuito combinato alla malizia venusiana vi farà ottenere successo nelle imprese amorose. Via libera quindi alle vostre capacità seduttive, innate in voi amici del Leone. Nel lavoro sono previsti cambiamenti improvvisi.

Vergine: da martedì la sensibilità lunare in voi amici della Vergine, si miscelerà a un dinamismo che vi accompagnerà per tutto il resto della settimana. In amore sfruttate il vostro fascino per fare colpo su una "preda amorosa". Dalla giornata di mercoledì affronterete il lavoro con maggiore responsabilità.

Previsioni della settimana: Bilancia delusa

Bilancia: soprattutto a metà settimana, un'ombra creata dalla posizione della Luna in quadratura dal Capricorno, offuscherà la vostra felicità amorosa. Potreste sentirvi non amati e aver bisogno di attenzioni che risultano esagerate da parte del partner. Queste minacce svaniranno nel weekend e potrete aprirvi all'amore con maggiore emotività.

Scorpione: sempre più convinti del potere benefico dell'amore, sarete più aperti a vivere le sensazioni, capendo che il sentimento smussa anche gli animi più duri.

Pubblicità

Voi Scorpione in coppia sarete molto fantasiosi e affettuosi, i single potranno puntare sul loro fascino, che mieterà vittime.

Sagittario: a inizio settimana sarete molto apprezzati dagli altri, che metteranno in risalto il vostro ottimismo e uno spirito quasi "missionario" nell'aiutare il prossimo. Nella giornata di domenica avrete delle intuizioni positive e fortunate.

Capricorno: non lasciatevi prendere da emozioni negative, soprattutto nella giornata di giovedì, quando la Luna formerà una congiunzione con Saturno. Potreste avere la sensazione di essere soli nell'affrontare le problematiche ma non è così. Sminuite queste negatività aprendovi maggiormente agli altri.

Acquario: di energia ne avete da vendere, con Marte e Venere in sestile, allora che ne dite di uscire con i vostri amici o organizzare delle festicciole? Potrete dare libero sfogo alla vostra carica energetica. Nella giornata di domenica vi sentirete piuttosto insicuri, con la Luna nel vostro cielo che formerà un trigono con Marte.

Pesci: l'influenza di Nettuno in questa settimana vi renderà inquieti, forse perché incontrerete delle difficoltà nel raggiungere delle mete che risultano inattuabili già di per sé. La quadratura che si andrà formare con Marte si farà sentire in amore e sarete in bilico tra la fantasia e la realtà.