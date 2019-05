Le previsioni astrali di sabato sono ricche di novità, poiché i transiti planetari innescano un cambiamento fulmineo che ciascun segno zodiacale dovrà sostenere. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: adottate la tecnica della riflessione per risolvere alcune problematiche che coinvolgono la sfera familiare. Ma non permettete che queste tensioni possano creare attrito in coppia, piuttosto uscite con il partner e approfondite splendide sensazioni di coppia.

Toro: l'originalità di un Urano più sensibile grazie alla congiunzione di Luna vi farà sentire il bisogno di avere vicino un partner più stimolante, originale e bizzarro. Il vostro stato d'animo risente di una tempesta emotiva che vi porta al cambiamento, ma attenzione a non essere troppo impulsivi.

Gemelli: approfittate di transiti planetari piuttosto sereni per rendere più autentici i vostri sentimenti e rispolverare alcune emozioni che non provavate da tempo.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 1 giugno.

Le sensazioni amorose diventeranno così più sincere e profonde.

Cancro: puntate tutto su una Luna favorevole che vi conferisce l'approfondimento delle sensazioni a due in modo più coinvolgente ed emotivo. Marte nel vostro cielo vi garantisce una grinta utile per attuare un sogno tenuto per troppo tempo nel cassetto.

Leone: in coppia, avvertirete una sensazione di passare all'azione che vi avvolgerà in modo inaspettato. Capirete quando è il momento di cogliere l'attimo per cambiare ciò che proprio non vi va giù nella relazione o deciderete addirittura di cambiare partner.

Vergine: un cambiamento della routine quotidiana si manifesta in coppia, grazie ad alcuni stravolgimenti che attuerete inconsapevolmente, proprio perché spinti dall'energia rivoluzionaria di Urano in Toro. Apparirete turbati ma in fondo dovete capire cosa desiderate dai sentimenti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto confusi per via dell'influsso lunare che vi lambisce dal domicilio del Toro e offusca la vostra visione amorosa, interagendo anche con Nettuno.

Un vostro disaccordo interiore potrebbe riemergere e farsi sentire in coppia, che ne dite di correre ai ripari e parlarne con il partner?

Scorpione: alcuni imprevisti vi infastidiscono ma ricorrerete alla vostra astuzia e al vostro ampio spirito critico per fronteggiare le avversità. Attenzione a una Luna dirimpettaia che vi rende particolarmente irascibili, potreste prendervela con il partner.

Sagittario: molto ottimisti in coppia, vi renderete conto che quello che avete costruito fino a ora sta finalmente dando i risultati tanto aspettati.

Attenzione solo a una Luna sfavorevole che potrebbe rendervi troppo indulgenti con voi stessi e portarvi a pensare che tutto vi sia dovuto.

Capricorno: molto seri e altezzosi, sarete un po' scostanti nei confronti del partner. Il vostro senso del dovere è acuito anche da una Luna che incrocia le sue energie con Saturno, rendendovi molto ligi al dovere, ma la vostra tensione interiore traspare e potrebbe non passare inosservata dal partner.

Acquario: istinto di protezione ed emotività camminano di pari passo nella vostra storia, ma forse è il caso di liberare le emozioni cristallizzate e seguire un istinto intraprendente e nuovo che vi consiglia di rivoluzionare la relazione a due.

Approfondite questo slancio che va controcorrente.

Pesci: l'astro lunare dal domicilio del Toro vi rende più emotivi e intuitivi, tanto che non occorreranno parole per captare i bisogni e le sensazioni del partner. Più propensi alla creatività che alla razionalità, non lasciatevi trascinare troppo da questo scombussolamento emotivo che vi porta a idealizzare il partner.