L'Oroscopo di domani 13 maggio 2019 è pronto per essere visionato dai lettori, certamente amanti la buona Astrologia. La sfida quotidiana che oggi ci attende è quella riguardante la giornata coincidente con la partenza della nuova settimana: pronti a scoprire come sarà questo lunedì in amore e nel lavoro? Certo che sì, quindi partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa in merito ai sei segni sotto analisi in questo contesto. Per chi ancora non lo sapesse, in questa sede tratteremo in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Pesci.

Oroscopo di domani 13 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Iniziamo subito con il sottolineare i simboli astrali favoriti nel periodo: quest'oggi al "top" risultano essere meritatamente Ariete e Leone, quest'oggi valutati a cinque stelle e quindi primi nella classifica parziale dedicata ai primi sei segni. Tutto (o quasi) in salita intanto, sempre in base a quanto messo in evidenza nelle previsioni zodiacali del 13 maggio, per gli amici appartenenti a Gemelli e Vergine: a quest'ultimi gli astri hanno riservato un giorno da considerare rispettivamente come "sottotono" e da "ko". Andiamo dunque ai dettagli cercando di dare un valore alla giornata di lunedì analizzando la classifica e le relative predizioni.

Classifica stelline 13 maggio 2019

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati e non evidenziandoli nella nuova classifica stelline, in questo frangente impostata sul giorno 13 maggio 2019. A fare da anello della bilancia nei confronti di positività e negatività, come sempre risulta essere la qualità delle effemeridi rilevate nel periodo in analisi. Perciò, vista l'attuale Carta Astrale, il periodo guarda con fiducia in direzione dell'Ariete e del Leone, tra l'altro già anticipati poc'anzi in anteprima.

Vediamo quindi di appurare qualcosa in più anche in merito agli altri segni passando direttamente alla scaletta seguente:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Gemelli;

★★: Vergine.

Oroscopo lunedì 13 maggio, l'amore e il lavoro

Ariete - Fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle di oggi: a voi l’astuzia di utilizzarli bene nel lavoro! Ci sono felici previsioni in arrivo anche per l’amore: la Luna in Vergine spinge verso nuove avventure o nuove amicizie dalle quali potrebbe scaturire un legame improvviso (anche se in gran parte provvisorio).

Brillante soprattutto la vita di società. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, quasi tutto si muoverà verso un senso di calma, sarete a vostro agio e vi sentirete pieni di gioia di vivere. Molti di voi si riavvicineranno di più agli interessi del partner rispetto ai giorni passati. Single, cercate di stare sereni, mettete pure in bella mostra la vostra indole generosa. Qualcuno di voi in ascendente Leone, Cancro o Capricorno potrà contare senz'altro su nuovi amori, affascinanti e passionali, solo che potrebbero non avere il futuro sperato: meditateci sopra! Nel lavoro, il mattino vi troverà effervescenti e frizzanti! Vi sveglierete eccezionalmente di buon umore, freschi e vitali e non potrete che sorridere a questo nuovo giorno.

Anche se vi aspettano una gran mole di cose da fare, riuscirete in tutto perfettamente.

Toro - Prenderà la giusta piega questo vostro lunedì d'inizio settimana, almeno nella prima metà, poi subirà un piccolo stop. In generale si prevedono problemi e problemini abbastanza difficili da far rientrare: chi vive in condizioni affettive precarie o poco serene potrebbe avere la tentazione per un’evasione sentimentale: occhio! In amore, si consiglia di agire con prudenza, soprattutto usando la testa: sul piatto della bilancia dovrete delicatamente poggiare, oltre allo scontato sentimento, soprattutto la pazienza infinita fatta in modo consapevole e soprattutto amorevole. Single, cercate di tenere a bada la testardaggine e il nervosismo: a soffrire sarà prima di tutto l’intesa con le persone che interessano, pronte a "scappare" di fronte ai primi inequivocabili segnali di stress. Nel lavoro, il periodo si prospetta discreto in quanto a soddisfazioni: qualcuna tra le vostre aspettative sarà gratificata. Sarete perciò su di giri e con una gran voglia di fare, magari anche sforzandovi di trovare stimoli nuovi.

