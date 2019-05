L'Oroscopo di mercoledì 15 maggio per tutti i segni dello zodiaco prevede una giornata faticosa per l'Ariete, al quale si consiglia di rallentare un po' i ritmi, mentre il Cancro tornerà finalmente a beneficiare del favore delle stelle. Qualche tensione di troppo nei rapporti di coppia per lo Scorpione.

Previsioni astrologiche del 15 maggio per tutti i segni zodiacali

Ariete: le stelle sono in aspetto positivo, ma nonostante ciò nel corso della giornata accuserete un po' di fatica. Qualcuno di voi potrebbe sentirsi messo alle strette o entrare in conflitto con qualcuno che ostacola i vostri piani. Il consiglio degli astri è quello di essere cauti ed agire con diplomazia.

Toro: è un momento molto positivo per voi, grazie al transito di Venere nel segno.

L'amore sarà al primo posto nei prossimi giorni, ci sarà serenità nei rapporti di coppia, mentre i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Per chi ha intenzione di ricominciare dopo una separazione o una storia finita, si consiglia di non restare chiusi in casa ma di sfruttare al massimo le opportunità di svago e spensieratezza.

Gemelli: per voi l'inizio della settimana è stato un po' stancante soprattutto sul lavoro dove potrebbero esserci ancora dei contenziosi da risolvere.

La giornata di mercoledì 15 maggio, tuttavia, sarà la migliore di questo periodo e vi permetterà di aprire una fase improntata al recupero. Bene i sentimenti.

Cancro: la prima metà del mese ha portato delle difficoltà nella vita sentimentale. Tuttavia, a partire da questa giornata, le stelle torneranno in posizione favorevole per quanto riguarda l'amore. Anche se non sarà semplice, sarà possibile cercare di risanare i rapporti ormai sgretolati. La giornata di mercoledì sarà l'ideale per chiedere un chiarimento o dimostrare i propri sentimenti alla persona amata.

Leone: alcuni progetti avviati alla fine del mese scorso si sarebbero arenati, e questa situazione inevitabilmente ha generato in voi un po' di confusione e malumore. Vi sentirete nervosi, e per questo motivo potrebbero nascere litigi e discussioni sia in ambito sentimentale che lavorativo. Cercate di essere prudenti e di non cedere alle provocazioni.

Vergine: un quadro astrale molto positivo vi accompagnerà in questa settimana di maggio. Soprattutto per quanto riguarda l'amore, la giornata di mercoledì si rivelerà positiva.

Anche il weekend vi sorriderà: vi sentirete romantici e per i single ci potrebbero essere degli incontri interessanti. Per quanto riguarda il settore lavorativo, chi punta a tagliare un traguardo, in questi giorni avrà le occasioni giusti per avanzare delle nuove proposte.

Bilancia: state attraversando una fase di confusione. Sul lavoro potrebbero emergere delle problematiche che vi renderanno particolarmente agitati e nervosi. Inevitabilmente questo stato d'animo si riverserà anche sulla sfera sentimentale.

Cercate un riavvicinamento con la vostra dolce metà; il suo conforto sarà necessario per superare questa fase.

Scorpione: nella giornata di mercoledì l'amore ricoprirà un ruolo centrale, ma ciò non vuol dire necessariamente che arriveranno delle buone notizie. Infatti coloro i quali nei giorni precedenti si sono dimostrati un po' indecisi, dovranno continuare a fare i conti con delle incomprensioni. Al contrario, il weekend si preannuncia propizio per cercare un confronto e chiarire delle problematiche. Stelle positive per coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella o vogliono ripartire dopo una storia finita.

Sagittario: il vostro quadro astrale è molto favorevole. Tuttavia nella giornata di domani potrebbero verificarsi dei piccoli incidenti di percorso che vi costringeranno a rallentare i ritmi. Niente di cui preoccuparsi comunque: dopo le difficoltà iniziali, riuscirete a risolvere ogni problema nel migliore dei modi.

Capricorno: sarà una giornata sottotono per il segno, soprattutto a causa di difficoltà sorte sul lavoro o in amore che causeranno un bel po' di agitazione. Il consiglio degli astri è quello di ritagliarvi un momento tutto per voi per riflettere e capire come meglio risolvere questi piccoli inconvenienti. A fine giornata qualcuno potrebbe risentire di un lieve calo di energie ed accusare banali fastidi fisici.

Acquario: le novità in arrivo non scombussoleranno troppo la vostra vita. Nonostante ciò, nei giorni scorsi potrebbero essere sorti dei problemi improvvisi che non avete ancora risolto, e ciò potrebbe leggermente innervosirvi. Sia in ambito lavorativo che nella sfera sentimentale, i litigi e le discussioni potrebbero essere dietro l'angolo: siate cauti.

Pesci: Venere in aspetto positivo apporterà dei benefici alla vostra vita sentimentale, anche se le differenze di natura caratteriale potrebbero agitare le acque durante la giornata di mercoledì 15 maggio. Cercate di non mettere l'orgoglio davanti a tutto; siate pronti a riconoscere i vostri errori e a cercare un chiarimento con il partner.