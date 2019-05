Il fine settimana da sabato 25 a domenica 26 maggio porterà un po' di serenità a Vergine, Bilancia, Capricorno e Pesci, soprattutto per quanto riguarda l'ambito amoroso. Il rendimento lavorativo per il Leone aumenterà sensibilmente. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni dello zodiaco con relativi voti.

L'oroscopo del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la giornata di sabato potrebbero migliorare le intese fra colleghi, che sfoceranno in una uscita serale. Domenica un incarico lavorativo vi farà fare un salto di qualità che non avevate previsto. Relax domenica sera.

Voto: 7.

Toro: weekend traballante. Gli equilibri potrebbero risanarsi nella domenica, ovvero nel momento in cui sarete più disponibili al dialogo all'interno della coppia. Sabato incerto.

Voto: 5.

Gemelli: sarete ripresi dalla smania di uscire e nelle serate di sabato e domenica potreste essere inclini al riposo e alla vita familiare. Recupererete le energie per affrontare le sfide della prossima settimana.

Voto: 7.

Cancro: shopping il sabato. Avrete modo di svagarvi con qualche risparmio per far felice un amico o il partner, anche perché ultimamente vi sentite tremendamente generosi. Date un occhio di riguardo alla salute, specialmente domenica.

Voto: 8.

Leone: il weekend si presenterà produttivo sul piano lavorativo, ma cercate di non essere troppo orgogliosi con il partner. Domenica il giorno migliore su posto di lavoro, sabato sera a livello amoroso.

Voto: 9.

Vergine: amore alle stelle. Il sabato vi donerà il relax necessario per essere più distesi e permissivi con il partner e in famiglia. Le finanze vi permetteranno di fare un acquisto in più, ma non andate oltre la soglia 'consentita'.

Voto: 8.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: rialzo in amore. Ci potrebbero essere dei momenti in cui vi sembrerà di aver ritrovato l'armonia all'interno della coppia: effettivamente ci sarà un'atmosfera nuova, non sciupatela con gelosie inutili.

Voto: 6.

Scorpione: date un senso alla giornata di domenica staccando per un po' la spina e facendo una bella gita fuori porta, magari in una zona che trovate rilassante o che possa conciliare comodità eccellenti e buon cibo.

Voto: 7.

Sagittario: le tensioni purtroppo non caleranno con l'arrivo del fine settimana. Ancora qualche residuo di insoddisfazione aleggia sulla vostra testa, sabato e domenica non faranno eccezione alcuna. Meglio riposarsi in vista della settimana lavorativa.

Voto: 4.

Capricorno: sarete molto indaffarati con il lavoro, ma non mancherete di stare un po' anche con la famiglia, soprattutto nel pomeriggio. Troverete un modo, siete maestri nel trovare soluzioni a lungo termine.

Voto: 9.

Acquario: vi sarete stabilizzati abbastanza per impegnarvi in un progetto che assorbirà tutto il fine settimana. Meglio non distrarvi e rimanere concentrati se volete raggiungere l'obiettivo finanziario che desiderate.

Voto: 7.

Pesci: con un po' di riposo nella mattinata di sabato, andrà tutto meglio. La nuvoletta nera che vi ha accompagnato per un po' domenica scomparirà quasi del tutto. Lavoro in rialzo, meglio la salute e i rapporti con i colleghi.

Voto: 7.