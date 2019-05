La festa della mamma è una ricorrenza che avviene appunto per celebrare la figura della madre. Non è presente un giorno dell'anno in cui tutto il mondo la festeggia contemporaneamente, ma in quasi due terzi degli Stati questo avviene a maggio, mentre nella parte restante a marzo. In italia la data cade sempre la seconda domenica di maggio e dunque nel 2019 essa è questo 12 maggio.

Per queste occasioni si è soliti inviare degli auguri, anche attraverso dei semplici messaggi divertenti che possano rallegrare l'umore di chi li riceve.

Festa della mamma: pensieri divertenti e dolci da dedicare

All'interno delle scuole, molto spesso, vengono fatti realizzare ai bambini dei disegni o dei piccoli lavoretti che verranno poi consegnati alle mamme proprio per l'occasione. I più piccoli sono soliti anche imparare diverse poesie da poter recitare.

Frasi dolci e divertenti per la festa della mamma del 12 maggio

Gli auguri scritti o pronunciati restano una tradizione importante per la festa della mamma. Diversi sono i messaggi da poter inviare per dedicare alla propria madre un pensiero importante.

Si va ovviamente dalle frasi più semplici a quelle più elaborate.

Tra i pensieri più dolci ci sono sicuramente parole del tipo: 'Come te nessuno mai', oppure 'Auguri a te che sei un esempio costante da seguire' e ancora 'Nessuna lingua è capace di esprimere la forza e la bella di una mamma' o anche 'Sei saggia e piena di amore, spero con tutto il mio cuore di darti molte soddisfazioni'.

Tra le frasi più divertenti e ironiche troviamo invece le seguenti dediche:

Accoppiatrici professioniste di calzini. Detector di oggetti smarriti. Campionesse di occhiatacce. Auguri a tutte le mamme;

Mamma, nel mio cuore occupi un posto speciale.. proprio di fianco alla PlayStation;

Quando una madre ti chiede se può darti un consiglio in realtà ha intenzione di dartelo comunque, non importa se tu dica si o no;

Le mamme sono alberi che danno frutti per tutta la loro esistenza. E se penso a te, l’umanità non morirà mai di fame;

Tutto quello che sono, o che spero di diventare, lo devo unicamente a te;

La madre è orgogliosa del figlio che è salito in alto, ma darebbe la vita per l’altro: per il figlio senza fortuna.

Aforismi per la festa della mamma

La lista di frasi e citazioni da poter dedicare alla propria madre è ancora lunga.

Ci sono in particolare diverse citazioni molto importanti che sicuramente sono di un certo effetto. Alcune fra le più belle citazioni da dedicare potrebbero essere le seguenti: