L'Oroscopo di domani 16 maggio 2019 è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto per la giornata di giovedì. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, i soli appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In primo piano in questa giornata di metà settimana un evento astrale molto importante. l'ingresso del Pianeta Marte nel segno del Cancro: ve lo diciamo subito, tale passaggio non porterà troppa positività ai nativi nel suddetto segno, anzi. In allerta in questo caso, oltre agli amici Cancro, ovviamente parlando in merito di coloro appartenenti alla prima sestina, anche gli appartenenti a Gemelli: entrambi i suddetti simboli astrali sono destinati a soffrire un po' di più le avversità riservate loro dall'Astrologia quotidiana principalmente nei settori dell'amore e del lavoro.

Oroscopo di domani 16 maggio 2019 | Astrologia, classifica e le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

La sestina in oggetto senza alcun dubbio vedrà favoriti Toro e Vergine valutati al top il 16 maggio. Altresì, si preannuncia una giornata discreta, sempre secondo le previsioni zodiacali del 16 maggio, per l'Ariete e il Leone ambedue classificati a quattro stelle.

Classifica stelline 16 maggio 2019

Il prossimo giovedì è pronto per essere valutato. Al vertice della nuova classifica stelline interessante il giorno 16 maggio 2019 mostra evidenza Toro e Vergine, ampiamente anticipati in apertura.

Prima però di passare ai dettagli riepilogando la scaletta completa, d'obbligo segnalare ancora la presenza della Luna in Bilancia fino alla ore 23:25, poi passerà nel campo dello Scorpione. Il Sole è stabile nel settore del Toro insieme a Venere, senz'altro ben disposti a dare una mano nelle situazioni quotidiane. Bene, anticipato l'essenziale diamo pure uno sguardo alla classifica seguente:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★: Gemelli, Cancro - Marte in Cancro.

Oroscopo giovedì 16 maggio, la giornata

Ariete - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti.

Il giovedì di metà settimana, dunque, valutato nelle previsioni di oggi con le quattro stelline della normalità, non intaccherà molto il lato sentimentale. Infatti, per quanto riguarda l'amore si prospetta un periodo buono: si profilano momenti da vivere con passione soprattutto in coppia. In molti sarete intenti a stuzzicare la dolce metà su "certe cose" che vi piacciono, ma attenti a non scatenare la sua gelosia, ok? In generale pertanto, la vostra carica emotiva sarà talmente forte che susciterà in pieno l'entusiasmo del vostro partner.

Single, il vostro modo di fare allegro e ottimista vi renderà belli e pimpanti agli occhi degli altri. Quasi certamente amplierete il giro delle conoscenze oppure gli ambienti che andrete a frequentare saranno eleganti e molto accattivanti. Nel lavoro invece, la vostra professionalità andrà di pari passo con la vostra voglia di emergere: non abbiate timore, gli astri saranno con voi!

Toro - In arrivo un giovedì 16 maggio quasi al limite della perfezione.

La giornata di metà settimana quindi, oltre ad essere estremamente piacevole nelle affettività in generale, senz'altro regalerà piccoli colpetti di buona fortuna. In amore, affronterete questa giornata con il pensiero giusto, positivo quanto basta. Organizzerete eventuali impegni al meglio in modo da poter programmare una serata romantica con la persona amata. In generale, la vostra delicatezza sarà la vostra forza: saprete chiedere ciò che desiderate e farvi capire senza urtare il vostro partner. Single, l'atmosfera sarà molto tranquilla e priva di circostanze impegnative: chi vi circonda di certo sarà rassicurato nel vedervi così soddisfatti e fiduciosi per il futuro. Allora lasciatevi andare in serenità e fiducia. Amare e semplicemente farsi amare, questo è quello che conta, sappiatelo fin da subito. Nel lavoro intanto, non mancheranno idee per portare avanti alcuni aspetti dell'attività: agite con senno, ma senza timore.

