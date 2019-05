Puntando tutto sul passaggio di Venere dal domicilio dell'Ariete a quello del Toro, le opportunità amorose si fanno più intense nell'Oroscopo dell'amore per i single. Di seguito le previsioni astrali settimanali segno per segno.

I cuori solitari e l'oroscopo dell'amore settimanale

Ariete: puntate tutto sulla presenza di Venere nel segno che vi garantisce nuovi possibili amori, ma dovrete impegnarvi per raggiungere questa meta amorosa, con coraggio e intraprendenza.

L'oroscopo settimanale dell'amore single di maggio.

Attenzione al fine settimana, quando l'astro venusiano passerà nel domicilio del Toro.

Toro: se gli ultimi mesi vi sono serviti per riflettere e chiarire le vostre sensazioni amorose, questa settimana inizierà una nuova 'primavera dei sentimenti' per voi amici del Toro che siete single. Cogliete le occasioni al volo, con spirito stravagante e pronto a captare l'amore, conquistandolo in modo improvviso.

Gemelli: voi che avete messo i sogni in un cassetto, dovrete cacciarli fuori poiché questa sarà la settimana propizia per concretizzare l'amore.

Pubblicità

L'astro venusiano si avvicinerà di più a voi nella giornata di venerdì, vivrete i sentimenti con maggiore profondità e spirito competitivo.

Cancro: andate incontro all'amore con fiducia, i transiti planetari sono favorevoli ma dovrete assecondare la fortuna e facilitare i nuovi incontri, uscendo più spesso. Il fine settimana sarà splendido per voi amici del Cancro, poi vedrà una Luna in trigono che vi renderà molto ricettivi all'amore.

Leone: i vostri orizzonti amorosi si allargheranno soprattutto a inizio settimana, con l'astro venusiano che sarà in posizione favorevole.

Tutto ciò ancora per poco, poiché passando nel domicilio del Toro vi costringerà nel fine settimana ad alzare la posta in gioco: dovrete sudare non poco per conquistare una persona che vi ha colpito il cuore.

Vergine: a inizio settimana i transiti planetari vi conferiranno le occasioni giuste per rinnovare l'amore. Gli avvenimenti che seguiranno saranno sorprendenti per voi amici della Vergine e potrebbe iniziare una relazione basata su sensazioni mai provate prima.

Pubblicità

I single e le previsioni astrali fortunate

Bilancia: a metà settimana la Luna entrerà nel vostro cielo e potrete fare chiarezza su una situazione lasciata in sospeso proprio da voi stessi, forse per paura e per scarsa fiducia nelle vostre capacità. E' giunto il momento di combattere per la felicità amorosa, soprattutto nel fine settimana che vedrà una Luna favorevole.

Scorpione: cercate di alleggerire lo stress lavorativo, allentando la tensione e dedicandovi maggiormente alle uscite.

Pubblicità

Approfondirete così nuove conoscenze in modo costruttivo per i sentimenti. Nel weekend sarete molto desiderosi di affetto e vi catapulterete senza ritegno nelle conquiste amorose.

Sagittario: la settimana inizia alla grande per voi Sagittario, Venere amplifica la voglia di aprirvi all'amore e sarà un risveglio dei sentimenti. Cercate di approfondire i nuovi amori a inizio settimana, perché verso venerdì potreste essere talmente presi dagli impegni professionali che trascurerete le nuove opportunità amorose.

Capricorno: la settimana inizia alla grande per voi amici del Capricorno e sarete più armonici nei confronti delle nuove storie amorose. I vostri riflessi emotivi sono amplificati dall'influsso di Urano e Luna, soprattutto nella giornata di lunedì, quando potrete passare all'azione ottenendo successo.

Acquario: Venere nel weekend vi sfida a lasciarvi andare all'amore e a mettervi maggiormente in discussione, analizzando i vostri comportamenti. E' il momento di cambiare strategia amorosa per raggiungere i traguardi ambiti, senza perdere delle opportunità redditizie per i sentimenti.

Pesci: non esitate a dichiarare il vostro amore alla persona amata, Venere vi sostiene e insieme a Marte vi garantisce una spinta unica per passare all'azione, conquistando l'amata/o in modo energico e imprevedibile.