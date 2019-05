L'Oroscopo di domani 20 maggio 2019 porta in primo piano le previsioni e l'Astrologia relativa alla giornata di lunedì. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Prima di partire a 'spron battuto' nel dare voce alle predizioni di oggi, ci piace dare risalto al segno migliore nonché al peggiore, ovviamente messo in relazione con la giornata in esame.

Pubblicità

Pubblicità

Allora, ansiosi di sapere tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine chi avrà il pieno supporto astrale? Di certo quest'oggi a gongolare visto il momento particolarmente positivo sarà il Leone. Il deciso segno di Fuoco potrà contare su uno spettacolare Nettuno speculare positivo al 90% e già in doppio sestile con Plutone e Saturno. Naturalmente, agli amici nativi del Leone è garantita l'ambita posizione al 'top del giorno' prevista nella scaletta con le stelline quotidiane.

Oroscopo di domani 20 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: Leone segno al 'top del giorno'

Continuando a dare informazioni in merito ai sei simboli sotto controllo quest'oggi, ancora due i segni a non avere quasi alcuna difficoltà in amore come pure nei confronti delle attività di lavoro: Ariete e Vergine entrambi sottoscritti con cinque stelle. Curiosi di scoprire qualcosa di più concreto? Bene, iniziamo pure a dare 'fiato alle trombe' andando a mettere in chiaro le previsioni zodiacali del 20 maggio, non prima comunque di aver dato voce alla scaletta con le stelline quotidiane posta di seguito.

Pubblicità

Classifica stelline 20 maggio 2019

Una nuova settimana all'insegna dell'Astrologia si staglia all'orizzonte: pronti a togliere il velo al pensiero delle stelle? Certamente la prima cosa da sapere è senz'altro quella relativa a come è stato valutato il segno d'appartenenza. In questo caso, lo strumento adatto a tale scopo è già disponibile e sappiamo tutti qual è. Ovviamente il riferimento è tutto per la nostra quotata nonché seguitissima classifica stelline, quest'oggi interessante la giornata di lunedì 20 maggio.

Tante le sorprese oggi in scaletta, affiancata da piccole novità interessanti soprattutto Toro, Gemelli e Cancro decisamente in discesa rispetto alla giornata del 19 maggio. Nulla da scoprire, invece, rispetto al segno in testa alla classifica: ovviamente il Leone, come già anticipato meritatamente in prima posizione. Iniziamo pure a scoprire insieme il grado di positività dei sei segni in oggetto schematizzato dalle seguenti stelline quotidiane:

Top del giorno: Leone ;

; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Toro.

Oroscopo lunedì 20 maggio, l'amore e il lavoro

Ariete - Partirà e proseguirà senz'altro con una "marcia veloce" questa ripartenza settimanale, regalando soddisfazioni apprezzabili sia in campo sentimentale che, soprattutto, in quello professionale.

Pubblicità

Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, un paio di idee che avete da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere (ri)messe in gioco. Tutto starà a non farsi demoralizzare dai soliti 'gufi' di circostanza, sempre invidiosi di voi e pronti a frenare ogni vostro entusiasmo (sappiamo tutti di chi si parla, vero?). Single, iniziate a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento nell'animo e nel fisico. Gli astri incitano a darsi una regolata: è tempo di cambiare ma, soprattutto, è ora di agire.

Pubblicità

Nel lavoro infine, chi attraversa un periodo particolare il consiglio è quello di non dare consensi se non prima di aver visto con calma ogni dettaglio. Cercate di essere più riflessivi nelle questioni di vostra competenza meditando a lungo su ciò che andrete eventualmente a fare.

Toro - In arrivo un lunedì 20 maggio decisamente fuori dai soliti schemi, diciamo pure abbastanza nervoso in alcune situazioni. Praticamente per i più la giornata di partenza della nuova settimana non sarà bella, visto anche le tre stelle assegnate in classifica, e questo è assodato. In amore, visti i precedenti, bisognerà che siate tranquilli e pazienti. Diciamo che saranno ben poche le chance di successo soprattutto per chi è già in coppia stabile: vietato lasciarsi sfuggire confidenze che potrebbero compromettere la qualità del rapporto. A tal proposito, un proverbio abbastanza eloquente recita: "Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio". Single, interrogherete il vostro cuore per capire quale sia la situazione che vi fa stare meglio e, di conseguenza, prenderete una decisione importante. Diciamo che potreste cambiare la vostra attuale situazione affettiva. Nel lavoro, invece di pensare troppo in grande sarebbe ora che iniziaste a mettere da parte "qualche spicciolo", certamente in futuro potrebbe essere molto utile.

