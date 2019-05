L'Oroscopo di domani 22 maggio 2019 anticipa come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì in relazione ad amore e lavoro. Dunque in gran fermento l'Astrologia, pronta a mettere a disposizione la nuova classifica stelline quotidiana riguardante i primi sei segni dell'arco zodiacale.

Pertanto prima di andare alle analisi su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, vediamo di dare una piccola infarinatura sui migliori e i peggiori del periodo. Curiosi di sapere chi potrà contare su un mercoledì vincente? Ebbene, certamente ad avere il massimo supporto da parte degli astri sarà Gemelli. Il generoso segno d'Aria avrà dalla sua i favori di Sole e Mercurio, entrambi entrati nel segno già da questo martedì 21 maggio. Non male assolutamente il periodo sotto analisi anche per coloro nati in Vergine, valutati a cinque stelle con il Toro ed il Cancro a seguire con quattro stelle positive.

Oroscopo di domani 22 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: al 'top' il segno dei Gemelli

Poche chance, intanto, quelle offerte dal frangente agli amici Leone e Ariete, giudicati rispettivamente "sottotono" e con il "ko" nelle previsioni zodiacali del 22 maggio. Ansiosi di conoscere qualche dettaglio in più, magari corredato da qualche buon consiglio? Bene, passiamo subito agli approfondimenti di rito, subito dopo la presentazione della ricercatissima classifica quotidiana.

Classifica stelline 22 maggio

Un nuovo mercoledì si accinge a bussare alle porte della vita quotidiana, dunque, urge conoscere in anticipo se sarà positivo o negativo.

In questo caso, la nuova classifica stelline interessante il giorno 22 maggio, appena svelata, è sicuramente in grado di dare una valutazione oggettiva in merito al periodo sotto analisi. Intanto, come abbiamo visto in anteprima l'onore della prima posizione in scaletta spetta di diritto al segno dei Gemelli sostenuto da uno splendido Sole nel segno con Mercurio a rinforzare la dose di positività. In difficoltà invece il Leone e l'Ariete, rispettivamente valutati con tre e due stelline.

A seguire il resoconto giornaliero segno per segno:

Top del giorno: Gemelli ;

; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Leone;

★★: Ariete.

Oroscopo mercoledì 22 maggio, la giornata

Ariete - Il prossimo mercoledì è preventivato con l'antipatica spunta relativa ai periodi da "ko": sarà o non sarà davvero così? Se dovesse esserlo, pazienza, seguite i nostri consigli e ve la caverete lo stesso alla grande! Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore il suggerimento è quello di tenersi alla larga da problemi o guai di qualsiasi natura.

A forte rischio eventuali legami clandestini: le stelle vi hanno avvertito, quindi valutate i pro e i contro, ok? Momenti faticosi si prevedono anche per chi è stabilmente in coppia: asperità di carattere potrebbero venir fuori di prepotenza. Single, la persona di vostro interesse sarà quella che più risentirà del vostro umore ballerino e questo rovinerà un po' il vostro rapporto iniziale: siate comprensivi e pazienti. In molti trascorrerete senz'altro la giornata a toni abbastanza bassi, di conseguenza le persone che avete intorno ne risentiranno.

Nel lavoro, anche se non senza difficoltà, il periodo vi permetterà di agguantare qualche piccola soddisfazione. Se doveste trovarvi in affanno, non arrendetevi, anzi, usate una tattica diversa perché avete le qualità per poter riuscire.

Toro - Una giornata giudicata abbastanza in linea con le attese, anche se in alcuni frangenti potrebbero sopraggiungere piccoli problemi a cui dovrete porre un po' di attenzione in più. In amore, attimi di euforia saranno affiancati da altrettanti, decisamente poco invidiabili. Seguendo un metodo di approccio costante ed in linea con il vostro carattere troverete facilmente segnali positivi e/o risposte favorevoli. In coppia certe ambizioni vi sembreranno all'improvviso meno utopistiche e se vi muoverete con intelligenza potreste ottenere senz'altro splendide soddisfazioni. Single, a molti di voi comincerà a pesare questa condizione, tanto da avvertire il bisogno impellente di avere qualcuno vicino. Non riusciamo a capire che cosa state aspettando: dai, datevi da fare! Nel lavoro, intanto, ci sono stati dei giorni in cui tornavate a casa tristi e delusi dal fatto che la comunicazione con gli altri non aveva funzionato a dovere. Oggi sicuramente vi farà bene anche solo parlarne.

