Il giorno della festa della mamma è arrivato: oggi, 12 maggio, l'Italia e gran parte degli altri Paesi europei celebra l'importante ricorrenza, occasione ideale per esprimere l'amore e la riconoscenza per la persona che ci ha dato la vita. Una data che varia ogni anno, a differenza di quanto accade per la festa del papà. Una festività che si festeggia ogni seconda domenica di maggio e in cui si ricordano i sacrifici e l'amore della mamma. Proprio per questo, è impossibile non pensare ad un messaggio di auguri da inviarle attraverso un sms, Whatsapp, Facebook, Twitter o qualsiasi altro social network.

Festa della mamma: frasi divertenti e spensierate

Gli amanti della tradizione e i più piccoli potranno comunque utilizzare il metodo più classico, ovvero scriverle un biglietto d'auguri con una frase ad effetto che sappia stupire o strappare il sorriso alla propria madre.

Frasi festa della mamma: dediche divertenti

La festa della mamma è arrivata ed è giunto il momento di pensare ad un augurio sincero da inviare alla donna più importante di tutte. È possibile prendere in considerazione un'idea profonda o tradizionale, ma anche le dediche divertenti e spensierate potranno essere prese in considerazione per strappare un sorriso a chi le riceverà.

Di seguito, ecco una carrellata di idee perfette per la ricorrenza:

Mamma, nel mio cuore occupi un posto speciale: proprio vicino alla Playstation o al mio cellulare;

A te, solo a te, cara mamma, dono la mia anima, il mio cuore, il mio sorriso, la mia paghetta... A proposito, questo mese riceverò il doppio, vero? Spero tu sia la mamma più generosa dell'universo;

'Non ho più il fisico': così disse la mamma di Galileo Galilei quando il figlio se ne andò di casa (citazione di Roberto Benigni);

Lo so che la festa della mamma dovrebbe essere ogni giorno. Allora se ti va, facciamo un patto: io ti scrivo messaggi dolci e tu mi prepari le mie torte preferite.

Festa della mamma: auguri ironici o in rima

In occasione della festa della mamma, potranno essere presi in considerazione anche altri pensieri ironici o in rima da inviare oggi ,12 maggio: