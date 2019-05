La penultima settimana di maggio si prospetta tagliente in amore per l'Acquario, mentre lo Scorpione sarà dedito al lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero essere molto stressati.

Ci sono delle polemiche che non siete riusciti ancora a superare, ma dovrete provare a guardare oltre ed essere più positivi sul vostro futuro.

Toro: se dovete chiarire qualcosa, questa sarà la settimana adatta per farlo. Qualcuno potrebbe star lottando per ritrovare la serenità, ma purtroppo nelle giornate di giovedì e venerdì i fastidi non mancheranno. Marte dissonante farà sì che anche la vostra situazione sentimentale sia complessa.

Gemelli: tutte le relazioni che nascono in questa settimana da lunedì 20 a domenica 26 saranno favorite.

L'oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio: Cancro emotivo, Bilancia cauta

Rispetto al mese scorso vi sentite molto più fortunati e attivi. Ottimo momento per viaggiare.

Cancro: in quest'ultimo periodo potreste pensare di gettare la spugna. In amore che sul lavoro dovrete cercare di prestare maggiore attenzione e di non essere troppo suscettibili. Da evitare gli strapazzi immotivati.

Leone: in questa settimana dal 20 al 26 maggio avrete bisogno di ottenere l'approvazione altrui, fate però ben attenzione a non essere troppo ostili o presuntuosi: potreste avere diversi disguidi.

Sul lavoro vorreste avere tutto subito, ma non siate troppo precipitosi.

Vergine: per chi vuole portare avanti un qualche investimento, questo è il momento adatto per farlo. Sul lavoro questo è un momento molto propizio in cui potrete avere grande successo se saprete sfruttare al meglio tutte le occasioni che si presenteranno.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: a livello economico dovrete cercare di essere molto cauti, soprattutto perché Saturno sarà dissonante sul vostro segno.

In amore le cose sembrano essere invece abbastanza tranquille. Fate attenzione a non intromettervi in situazioni che non vi riguardano.

Scorpione: in questo periodo particolare, la vostra attenzione si sta concentrando soprattutto sul vostro lavoro. Chi sta vivendo un problema di coppia potrebbe essere particolarmente teso. Fate attenzione ad ogni vostra scelta.

Sagittario: grande periodo di forza per voi, soprattutto se avete rapporti con i nati sotto il segno del Toro o dei Gemelli.

Siete in una fase di cambiamenti e revisione della vostra vita. Sul lavoro non siete molto convinti che quella che sta perseguendo sia la strada giusta.

Capricorno: in questa settimana dal 20 al 16 maggio qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Siete delle persone molto ambiziose e sentite il bisogno di ottenere dei risultati soddisfacenti in qualsiasi campo della vostra vita. Cercate di utilizzare molta prudenza in amore.

Acquario: dovrete usare maggiore cautela per quanto riguarda la vostra forma fisica.

Non siete precipitosi nel fare le cose, potreste avere delle brutte sorprese. Se siete in una relazione da diverso tempo in crisi, dovrete far qualcosa per ricostruire il rapporto.

Pesci: in questa settimana dal 20 al 26 maggio qualcuno potrebbe avere una promessa da mantenere. Nel fine settimana avrete un maggiore recupero in ambito lavorativo, in cui non avete attraversato un bel momento.