Gemelli 'top del giorno' - Il prossimo mercoledì sarà molto positivo, a momenti anche spettacolare per voi appartenenti al segno dei Gemelli. Complice un meraviglioso Sole nel segno, vivrete una splendida giornata in compagnia della persona amata. Qualcuno (finalmente!) riuscirà a coronare un sogno, da tempo nel cassetto. In amore, pertanto, viste le ottime premesse ovviamente parlando in senso lato, il periodo vi regalerà serenità e fiducia, esplodendo in una serata finale degna dei migliori fuochi artificiali! Single, grazie a Sole e Mercurio come anche alla Luna in Capricorno, avrete un fascino irresistibile: farete capitolare anche chi appare insensibile alle vostre avance. Visto pertanto che le stelle saranno dalla vostra parte, sicuramente troverete qualcuno capace di far battere il vostro cuore a mille... Nel lavoro, potrebbe arrivare (ma non è detto) una svolta importante nella vostra vita professionale e tutti si complimenteranno con voi.

Cancro - La giornata di metà settimana in imminente arrivo sarà all'insegna dei soliti di alti e bassi. Parlando in generale, alcune vecchie abitudini ormai passate di moda andranno cancellate. Chiedete, forse, riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore. Le previsioni di mercoledì invece indicano di routine il periodo in amore: il vostro partner si mostrerà sufficientemente premuroso, spesso anche abbastanza felice nel dare il proprio aiuto per risolvere qualche eventuale problema. Molti di voi non potranno che esserne orgogliosi. Single, l'atmosfera sentimentale di questo periodo non sarà per molti Cancro troppo positiva. Qualcuno potrà dare libero corso ai sogni più reconditi, anche se eventuali possibilità che si realizzino saranno ridotte al lumicino! Novità per i giovani single, ma a breve. Nel lavoro, la sfera di vostra competenza prevede che (forse) sarete poco obiettivi e abbastanza irrazionali: cercate di avere mente lucida e risposte pronte, solo così riuscirete a prendere decisioni importanti per il vostro futuro.

Leone - Giornata di metà settimana valutata sotto la media. Diciamo che le stelle questa volta potrebbero voltarvi le spalle visto il periodo "sottotono" a cui andrete incontro. In molti casi il barometro della concentrazione segnerà il passo nella maggioranza delle occasioni: siate attenti evitando distrazioni inutili. In amore, le delusioni potrebbero essere dietro l'angolo. Se qualcuno di voi recentemente ha sbagliato qualcosa nel rapporto, cercasse di farsi perdonare: inventatevi qualcosa di carino, ok? Consiglio: realizzate un progetto o mettete in agenda un obiettivo che possa gratificare sentimentalmente la vostra vita. Single, anche per voi si profila un giorno penalizzante. In amore, dunque, non restate imbambolati a guardare i soliti incresciosi problemi tra voi e chi sapete: fate qualcosa! Mettetevi nei panni "dell’altro/a" e sforzatevi di capire... Nel lavoro leggermente migliore il frangente: centrerete qualcuno dei vostri obiettivi, magari non tra quelli prefissati come priorità, ma andrà bene anche così. Discrete soddisfazioni da colleghi e persone del giro.

Vergine - All'orizzonte si intravvede una giornata semplice e geniale allo stesso tempo. Per dirla con una sola parola: sarà davvero "col botto!". Nella stragrande maggioranza dei casi (forse) è arrivato il momento di dedicarvi completamente alle cose che amate di più: divertitevi, organizzate qualcosa di nuovo e, soprattutto, che sia gradevole per quelle persone che più vi piacciono. L'oroscopo di domani 22 maggio, intanto, consiglia in amore di essere reattivi, pronti a sfruttare il momento: sarete degni protagonisti in ogni occasione grazie alla splendida forma fisica e mentale. In coppia a prevalere sarà la voglia di collaborare unita alla semplice curiosità, il che vi renderà ben disposti a vivere nuove esperienze soprattutto insieme alla persona amata. Single, nuove esperienze potrebbero arricchire notevolmente la vostra personalità, ovviamente dandovi modo di sfruttare tale situazione in campo sentimentale. Nel lavoro, infine, se avete cambiato da poco attività, certamente riceverete una bella soddisfazione a livello personale. Una buona notizia vi metterà di buon umore!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.