La giornata di venerdì 17 maggio, nonostante possa rappresentare una giornata sfortunata per la cabala e la tradizione, riserverà fortuna e amore a molti segni zodiacali. Infatti l'amore sarà in prima linea per Leone, Scorpione e Ariete che passeranno una giornata molto passionale assieme al partner. Ciò nonostante, per alcuni segni zodiacali, sarà davvero una giornata sfortunata, come ad esempio per il Toro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di venerdì 17 maggio 2019.

Previsioni oroscopo 17 maggio 2019 segno per segno

Ariete: la fiducia nel vostro partner è tornata e ora sarete pronti a prendere insieme delle importanti decisioni per il vostro futuro.

Voto - 7,5.

Toro: sarete nervosi quest'oggi a causa di alcuni problemi familiari. Cercate, però, di non suscitare nervosismo nell'animo altrui per causa vostra. Voto - 6,5.

Gemelli: vi verrà voglia di uscire con gli amici di un tempo quest'oggi, per discutere del più e del meno. La vostra relazione di coppia, invece, procederà senza particolari problemi. Voto - 7,5.

Cancro: continuate a nutrire gelosia e dubbi nei confronti del vostro partner. Non affrontate la situazione per il momento, almeno fin quando non vi sarete calmati.

Voto - 6.

Leone: anche questa sarà tipicamente una giornata sfortunata ma i nativi del segno godranno comunque di parecchia fortuna sia in amore dove passerete una serata molto passionale che al lavoro, dove riceverete delle importanti mansioni da svolgere. Voto - 9.

Vergine: giornata tra alti e bassi quest'oggi. Il lavoro risulterà particolarmente pesante per i nativi del segno quest'oggi, mentre la vostra relazione di coppia potrebbe fare degli importanti passi in avanti.

Voto - 7,5.

Bilancia: avrete molto lavoro da portare a termine quest'oggi e questo potrebbe causarvi dello stress. Ciò nonostante verso sera vi godrete una bella serata in compagnia di amici e partner. Voto - 7,5.

Scorpione: grazie ad alcuni inaspettati successi al lavoro, sarete molto di buon umore, tanto che deciderete di portare fuori a cena il vostro partner. Voto - 8.

Sagittario: avrete voglia di far conoscere al vostro partner alcuni amici e organizzerete un interessante incontro con le persone che più amate.

Voto - 8.

Capricorno: dopo alcune giornate passate interamente a lavorare, ora vi potrete concedere il riposo tanto atteso e meritato. Voto - 7.

Acquario: attriti lavorativi quest'oggi per i nativi del segno. Avrete qualche litigio con i vostri colleghi ma voi farete di tutto per vincere la battaglia. Voto - 7.

Pesci: avete subito un torto al lavoro nei giorni scorsi ed ora volete soltanto vendicarvi dell'affronto che avete subito per far vedere chi è che comanda.

Voto - 6,5.