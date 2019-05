Il prossimo fine settimana riserverà tanto stress per i segni zodiacali della Vergine, dell'Acquario e del Leone, complici i pianeti Marte, Saturno e Giove. Sarà un weekend positivo invece per Scorpione e Sagittario che godranno di un fine settimana decisamente più rilassante grazie alla Luna nei gradi dei due segni zodiacali.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana di sabato 18 e domenica 19 maggio.

Previsioni oroscopo 18-19 maggio segno per segno

Ariete: siete più rilassati in questi giorni e state facendo in modo di recuperare l'affiatamento di coppia con il vostro partner.

Previsioni oroscopo 18-19 maggio 2019

Provate a portare la vostra anima gemella fuori città per questo weekend. Voto - 7,5

Toro: questo weekend sarà particolarmente tranquillo e privo di problemi. Vi prenderete una piccola pausa dal lavoro e in amore sarete molto più romantici del solito. Voto - 7,5

Gemelli: i single avranno modo di fare delle nuove conoscenze durante questo weekend, mentre le coppie stabili potrebbero avere un fine settimana arduo. Voto - 7

Cancro: avete ritrovato il giusto ritmo con il vostro partner e ora state recuperando anche al lavoro, dopo le varie discussioni con i colleghi.

Potrebbe arrivare un regalo inaspettato. Voto - 8

Leone: stress per i nativi del segno durante questo fine settimana. La vostra passione nei confronti del partner subirà una battuta d'arresto, mentre il lavoro vi darà parecchio filo da torcere. Voto - 6

Vergine: farete in modo di stare lontani dal vostro partner per via di alcuni dubbi nei suoi confronti. Cercate di stare al lavoro quanto più ritenete opportuno. Voto - 6

Bilancia: nutrirete del rancore nei confronti del vostro partner questo weekend a causa di alcuni dubbi sulla fiducia dell'amato bene.

Voto - 6

Scorpione: il vostro weekend sarà all'insegna dell'amore in compagnia del vostro partner. Il lavoro passerà in secondo piano. Voto - 7,5

Sagittario: potreste avere dei problemi al lavoro durante questo weekend, causandovi stress e probabilmente delle discussioni con i vostri colleghi. Voto - 6

Capricorno: durante questo fine settimana avrete modo di recuperare le energie consumate durante la settimana, dedicandovi ad una vostra passione di cui non vi occupavate da tempo.

Voto - 7

Acquario: lo stress sarà protagonista del vostro fine settimana. Passerete il weekend al lavoro a causa di alcuni progetti lavorativi rimasti indietro e questo potrebbe anche creare una discussione con il partner. Voto - 6

Pesci: la nostalgia dei vecchi tempi continua a farsi sentire e in questo weekend, dove non avrete molto da fare, tale sensazione crescerà sempre più dentro di voi. Cercate di occupare la mente. Voto - 6,5