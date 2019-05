L'Oroscopo di domani 18 maggio 2019 è ben felice di dare una mano nel cercare di inquadrare come sarà la partenza del prossimo weekend. Pertanto in primo piano sono le previsioni astrali relative ai primi sei segni dello zodiaco coincidenti con Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Pubblicità

Pubblicità

Certamente ad avere il massimo supporto da parte dell'Astrologia quotidiana saranno in pochi, gli altri dovranno accontentarsi delle briciole in attesa di tempi migliori. Bene, iniziamo immediatamente a mettere in chiaro che a gongolare nel frangente, come espresso già nel titolo, saranno coloro appartenenti al simbolo astrale del Cancro. Il generoso segno d'Acqua è stato valutato nel periodo con il massimo della positività, quindi meritatamente classificato al "top del giorno".

Oroscopo di domani 18 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: segno al 'top del giorno' il Cancro

Altrettanto buono questo inizio di weekend, con ottime opportunità da investire nelle relazioni affettive anche per i nativi in Gemelli: si preannuncia per quest'ultimi una splendida giornata a cinque stelle. Questa parte della settimana invece non risulta affatto positiva per Vergine, Toro e Leone, ovviamente in base a quanto estrapolato dagli astri e messo nero su bianco nelle previsioni zodiacali del 18 maggio.

Classifica stelline 18 maggio 2019

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati previsti dalla nuova classifica stelline quotidiana.

Pubblicità

In rilievo la giornata d'inizio weekend, dunque sotto analisi sabato 18 maggio: anello della bilancia in fatto di positività o negatività risulta essere, come al solito, la qualità delle effemeridi rilevate nel periodo in analisi. Come anticipato in apertura, degni di indossare la corona relativa alla prima posizione tra i sei sotto analisi nel contesto, gli amici aventi nel proprio Tema Natale il segno del Cancro. Invece, cosa dovranno aspettarsi gli altri segni?

Andiamo a scoprirlo insieme dando completa visibilità all'intera scaletta posta di seguito:

Top del giorno: Cancro ;

; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete;

★★★: Vergine;

★★: Toro, Leone.

Oroscopo sabato 18 maggio, l'amore e il lavoro

Ariete - Partirà bene questo vostro sabato? Vista l'attuale Carta del Cielo diciamo pure che non sarà né troppo negativa né altrettanto troppo positiva. Insomma una via di mezzo. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sarà un periodo migliore del solito, anche per fare scelte per un prossimo futuro.

Pubblicità

Se però non prenderete l’iniziativa non potete pretendere che qualcuno lo faccia al posto vostro. Single, le novità che stavate aspettando da un pezzo potrebbero essere più vicine di quanto possiate credere: tranquilli, con fiducia tutto andrà per il meglio. Nel lavoro invece, i giochi sono fatti! Da ora in poi dovete solamente attendere, anche perché ciò che avete seminato a breve darà i suoi frutti. Sicuramente i risultati che otterrete saranno al di sopra delle vostre aspettative.

Pubblicità

Toro - Giornata di fine settimana valutata semplicemente instabile, ovviamente astrologicamente parlando. Il periodo sarà per voi Toro, purtroppo, classificato come da "ko" rendendo alcune vostre azioni quotidiane difficili da portare vantaggiosamente a termine. In amore, andrebbe osservato un atteggiamento distaccato da eventuali diatribe o rivendicazioni. In coppia specialmente, una battuta o una "uscita" poco felice da parte del partner potrebbe lasciarvi sgomenti, semplicemente senza parole! Avrete giusto il tempo di preparare un'adeguata controffensiva, così, giusto per rispondere per le rime. Single, se siete attratti da una persona in particolare, questo non è il momento per rivelare i vostri sentimenti. Sappiate che gli astri non vi aiuteranno a comunicare, quindi potreste rovinare tutto: rimandate. Nel lavoro infine, studiate attentamente proposte e/o persone prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, altrimenti potreste prendere sonore cantonate.

