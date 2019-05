Ultimo giorno della settimana che prende il via. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 19 maggio 2019 e tutte le novità relative ai dodici segni zodiacali. Nel dettaglio vediamo come andrà la giornata con amore, lavoro e salute dei segni.

Ariete: in queste ore state notando che alcuni progetti hanno bisogno di una revisione, ci sono stati dei cali nei risultati.

Pubblicità

Pubblicità

Dovete superare qualche ostacolo in più. Sul lavoro non tutto potrebbe andare come vorreste.

Toro: in amore giornata che potrebbe portare alcune complicazioni, meglio rimandare un evento la settimana prossima. Con Venere, che inizierà un transito positivo da mercoledì, è il momento giusto per farsi valere.

Gemelli: in questa domenica le parole vanno dosate, ci saranno delle polemiche da superare. Evitate di mettere troppa carne al fuoco. Attenzione alle complicazioni soprattutto in amore.

Oroscopo 19 maggio 2019: amore, lavoro e salute dei segni

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale che devono affrontare degli esami è un momento di nervosismo. A livello lavorativo c'è un rallentamento, ci sono anche delle decisioni da prendere che costano fatica. Per i sentimenti oroscopo interessante se volete fare incontri speciali.

Leone: con Giove nel segno la situazione è migliore, se ci sono stati dei momenti difficili ora verranno superati. Nel lavoro è da ieri che ci sono momenti di tensione, volete far valere le vostre opinioni.

Pubblicità

Vergine: in amore, se avete una persona speciale al vostro fianco potreste anche pensare di ufficializzare la cosa. Se siete single da tempo il consiglio è quello di lasciarsi andare.

Previsioni 19 maggio 2019: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno la giornata di oggi potrebbe vedervi piuttosto arrabbiati, non riuscite a far valere le vostre opinioni. Ci sono tensioni anche sulla programmazione di un progetto in vista del futuro. Periodo invece buono per ristabilire qualcosa in amore.

Scorpione: in questa giornata dovrete concentrarvi sui cambiamenti che si stanno susseguendo con molta serenità. Se vivete una storia che per ora è ferma questo non vuol dire che si debba concludere.

Sagittario: in questa fase vi sentite forti, capaci di trascinare le persone dalla vostra parte. In amore le storie nate nella prima fase del mese proseguono bene. Giornata che regala soddisfazione negli incontri.

Capricorno: giornata interessante, siete forti in questa fase.

Pubblicità

In amore occorre capire quello che sta accadendo attorno a voi. Nel lavoro, se avete vissuto una crisi negli scorsi mesi ora siete in ripresa.

Acquario: alcuni nati sotto questo segno zodiacale vivono un momento di forte disagio e nervosismo. Ci sono delle indecisioni che non si placano. Siete più sereni invece in amore, dovete soltanto evitare di azzardare troppo.

Pesci: oggi attenzione alle questioni rimaste in sospeso. Questa seconda parte del mese va meglio grazie al vostro impegno ed alla vostra capacità di ottenere quanto voluto.

Pubblicità

Evitate di sprecare questa giornata.