L'Oroscopo del giorno lunedì 20 maggio 2019 riparte con nuove previsioni e consigli utili in merito alla quotidianità. Sotto analisi quest'oggi, come al solito del resto, i settori interessanti i sentimenti e il lavoro valutati e messi in relazione con i simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine.

Curiosi di sapere tra questi ultimi, quali sono i segni più fortunati del momento? Certamente, come sempre, a fare la differenza tra i rappresentanti lo zodiaco è la buona Astrologia, in questo contesto applicata alla vita di tutti i giorni. Nella fattispecie, l'eloquente titolo d'apertura ha già svelato in parte la sorpresa relativa ai più fortunati: si prevede un inizio settimana importante per l'amore, oltre che al Sagittario anche per gli amici Capricorno, entrambi favoriti da una super Luna in Sagittario.

Oroscopo del giorno 20 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali

Invece, a dover lottare contro turbolenze astrali negative, sempre in base a quanto messo in chiaro nelle previsioni di lunedì 20 maggio, saranno quasi sicuramente Acquario e Bilancia. Tra i predetti segni di Aria ad avere la peggio sarà senz'altro Bilancia, in questo frangente classificato in giornata da 'ko'.

Classifica stelline 20 maggio 2019

L'Astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo inizio settimana: pronti a scoprire la nuova classifica stelline?

Bene, iniziamo subito con il sottolineare che la scaletta in esame quest'oggi è relativa alle stelline quotidiane, dunque andrà ad impattare solo ed unicamente sulla giornata di lunedì 20 maggio 2019. Dopo questa doverosa precisazione, andiamo pure a mettere nero su bianco il riepilogo relativo alle stelle degli ultimi sei segni posto a seguire:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo lunedì 20 maggio, le previsioni

Bilancia - Sarà un lunedì da dimenticare?

Come smentire il messaggio delle stelle! Il periodo infatti si annuncia decisamente da "ko", in particolare riguardo la sezione sentimentale. Qualcuno di voi Bilancia avrà già capito che questo non sarà il giorno migliore della vostra vita, date le dissonanze astrali in atto. In amore perciò, non sognate troppo in questo momento, farlo potrebbe rendervi probabilmente ansiosi e stressati. Cercate invece di creare una maggiore complicità col partner, magari chiarendo eventuali problemi che avete in seno al rapporto.

Single, troverete mille modi per dare sfogo alla vostra celata voglia di trasgressione. Diciamo che le occasioni per incontri in tal senso ci saranno, anche se risulteranno variegate e di difficile comprensione: attenzione solo alle sorprese, ok? Qualcuno potrebbe spargere in giro 'la voce', allora dovrete dare spiegazioni a dir poco imbarazzanti. In questo caso le previsioni del giorno invitano a non esagerare. Nel lavoro intanto sarà davvero dura, da soli non riuscirete a raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'unica soluzione sarà quella di farvi aiutare.

Scorpione - Partirà abbastanza bene questo vostro lunedì d'inizio settimana, senza troppi stati confusionali o storture difficili da raddrizzare. Il periodo si preannuncia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. Parlando in merito all'amore, la vostra situazione astrale sarà in parte buona e sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con la piena collaborazione del partner. Ne conseguirà una decisione di comune accordo e alla fine potrete finalmente rilassarvi insieme. Single, in questa giornata in molti avrete modo di approfondire e migliorare alcuni rapporti ritenuti erroneamente superficiali. Con alcune persone che per forza di cose non avete avuto tempo né modo di approfondire la reciproca conoscenza, adesso potrebbe essere un inizio per un'ottima amicizia. Nel lavoro invece, la giornata in esame proseguirà al meglio: riuscirete ad organizzare l'attività portando a termine quasi tutti gli impegni.

