L'Oroscopo di venerdì approfondisce la fortuna di ciascun simbolo zodiacale puntando l'attenzione sulla sfera sentimentale e l'ambito professionale. Le previsioni astrali fortunate diventano così lo strumento per raggiungere il benessere tanto desiderato.

L'oroscopo di venerdì, da Ariete a Vergine

Ariete: avvertirete un senso di inadeguatezza che vi fa procedere con cautela in ambito lavorativo, come se i vostri sforzi fossero bloccati ma voi non demordete, portate avanti il vostro lavoro con impegno affermando la vostra volontà. In amore alcuni rimproveri potrebbero demoralizzarvi ulteriormente.

Toro: sarete molto sensuali con Venere che illumina il vostro cielo e i vostri cuori. Curerete molto l'aspetto fisico e il successo sentimentale sarà di sicuro assicurato per voi amici del Toro.

L'oroscopo di venerdì 17 maggio.

In ambito finanziario sono previste entrate monetarie.

Gemelli: l'astro lunare dal domicilio dello Scorpione vi rende molto suscettibili e sentirete il bisogno di ritirarvi in un mondo tutto vostro, ricercando la solitudine forse per smorzare un senso di frustrazione o esclusione provocata dal rapporto amoroso. Alti e bassi sul lavoro.

Cancro: la vostra immaginazione è dirompente con Marte nel segno. Sarete, inoltre, molto coraggiosi e vorrete attuare le vostre idee originali sia sul lavoro che in amore, anche se poi risulterete poco perseveranti nelle realizzazioni per via di un'eccessiva sensibilità.

Leone: la vostra intelligenza non è sminuita dalla quadratura con Luna e Mercurio ma innesca una sorta di fissazione, in particolare una smania di guadagnare soldi. In amore sentirete forte la paura di rimanere soli. Occhio alle allergie alimentari.

Vergine: l'aspetto di Saturno in trigono a Urano è particolarmente forte e questo connubio vi garantisce un'accentuata lucidità mentale, utile per primeggiare in ambito lavorativo. Non vi spaventerete di sostenere un progetto delicato e lo affronterete con sicurezza. In amore sarete intuitivi e molto sensibili.

La fortuna e le previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia: Saturno e Marte vi mettono alla prova poiché in quadratura e dovrete procedere adagio per mettere in pratica i vostri progetti lavorativi. Questo transito è un tantino frustante e innesca paure o oppressioni spesso immaginarie. In amore vi porterete dentro questa inibizione che potrebbe essere sfogata con improvvisi scatti d'ira.

Scorpione: le vostre capacità intuitive sono accentuate da una Luna in domicilio che vi consente di captare l'umore di chi vi sta intorno, anche della persona amata.

Questa dote sensitiva vi sarà fruttifera in ambito lavorativo e agirete d'anticipo interpretando gli atteggiamenti dei colleghi.

Sagittario: Giove vi regala energia positiva e gioia di vivere. In coppia cercherete una strada che vi garantisca benessere e armonia, voi single potreste fare incontri fortunati. In amore non lasciatevi trascinare eccessivamente dal sogno proposto da Nettuno ma rimanete con i piedi per terra analizzando bene la vostra situazione amorosa.

Capricorno: l'influsso marziano in opposizione si fa sentire e in amore cercherete sensazioni forti poiché desiderosi di uscire fuori dagli schemi abitudinari. Sul lavoro attenzione a qualche disappunto che vi crea confusione e vi distrae dai vostri obblighi.

Acquario: insofferenti ai giudizi altrui, siete molto impulsivi e precipitosi nel prendere le decisioni. Molto suscettibili anche nei confronti dei sentimenti, fate e disfate con una certa facilità non appena la situazione vi sfugge dalle mani. Cercate di ritrovare un maggiore equilibrio che gioverà anche in ambito lavorativo.

Pesci: una forza sconosciuta, una grande profondità interiore aprono i vostri orizzonti in modo sublime e infinito. Utilizzate al meglio questo profondo serbatoio di energia, acquisendo maggiore sicurezza sul lavoro e in amore.