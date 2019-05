Nella giornata di lunedì 20 maggio il Leone sarà tranquillo, mentre i segni zodiacali del Cancro, della Vergine e della Bilancia dovranno vedersela con una giornata stressante. Infine, i nativi Scorpione saranno particolarmente nervosi e irritati. Di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 20 maggio 2019.

Previsioni oroscopo 20 maggio 2019

Ariete: nutrirete dei dubbi nei confronti del vostro partner a causa di alcune sue azioni sospette.

Cercate di non far degenerare la questione. Voto - 6,5.

Toro: avrete una grossa opportunità di lavoro, che farà sicuramente al caso vostro. Cercate di cogliere la volo questa occasione. Voto - 8.

Gemelli: dopo un fine settimana passato per recuperare le energie, dovrete tornare al lavoro per cercare di guadagnare qualcosa in più. In amore la vostra relazione procede stabile. Voto - 7.

Cancro: in questa giornata di lunedì indagherete sul vostro partner a causa di alcuni comportamenti sospetti.

Prenderete infatti le distanze dall'amato bene per un po'. Voto - 6,5.

Leone: avete passato gli ultimi giorni esclusivamente a lavorare e ora non avete più le forze per muovere un dito. Cercate di non appesantirvi troppo di lavoro. Voto - 6.

Vergine: avete lavorato sodo negli ultimi giorni, riuscendo a portare a casa qualche soldo in più. Ciò nonostante la stanchezza ora comincia a farsi sentire. Voto - 6,5.

Bilancia: il partner potrebbe iniziare a irritarsi nei vostri confronti a causa dei troppi sospetti verso l'amato bene: state prendendo le distanze dalla vostra anima gemella.

Provate a chiarire la situazione faccia a faccia. Voto - 6.

Scorpione: siete parecchio nervosi ultimamente a causa della gran quantità di lavoro da portare a termine. Cercate di risolvere con calma la situazione. Voto - 6.

Sagittario: giornata positiva per i nativi del segno. Il lavoro procederà senza particolari problemi e il pomeriggio vi dedicherete a fare delle spese in cantiere già da un po' di tempo. Voto - 7,5.

Capricorno: giornata grandiosa per i nativi del segno.

Potreste ricevere una promozione che tanto aspettavate e non vedrete l'ora di raccontarlo alla vostra dolce metà, passando il resto della giornata in modo indimenticabile. Voto - 8,5.

Acquario: dopo alcune giornate 'no' al lavoro, potreste riuscire a portare avanti alcuni progetti lavorativi. Voto - 8.

Pesci: siete insoddisfatti della vostra situazione attuale e questo vi lascia del malumore. Cercate di non espandere la cosa anche con chi vi sta attorno.

Voto - 6.