Sagittario - Giornata di partenza della nuova settimana valutata a pieni voti con le cinque stelle della fortuna. Si preannuncia quindi un lunedì sicuramente di una certa importanza, soprattutto per ciò che interessa il comparto sentimentale, ma non solo. Diciamo che è il momento giusto per compiere scelte importanti e definitive anche sul lato interessante le attività professionali o di lavoro in generale. In amore, si annuncia certamente una giornata di grande vivacità, a tratti anche pervasa da una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno favorevolmente anche la vostra vita di coppia: finalmente sarete felici di stare insieme alla persona amata. Single, il fascino non vi mancherà e alcune delle ultime conoscenze potrebbero essere pronte a dare importanti soddisfazioni. Riuscirete a non farvi cogliere di sorpresa? Valutate se essere eventualmente accondiscendenti, oppure se vorrete rimanere da soli continuando a divertirvi come sempre. Nel lavoro, tenete la testa sulle spalle e guardate davanti a voi senza abbassare lo sguardo. Finalmente sarete consapevoli dei traguardi che potete raggiungere grazie alla vostra tenacia e determinazione.

Capricorno - In arrivo un lunedì molto buono in campo sentimentale, in famiglia e nelle amicizie in generale per molti di voi Capricorno. Alla grande quindi tutto il periodo, anche se nel complesso questa giornata di avvio settimanale potrebbe presentare piccole difficoltà soprattutto a metà pomeriggio: tranquilli, le predizioni di lunedì indicano che riuscirete a risolvere tutto con minimo sforzo e massima efficacia e alla fine la giornata sarà annoverata certamente come 'favolosa'. L'amore finalmente tornerà al centro dei vostri interessi. Capirete ciò che vi rende felici seguendo innanzitutto i vostri sogni e, di riflesso, realizzerete anche quelli del partner. Comunicherete molto bene sul piano affettivo con una profondità che raramente avete provato in passato: tutto il rapporto sentimentale sarà particolarmente coinvolgente. Single, seduzione, romanticismo e passione saranno i vostri alleati della giornata che, vista con gli occhi dell'amore, non sarà affatto deludente: allora datevi da fare! Nel lavoro, finalmente una buona notizia rallegrerà la vostra giornata: curiosi di sapere di cosa si tratta? Forse, potrebbe trattarsi di una nuova proposta oppure un'occasione da non perdere.

Acquario - Una giornata negativa, su questo non ci piove! Purtroppo, gli astri hanno messo in luce il frangente come 'sottotono' e questo è quanto. Ce la farete a sopportare gli alti e bassi previsti per questo lunedì? Diciamo che, se osserverete una certa calma non darete peso eccessivo ad eventuali problemi, a fine sera potreste anche avere un lieve senso d'appagamento. In campo sentimentale, le stelle consigliano di trovare il tempo per valutare con calma alcuni ultimi avvenimenti che vi stanno tenendo in ansia in questo periodo. Di certo eviterete confusioni se affronterete i problemi uno per volta, anche perché non tutto filerà liscio. In più, ciliegina, potreste dovervi scontrare con un partner lunatico e spesso irragionevole. Single, per reagire alla noia della vita quotidiana, oggi avvertita più che mai, potreste anche fare una pazzia (di cui poi potreste anche pentirvi): concedetevelo pure, soprattutto perché si vive una volta sola! In molti casi diciamo pure che potrebbe essere un vero e proprio toccasana per l'umore: fatelo, ma senza esagerare. Nel lavoro invece, inizierete la giornata con poco entusiasmo, vi alzerete dal letto lentamente e poi proseguirete la mattinata cercando di non affaticarvi. Difficile sarà tenere il passo, non fatene un dramma: ognuno ha i suoi ritmi.

Pesci - In arrivo un lunedì sufficientemente sereno e allo stesso tempo discreto e senza fronzoli. Secondo l'oroscopo del giorno 20 maggio, questo inizio settimana invita a sfoderare senza timore quel vostro risaputo savoir-faire, senz'altro vedrete arrivare piccole ma significative soddisfazioni. Riguardo l'amore invece, una vostra tempestiva intuizione permetterà di avere una visione abbastanza chiara in una questione che avete a cuore: sfruttatela a fondo al fine di prendere decisioni in modo rapido e precise. In coppia, raggiungere un equilibrio con il partner sarà facile in quanto troverete buone soluzioni, appaganti per entrambi. Se single invece, grazie a Nettuno, in questa giornata potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento proposto da una persona alla quale non avreste mai pensato, non provando (fin'ora) alcun interesse per quest'ultima. Qualcosa di buono sta cambiando in voi e questo vi renderà certamente migliori. Nel lavoro sarà giornata di scelte? Certo che sì, e proprio voi sarete chiamati a prendere decisioni e/o valutare cosa vi sembra giusto o sbagliato.