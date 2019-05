Le relazioni di coppia, indagate nelle previsioni astrali di lunedì, risentono di un influsso derivante da esperienze e ricordi passati difficili da cancellare. L'Oroscopo dell'amore di coppia indicherà una via per raggiungere la serenità tanto desiderata.

Le stelle nell'oroscopo dell'amore

Ariete: affinché la storia voli, dovrete capire che bisogna accantonare vecchi rancori passati, aprendovi a un presente più sereno e un futuro più costruttivo. Che ne dite di cominciare proprio adesso a gettare le fondamenta per costruire una relazione più solida?

Toro: la relazione amorosa vi presenta sempre degli imprevisti, ma poi scoprirete che sarete voi a volerli, per vivere la storia in modo originale e intraprendente.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 20 maggio.

Cercate almeno una soluzione insolita che riporti un'armonia benefica per entrambi.

Gemelli: la Luna dal domicilio del Sagittario è in opposizione, illumina la vostra storia d'amore e vi esorta a individuare ciò che non va, correggendo una situazione o un comportamento in modo costruttivo. I cambiamenti avverranno in modo graduale, quindi evitate scelte drastiche.

Cancro: Marte incrocia la sua energia con i nodi lunari e sprigiona un influsso esuberante che potrebbe mettervi in agitazione.

Cercate di incanalare al meglio questa carica energetica, evitando così di scatenare litigi in coppia controproducenti per la serenità familiare.

Leone: i fantasmi del passato si fanno sentire in coppia e renderanno l'atmosfera pesante. Non riuscite a lasciarvi alle spalle queste sensazioni negative e dopo tutto il passato non si può cancellare, ma potrete cercare di andare avanti, trovando un giusto compromesso.

Vergine: un'agitazione che non esprimerete esternamente, ma che internamente si trasforma in una carica aggressiva che se la prende con il vostro inconscio, potrebbe causarvi stress nocivo per la relazione di coppia. Anche se non amate il confronto diretto, apritevi a un dialogo chiarificatore.

Sensazioni profonde nelle previsioni astrali di lunedì

Bilancia: la Luna in sestile rispetto al vostro cielo astrologico vi aiuta ad approfondire gli affetti e a capire quali sensazioni provate per una persona che vi ha rapito il cuore. Marte in quadratura non vi è del tutto favorevole e non avete ben chiari nella mente quali sono i vostri desideri da attuare in coppia. Cercate un maggiore equilibrio in due.

Scorpione: gli impegni di lavoro vi assorbono talmente che arriverete a casa stanchi.

Cercate di non trascurare troppo gli affetti e la relazione di coppia, piuttosto ritagliate un po' di tempo da dedicare alle emozioni, ne uscirete rigenerati.

Sagittario: la Luna vi rende talmente sensibili e vulnerabili che potreste decidere di chiudere il rapporto amoroso all'improvviso e su due piedi, senza dare tanti preavvisi. Non lasciate che le difficoltà finanziarie o le apprensioni inerenti il piano economico intacchino la vostra relazione amorosa.

Capricorno: riscontrerete una certa insofferenza, forse dovuta all'opposizione di Marte che vi scombussola alquanto. Avete bisogno di vivere i vostri spazi con indipendenza, spetterà al partner capire questo vostro stato d'animo e lasciarvi maggior campo libero.

Acquario: in coppia, vivrete le sensazioni in modo troppo impulsivo e sregolato. Focalizzate le vostre speranze e i vostri progetti in un'unica direzione, incanalando le energie e ascoltando di più il parere del partner. In questo modo riuscirete a smorzare la vostra eccessiva ostinazione.

Pesci: buono l'amore per voi amici dei Pesci, con Nettuno che approfondisce i sentimenti in sinergia con una Venere in Toro. Marte vi garantisce di passare all'azione con spirito intrepido, quindi seguite questa sensazione con un pizzico di sprovvedutezza che non guasta mai.