Gemelli - Partirà non troppo male il periodo per voi Gemelli, ma nemmeno sarà da ritenere a gonfie vele. Questo vostro lunedì d'inizio settimana, diciamolo pure, avrete a che fare con un periodo sì bilanciato, ma assolutamente non esente dai soliti problemi e problemini a cui siete abituati da un pezzo. In amore quindi, non avrete quasi voglia di far niente, soggiogati da un'apatia generale. Per fortuna ci sarà chi vi risolleverà l'umore e la voglia di fare stimolando i vostri punti più sensibili. Cercate di essere sinceri con la persona amata chiarendo i punti focali del rapporto. Single, periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali. Occorrerà molta pazienza e senso della misura: invece di andare in affanno nel tentare di centrare alcuni obiettivi che vi premono converrà stare calmi per un po'. Nel lavoro intanto, se state cercando di cambiare mansione oppure di trasferirvi in altra sede non dovete esitare. Facendo le vostre richieste in questo periodo potreste ottenere qualche buon riscontro.

Cancro - Il prossimo avvio settimanale si prospetta di normale gestione per quasi tutto il periodo. Le previsioni di lunedì indicano un giorno discreto ed abbastanza alla portata, quanto basta a rendere tranquillo il periodo alla maggior parte di voi. Il formarsi di situazione astrali sufficientemente positive daranno una buona spinta al settore degli affari: avete in programma qualche acquisto importante? Fatelo, non ve ne pentirete! Intanto, parlando di sentimenti l'amore sarà in prima linea, protagonista indiscusso di questa giornata: siate premurosi e dimostrate i vostri sinceri sentimenti al partner, senza timori o titubanze, ok? Gli astri invitano a mettere da parte la troppa riservatezza (leggasi in qualche caso "pigrizia") avrete modo di approfondire un nuovo ed interessante modo di comunicare, dunque di stare bene insieme. Single, il fatto di dover prendere una decisione definitiva circa una questione importante, in ambito affettivo, potrebbe "raffreddare" più di qualcuno. A risentirne saranno i rapporti in fase calante o già incrinati: pazienza! Nel lavoro invece, le stelle non saranno molto positive ed è preferibile, quindi, che adottaste accorgimenti capaci di agevolare i compiti faticosi.

Leone 'top del giorno' - Il prossimo lunedì sarà probabilmente 'ruggente' per voi nativi nel simbolo astrale del Leone. Infatti, dopo l'ingresso nel comparto del Sagittario di una splendida Luna avvenuto domenica 19 maggio, saranno favoriti alla grande i rapporti interpersonali con, in primis quelli a stampo affettivo. In amore quindi, non dovrebbero intervenire situazioni pesanti. In coppia, tanti di voi continuano a programmare obbiettivi e propositi spesso anche impegnativi. La vostra forza è, e lo sarà ancora in misura maggiore questo lunedì, l'avere astri positivi rispetto al segno: approfittate oggi e domani di tutto questo ben di Dio, poi potrebbe essere tardi! Single, organizzate una serata divertente con gli amici di sempre, magari in un nuovo locale o a casa vostra, in modo da gettare le basi per spunti affettivi. Con la vostra parlantina riuscirete senza meno ad attirare qualcuno di cui magari avreste voluto avere maggiori attenzioni. Nel lavoro, non cercate di trarre conclusioni dal comportamento altrui. Spesso usare l'istinto o andare per sensazioni potrebbe complicare davvero le cose.

Vergine - Si annuncia a gran voce una giornata quasi perfetta in ogni settore della quotidianità. In generale, soprattutto voi Vergine che state vivendo una storia bella, saprete suscitare delle sensazioni intense in grado di infiammare la passione di chi avete nel cuore. Pertanto, l'Astrologia indica a gran voce un avvio settimanale quasi perfetto in ogni settore della quotidianità. L'oroscopo di domani 20 maggio consiglia in amore calma e perseveranza: affronterete ogni cosa con gioia e consapevolezza, sicuri di riuscire a centrare alcuni degli obiettivi preposti. In coppia siate sempre ottimisti, complici del vostro partner: finalmente riuscirete a mettere da parte eventuali dubbi e/o incertezze dichiarando i vostri veri sentimenti a colui/lei che abita nel vostro cuore. Single, un incontro 'occhi negli occhi' potrebbe provocare un cataclisma interiore, tale da far riflettere su alcuni rapporti attualmente in via di definizione: già pronti a cambiare bandiera? Nel lavoro, per chiudere, trascorrerà in tutta tranquillità il periodo: nell'aria si respira odore di buon profitti e/o generose gratificazioni.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.