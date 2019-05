L'Oroscopo del giorno lunedì 13 maggio 2019 è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire i segni fortunati in amore e nel lavoro? Ad essere sottoposti ad accurato controllo, come da titolo, in esclusiva i soli simboli astrali interessanti i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Certamente, ad avere massimo supporto dagli astri nel periodo sotto analisi saranno coloro nativi del Capricorno, ampiamente sostenuti in amore dalla presenza della Luna nel segno della Vergine.

Oroscopo del giorno 13 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: lunedì al 'top' il segno del Capricorno

Altresì a risultare vincenti nelle questioni di cuore, nonché in quelle di lavoro, gli amici nativi sotto il segno dello Scorpione, senz'altro favoriti nel periodo e meritatamente classificati a cinque stelle. Per quanto concerne invece i simboli astrali in difficoltà (sempre secondo la nostra Carta del Cielo attuale), le previsioni di lunedì 13 maggio puntano il dito in direzione degli amici appartenenti a Pesci e Acquario, quest'oggi valutati rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko".

A questo punto conviene andare direttamente ai dettagli, prima però come da copione daremo una breve sbirciata alla scaletta con i segni migliori e peggiori di lunedì.

Classifica stelline 13 maggio 2019

Curiosi di conoscere il pensiero degli astri in merito alla giornata del prossimo lunedì? Sicuri della risposta affermativa, facciamo subito largo alla nuova classifica stelline, in questo contesto impostata sul giorno 13 maggio 2019. Il segno al "top del giorno" nelle previsioni zodiacali di oggi è quello del Capricorno, come anticipato poc'anzi super-favorito in questo inizio settimana.

Per gli altri segni? Tutti da scoprire attraverso la tabella messa a tale scopo, subito a seguire:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Pesci;

★★: Acquario.

Oroscopo lunedì 13 maggio, previsioni

Bilancia - In arrivo una giornata, se non proprio "fantastica", sicuramente non negativa e certamente buona da vivere a tutto tondo con questa parte iniziale della settimana. In amore, la presenza della Luna in Vergine in parte vi renderà abbastanza affascinanti: sarete pertanto capaci di sedurre, volendo anche solo con lo sguardo.

Per chi è in coppia l'invito è quello di cercare di essere un tantino più passionali verso il partner. Venere dal canto suo potrebbe aiutare a rinsaldare rapporti resi un po' pesanti da alcune vicissitudini vissute nei giorni precedenti. Single, sicuramente potreste fare dei buoni incontri, soprattutto potreste fare nuove esperienze forse mai vissute prima. Alla fine dei conti vi accorgerete di aver superato brillantemente alcune tensioni accumulate in precedenza.

Ad alcuni di voi Bilancia invece, le previsioni del giorno incitano a non mollare la presa (sapete senz'altro cosa intendiamo). Nel lavoro, con tutta probabilità ci potrebbero essere buone novità. Proponetevi dunque mettendovi in bella evidenza. Sarà il momento di prendere anche qualche rischio: del resto se non si osa un po' nella vita difficilmente si otterranno dei risultati incoraggianti.

Scorpione - Questo inizio settimana, lavorativo per tantissimi di voi nativi in Scorpione, partirà e si concluderà senza patemi e senza alcuno stress. Benissimo quindi, secondo quanto esplicitato dall'Astrologia applicata al vostro segno, il settore della vita legato ai sentimenti, alle amicizie e alla famiglia in generale. In amore pertanto, corpo ed anima saranno allineati e senz'altro vi sentirete forti e molto convinti delle vostre capacità. Diciamo che in maggioranza sarete fantasiosi e saprete stuzzicare il partner nei punti giusti, se non altro per ravvivare un rapporto ultimamente un po' in declino. Single, anche se la giornata sarà piena di impegni, tranquilli, le stelle vi regaleranno senza meno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo a chi lo merita. Nel lavoro infine, sarete animati da una buona dose di ottimismo in grado di rendervi solari e molto loquaci. A dare ottime possibilità al periodo, la vostra costanza: quest'ultima sarà giustamente premiata, e questo migliorerà notevolmente il vostro umore.