Gemelli - Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana in procinto di iniziare, senz'altro potrebbe essere abbastanza pensieroso. In amore, cercate di non investire tutte le vostre energie in impegni extra-rapporto, altrimenti potreste trascurare il partner e, probabilmente, si lamenterà del vostro ritmo di vita troppo frenetico. Single, non tutte le aspettative potranno essere realizzate in questo giorno, un po’ per astri contrari e un po’ per la difficoltà di concentrazione. Problemi di ordine familiare potrebbero pesare abbastanza in certe scelte a carattere sentimentale. Nel lavoro invece, in questa giornata potreste essere inizialmente "sfaticati" e non vorrete prendere troppi impegni per paura di non poterli concludere. Fortunatamente avete sempre la testa sulle spalle e riuscirete, anche se a fatica, a portare a termine tutti i vostri doveri.

Cancro - Questa giornata iniziale della nuova settimana per voi Cancro si prevede poco interessante. Diciamo che alla lunga il periodo potrebbe regalare qualche discreta soddisfazione. In molti campi i nervi saranno abbastanza distesi e in molti sarete e penserete positivi. Passerete la serata a stretto contatto con il partner o familiari, tranquillamente e in serenità. Le previsioni di lunedì vedono che in amore proverete delle sensazioni belle: trascinati dalla tentazione, cadrete tra le braccia del vostro partner come un frutto maturo. Fate però attenzione a non cedere alla tentazione di strafare, come solito fate. Single, sarà probabile che le emozioni prendano il sopravvento. L'umore lunatico sarà invece sarà sintomo di una lieve instabilità di carattere: cercate di rimediare, ok? Potrà anche capitarvi un rapporto non troppo stabile sul quale sarà meglio non fare affidamento: da riprendere senz'altro nei prossimi giorni. Nel lavoro, non riuscirete a fare molto, specialmente ciò che avevate programmato, se non scendendo un po' a compromessi: mostratevi flessibili. Scontri con quel collega che conoscete.

Leone - Una giornata semplicemente spettacolare. Durante questo periodo vincerete senz'altro quella vostra amata/odiata voglia di "dolce far niente" risultando spesso anche abbastanza iperattivi. In alcune cose finalmente riuscirete ad organizzarvi al meglio delle possibilità: bene così! In molti altresì, sarete puntuali e precisi, senz'altro sostenuti da uno spirito votato alle buone iniziative decisamente molto positivo. In amore, l'intesa con chi amate sarà notevole: potrete contare sulla totale disponibilità di quest'ultima, in tutto e per tutto. Consiglio: organizzate una cenetta indimenticabile, senz'altro farete felice la persona che più di ogni altra cosa amate al mondo; provare per credere! Single, contate in maggior misura sul vostro buon senso, ok? La buona energia non mancherà in questa giornata: preparatevi a sfruttarla al meglio. Incontri interessanti a fine giornata. Nel lavoro intanto, socievoli e brillanti saprete primeggiare in tutto ciò che farete. Se siete alle dipendenze altrui si prospetta un giorno molto positivo e fortunato. bene alcune situazioni avviate da qualche tempo.

Vergine - Il prossimo lunedì sarà tendente al sottotono per voi della Vergine. Purtroppo i vostri molteplici impegni quotidiani vi costringeranno a rimboccarvi le maniche rimandando qualsiasi altra cosa a fine giornata: pazientate! Fortunatamente la maggioranza dei nativi nel predetto segno hanno quasi sempre la testa sulle spalle: riuscirete, anche se a fatica, a portare a termine tutti i vostri doveri. L'oroscopo di domani 13 maggio consiglia in amore tanta attenzione. Il periodo sotto analisi si preannuncia abbastanza altalenante, con momenti di calma e tranquillità intervallati da nervosismo e stress generale. Cercate di stare lontano dalla vostra "fonte di guai" (leggasi partner nel 90% dei casi!). Di certo un po' di momentaneo distacco farà senz'altro bene al rapporto, poi piano piano tornerà la serenità. Single, a molti di voi invece l'energia potrebbe "andare e venire", oggi, ma se doserete le forze non ci saranno conseguenze gravi o permanenti. Nel lavoro infine, potreste essere suscettibili ai cambiamenti d'umore: cercate di contenervi per evitare contrasti con i vostri colleghi, o peggio, con i superiori.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.