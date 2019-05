Nella giornata di mercoledì 22 maggio proseguiranno i litigi per molti segni zodiacali, come il Cancro e lo Scorpione, a causa del nervosismo dei giorni precedenti. Altri invece riceveranno delle soddisfazioni, come ad esempio i Gemelli, che inoltre potranno beneficiare di qualche guadagno in più.

Risale l'Ariete dopo la stanchezza delle giornate precedenti, mentre i nativi del Toro avranno a che fare con una giornata lavorativa non proprio al top. Di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di mercoledì 22 maggio 2019.

Previsioni oroscopo 22 maggio 2019

Ariete: avete recuperato le forze e quella voglia di fare che vi mancava, ora il lavoro tornerà a essere produttivo come prima, portandovi dei guadagni in più. Voto - 7,5.

Toro: a causa di alcuni attriti amorosi, in questa giornata di mercoledì il lavoro subirà una battuta d'arresto.

Cercate di non lasciarvi prendere da nervosismo. Voto - 6,5.

Gemelli: avete guadagnato dei soldi di recente e ora volete godervi il premio. Nonostante ciò, fareste meglio a non sciupare rapidamente tutte le vostre finanze. Voto - 6,5.

Cancro: continuano i litigi con il vostro partner questo mercoledì a causa di quel nervosismo che vi portate dietro ormai da qualche giorno. Cercate di vedere le cose dal lato positivo. Voto - 6.

Leone: pigrizia per i nativi del segno.

La vostra voglia di non fare porterà qualche lieve discussione con i vostri familiari e con il partner. Cercate di non rendervi antipatici. Voto - 6.

Vergine: si è ristabilita la fiducia con il partner, ma ancora non siete pronti a concedervi completamente alla vostra anima gemella. Non disperate, si risolverà tutto. Voto - 7.

Bilancia: un incontro con dei vecchi amici potrebbe diventare qualcosa di più serio. Cercate però di non tradire il vostro partner soltanto per passare una piacevole serata in compagnia.

Voto - 6,5.

Scorpione: si preannuncia una giornata 'no' per i nativi del segno a causa di alcuni attriti al lavoro e una discussione con il partner per via del vostro nervosismo. Voto - 6.

Sagittario: potreste rimanere irritati dalla presenza di un vostro familiare, al punto da scatenare una lite senza un apparente motivo. Cercate di mantenere la calma. Voto - 6,

Capricorno: giornata grandiosa per i nativi del segno. Potrebbe arrivare una promozione tanto attesa.

Voto - 7.

Acquario: anche se il lavoro procederà bene, la presenza altrui vi darà notevole fastidio. Cercate di non causare litigi di poco conto. Voto - 6,5.

Pesci: la vostra relazione di coppia procede magnificamente. La vostra distrazione al lavoro porterà però malumore a chi vi sta vicino, soprattutto il vostro capo. Voto - 7.