Gemelli - Partirà decisamente sotto stress questo vostro giovedì di metà settimana. Diciamo che in questa giornata non avrete tante possibilità per essere allegri visto le due stelle ed il relativo "ko" assegnato dagli astri: seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita facendo attenzione soprattutto al rapporto con gli altri. Sappiatelo: nel periodo piccole incomprensioni potrebbero far scaturire grandi litigi. In amore pertanto, il contrasto di alcuni pianeti potrebbe mettervi di fronte a più di qualche difficoltà. In ambito di coppia, prima di qualsiasi mossa azzardata sarà bene esaminare ogni minimo particolare. Si preannuncia una giornata nervosa, molto più difficile per molti di voi Gemelli nativi di terza decade: in più di un’occasione potreste perdere le staffe per un nonnulla! Single, il periodo avrà tra le priorità la conquista di nuove allettanti amicizie, in particolare per coloro con problemi sentimentali messi alle spalle da poco: prestate attenzione a quello che direte e “come” vi esprimerete, ok? Nel lavoro, per finire, il ritmo della giornata sarà piuttosto lento ma abbastanza positivo: non ci saranno intoppi difficili da superare, il che potrebbe andare a favore di alcuni dei vostri progetti.

Cancro - Giovedì armatevi di tantissima pazienza, abbastanza calma e unite il tutto in altrettanta buona volontà. Il motivo? Per chi non lo sapesse ancora, la giornata quest'oggi esaminata porta in dote (purtroppo!) le due stelle riservate ai frangenti messi in conto con il “ko”. Quindi, periodo abbastanza difficile da sbarcare: intanto calma, ok? Penseremo noi (leggasi pure Astrologia) a tutto. Intanto, le previsioni del giorno in amore annunciano stress e nervosismi vari, molti dei quali sicuramente inutili o evitabili. Parlando di coppia, il partner potrebbe momentaneamente allontanarsi da voi per futili motivi, sopratutto per evitare che la vostra presenza e le eventuali continue discussioni mettano ulteriormente in crisi la giornata. Cercate di ragionare, state sereni e pensate positivo. Single, le persone che incontrate al momento non sono poi così male come sembrano, quindi non fatevi scoraggiate da un rifiuto iniziale o dall’eventuale attesa snervante. Sappiate che presto tutto potrebbe cambiare in meglio e potrete godere dei buoni frutti dell'amore. Nel lavoro invece servirà un occhio di riguardo: il nervosismo vi renderà troppo diretti facendovi risultare arroganti: ascoltate prima di (s)parlare.

Leone - Il prossimo giovedì sarà di certo sufficientemente buono per voi Leone. In generale, una sensazione di appagamento o di calore che senz'altro riuscirete a dare o che magari riceverete dagli altri, concorrerà senz'altro ad accrescere la vostra sicurezza. Diciamo che sarete spinti a dare il meglio di voi in molte situazioni. In amore, avete bisogno di vivere situazioni semplici, senza tormenti di alcun tipo. Dunque, cercate di rilassarvi insieme al vostro "lui" o alla vostra "lei", evitando quelle frustrazioni o gli stress soliti della coppia. Single, in questo periodo potrebbe risultare abbastanza impegnativo per voi prendere il giusto ritmo, tuttavia vi sentirete subito meglio in compagnia di una persona che vi piace molto. Senz'altro quest'ultima susciterà in voi delle sensazioni positive, anche abbastanza forti. A tal riguardo, le previsioni del giorno sono più che esplicite: cercate di essere a vostro agio pensando positivo. Nel lavoro, per chiudere, qualunque sia la vostra attività professionale, non permettete alle difficoltà di mettervi all'angolo, ma reagite.

Vergine - Nella giornata in analisi quest'oggi, visto l'ottimo cielo astrale a disposizione, riuscirete senza meno ad incanalare la vostra energia nel modo migliore possibile. In tanti aggiungerete i vostri più ambiti scopi mettendo a segno anche qualche bel colpo in qualcosa di particolarmente atteso. In programma tra l'altro, spunti positivi ed alcune belle novità da mettere in conto nel periodo. L'oroscopo di domani 16 maggio perciò consiglia in amore, avendone opportunità, di agire subito: in molti state beneficiando senz'altro di un afflusso astrale positivo, specialmente nei confronti della vostra vita di coppia. Forse ve ne sarete già accorti: si sta avviando un cambiamento positivo dentro di voi e questa è cosa buona. Single, questa sarà una giornata interessante se state cercando di ritrovare la strada della felicità: non è una novità che, ogni tanto, per non sentirvi smarriti abbiate bisogno di trovare le giuste complicità sentimentali. Nel lavoro invece, si prevedono momenti abbastanza interessanti: sicuramente avrete la possibilità di concludere qualche buon affare o investire in un progetto futuro.

