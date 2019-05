L'Oroscopo dell'amore per i single promette novità interessanti per ciascun simbolo zodiacale. Le seguenti previsioni astrali di sabato approfondiscono le opportunità amorose e il benessere sentimentale.

L'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: sarete molto magnetici e attirerete nella vostra 'trappola amorosa' una preda che non riuscirà a resistere al vostro fascino. Puntate sulla tecnica del flirt che viene reso molto loquace dalla presenza di Mercurio in Gemelli.

Toro: eccentrici e originali, sceglierete senza esitazione una 'preda amorosa' da conquistare e partirete in quarta con energia, poiché spinti da una voglia di concretizzare i vostri sogni conferitavi da Urano in sinergia con Luna.

Gemelli: la vostra obiettività e razionalità sono suggestionate dall'influsso lunare, che dal cielo del Toro vi rende molto emotivi e altalenanti nei confronti dell'amore. Sarà favorito il contatto verbale, soprattutto con le donne, ma con questo stato d'animo non molto ‘serio', non prendete decisioni definitive in amore.

Cancro: una persona vi ha rapito il cuore e anche la mente viene occupata costantemente da tutto ciò che riguarda lei. Siete facilmente ‘infiammabili' con Marte in domicilio e facili all'attrazione, ma potreste anche stancarvi all'improvviso di questa fiamma, che potrebbe poi rivelarsi un fuoco di paglia.

L'oroscopo dell'amore per i single, 1 giugno.

Leone: siete molto insoddisfatti nei confronti dell'amore e vedete tutto nero intorno a voi. Alla quadratura di Urano e Venere si aggiunge anche quella della Luna che potrebbe scatenare invidie esterne, capaci di ostacolare le nuove storie appena in sboccio.

Vergine: amabili e molto aperti agli altri, sarete anche molto affascinanti con Venere e Luna in trigono. Avete bisogno di dimostrazioni d'affetto o di esprimere le vostre emozioni con slancio, quindi cercate di concretizzare i vostri progetti amorosi, per beneficiarne.

Previsioni astrali per i single dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna dal domicilio del Toro acuisce la vostra voglia di essere amati e Nettuno potrebbe offuscare la vostra lucidità mentale. Non rifugiatevi in un mondo surreale, solo per paura di non essere degni di ricevere amore. Piuttosto lottate con tutte le vostre forze per smorzare questa sensazione.

Scorpione: aprite il vostro guscio e uscite, è tempo di dedicare maggiore tempo all'amore.

Quindi godetevi di più la vita con uscite avventurose e intriganti, la vostra sensualità non passerà di certo inosservata.

Sagittario: una Luna dirimpettaia vi impigrisce molto e vi rende pretenziosi all'eccesso. Desiderate una splendida storia appassionata, ma non fate niente per andare incontro all'amore. Non pensate che tutto vi sia dovuto, piuttosto datevi da fare per concretizzare i vostri sogni.

Capricorno: la logica si insinua nel vostro cammino amoroso e non vi accontenterete più di esperienze superficiali, vorrete addentrarvi nel cuore delle questioni sentimentali, a caccia di sensazioni più coinvolgenti e sincere.

Attenzione però a non voler rivivere delle scene amorose che appartengono al passato.

Acquario: siete troppo testardi e pigri per via di una quadratura lunare che si fa sentire. Non rifugiatevi però nei piaceri della tavola, affogando le vostre insoddisfazioni nella golosità eccessiva, piuttosto uscite e distraetevi. Ancora un poco e l'amore arriverà.

Pesci: alcuni sviluppi amorosi purtroppo accadono solo nella vostra mente e vi accorgerete che una persona che vi ha conquistato il cuore si è dimostrata diversa da come l'avevate idealizzata.

Attenzione a rimanere con i piedi per terra, una Luna troppo emotiva incrocia le sue energie con Nettuno, distorcendo un tantino la realtà.