Gemelli - Partirà proprio benissimo questo vostro sabato di fine settimana, prolungandosi positivamente anche nel resto del periodo. In amore pertanto, sarete circondati dall'amore più sincero. D'altronde, il vostro bel carattere e il vostro sorriso non potranno che favorirvi in eventuali situazioni traballanti. Target della giornata: riconquistare la fiducia incondizionata del vostro partner, con i fatti non con le sole parole. Forse per i più, la parte migliore della giornata coinciderà con le prime ore del mattino: probabili "fuochi d’artificio" in camera da letto! Single, avrete tante possibilità per essere più allegri del solito: basterà soltanto seguire l'istinto, senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Nel lavoro, riuscirete a risolvere un imprevisto portando a termine un affare importante. Pertanto si prevedono discreti guadagni e agevolazioni in carriera: un doveroso "grazie" alla vostra bravura.

Cancro 'top del giorno' - In arrivo un sabato 18 maggio, non diciamo "sublime" che sarebbe forse un po' esagerato, ma splendidamente positivo, questo si. La giornata d'inizio weekend sarà senz'altro più che ottima soprattutto nelle cose legate ai sentimenti, con l'amore puro a farla da padrone. Le previsioni di sabato pertanto annunciano in amore tanta passione sotto il tenue chiarore delle stelle. Per molti Cancro tutta la serata certamente assumerà una vena romantica, quasi magica... Non servirà nessun pretesto per invitare fuori a cena la persona amata oppure per concedervi un qualcosa di diverso dal solito su cui puntare: buon divertimento! Single, date retta alle vostre sensazioni più intime riponendo la vostra fiducia in mano a chi non l'avreste mai data: il vostro istinto sarà così ben ripagato. Lasciatevi pure andare maggiormente alle emozioni, sicuramente vivrete una giornata positiva senza l'ansia di pensare a come potrà eventualmente finire. Nel lavoro invece, tutto procederà in modo ottimale: porterete a termine progetti importanti e verrete subito gratificati per l'impegno che avrete (furbescamente) messo in atto.

Leone - Questo fine settimana non risulterà troppo soddisfacente per tanti di voi Leone. Infatti, è previsto l'arrivo di una giornata segnata probabilmente da un pessimo "ko": c'è da fidarsi? Lo scopriremo, intanto aspettiamo di vedere come evolverà la situazione generale. Per evitare guai intanto, mettetevi al sicuro in primis evitando di esporvi inutilmente. In amore perciò, in più di qualche caso sarebbe meglio cercare di non perdere la pazienza troppo facilmente facendo del tutto per rimanere calmi: sappiate che eventuali silenzi duraturi potrebbero mettere in difficoltà anche i rapporti di coppia più longevi. Cercate qualche buon stimolo, magari anche esterno alla coppia, che vi dia la giusta carica. Single, qualche problema di dialogo farà cadere il gelo tra voi e una persona stimata, magari potrebbe essere anche un'amicizia con la quale pensavate di riuscire a stabilire un contatto più profondo. Rassegnatevi e cercate altrove. Nel lavoro invece, le stelle consigliano di affidarsi con fiducia alle direttive di un amico: per riuscire a pianificare obiettivi ardui servirà in primis trovare le risorse, poi tutto il resto.

Vergine - La giornata in analisi si preannuncia tutta o quasi improntata al "sottotono". Gli astri di vostra competenza prevedono infatti poche possibilità di successo, soprattutto a coloro che hanno problemi o soluzioni in via di definizione. Giocate pure d'anticipo allungando "la mano della pace" verso le persone che interessano di più. Intanto, l'oroscopo di domani 18 maggio consiglia in amore di agire e poi, ovviamente se sarà il caso, di reagire con polso e convinzione. Intanto sforzatevi nel non peccare d'ingenuità: nelle faccende personali siate dolci e comprensivi, così facendo la vostra vita di coppia risulterà molto più gratificante. Single, presto la ruota girerà nel verso giusto! Finalmente incontrerete la persona capace di stregare il vostro cuore: lo sappiamo, vorreste sapere quando, giusto? Diciamo molto prima di quanto possiate immaginare... Nel lavoro intanto, sarà una giornata faticosa e stressante. Dovrete assumervi parecchie responsabilità, il che non sempre saranno gradite.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.