Sagittario - Partirà non troppo bene, almeno inizialmente, questa parte della settimana, con un lunedì abbastanza flemmatico fino a metà mattinata. Poi invece tutto riprenderà vigore attestandosi sulla normale positività. In amore, raggiungerete un equilibrio sentimentale abbastanza convincente. Visto il valore della buona sufficienza attribuito dalle stelle alla giornata, non sarà affatto difficile raggiungere nel periodo un po' di auspicabile sana serenità. Se riuscirete a mantenere un clima positivo starete di certo molto bene: nei confronti della persona amata sentirete di aver raggiunto la pace interiore, distesi e rilassati. Single, cercate di cambiare qualche piccola cosa nel vostro modo di fare e anche nella vita in generale. Qualsiasi cambiamento, anche apparentemente insignificante, purché possa rappresentare l'inizio di qualcosa di nuovo e importante. Nel lavoro, la giornata decollerà positivamente e, se sarete costanti, vi renderete conto di riuscire a dare il meglio di voi anche in quelle operazioni che normalmente richiedono particolare furbizia e intelligenza.

Capricorno "top del giorno" - In agenda un giorno davvero spettacolare, tutto all'insegna della Luna in Vergine. Dunque, una super giornata si intravvede all'orizzonte? Diciamo che è così, almeno sulla carta: davvero splendide le performance sentimentali/affettive previste a tavolino dalle effemeridi, valutate nelle predizioni di lunedì come certamente importanti. In amore pertanto, sarete carichi e vitali, avrete gioia di vivere ed il vostro entusiasmo sarà molto coinvolgente. Il partner tesserà le vostre lodi e vi crogiolerete nella felicità più assoluta, ovviamente mai da soli. Single, in questa splendida giornata per molti di voi sarà tutto possibile grazie ad astri particolarmente favorevoli. In effetti era da tempo che non vi capitava una situazione del genere e tutto quello che avverrà sarà assolutamente bello ed inaspettato. Consiglio: cogliete ogni piccola opportunità che dovesse presentarsi sulla vostra strada, ok? Nel lavoro invece, le stelle dicono che sarà tempo di pensare al futuro. Magari programmando attentamente ogni nuova idea, oppure impostando a priori e chiaramente affari e relative transazioni.

Acquario - Giornata non troppo piacevole anche se con momenti sufficientemente interessanti. I vostri progetti già in corso sono destinati ad andare in porto in molti campi, pertanto non siate troppo precipitosi nel voler apportare variazioni oggi e domani, ok? Rimanere con i piedi per terra in questa giornata sarà di certo una scelta azzeccata: cercate di bilanciare gli impegni e nello stesso tempo di non trascurare la famiglia, gli amici e il lavoro. In questo caso l'Astrologia invita a ritagliarsi del tempo anche per il relax. In campo sentimentale, a causa della specularità negativa della Luna, già di suo in opposizione a Nettuno in Pesci, la tensione diverrà insostenibile: trovate un punto d'incontro, eviterete delusioni e/o parapiglia annunciati. Alle coppie in crisi diciamo di sminuire e non fomentare certe discussioni, se non altro per evitare di far nascere fastidiosissimi litigi. Single, le stelle suggeriscono di vivere con una certa intensità ogni attimo, senza pensare troppo al futuro: godete l'attimo senza programmare come fate di solito. Nel lavoro, per chiudere, alcune circostanze planetarie vi porranno in una situazione poco felice; il gioco però sarà in mano vostra e avrete le carte giuste per uscirne brillantemente. Potrebbe essere una giornata faticosa: non fatevi spaventare e tirate dritto usando forza e vigore, vedrete che passerà.

Pesci - Partirà con una marcia ridotta (leggasi pure "sottotono") questo vostro lunedì di inizio settimana. In questo caso, alcune circostanze planetarie suggeriscono di chiarire eventuali malintesi in atto, ovviamente da farsi il prima possibile altrimenti le cose potrebbero peggiorare. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 13 maggio riguardo l'amore, non sarà il caso di tenersi dentro quel dubbio (che sapete) e che ultimamente vi assale con costanza. Affrontate direttamente il partner (o la persona interessata) senza nascondervi, ok? Non arrabbiatevi se da parte di quest'ultimo dovessero eventualmente arrivare critiche o rimbrotti vari nei vostri confronti. Se single invece, con l'attuale voglia di innamorarvi che avete è consigliabile non affrettare eventuali giudizi verso la persona che interessa: prima approfondite la conoscenza e poi, senza fretta, tirate le conclusioni: "se son rose fioriranno!". Nel lavoro, avrete quasi certamente qualche difficoltà in più da affrontare. Se doveste sbagliare vi toccherà rimediare, magari chiedendo scusa: non fate i puntigliosi altrimenti il peggio toccherà solo a voi, se non altro perché rischierete di perdere una buona occasione.