Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le predizioni e l'Oroscopo di mercoledì 22 maggio 2019, con tutte le novità ed i cambiamenti rilevanti che porteranno ai vari segni le stelle e pianeti in amore, lavoro e salute.

Oroscopo dei segni da Aprile a Vergine del 22 maggio

Ariete: sarà una giornata importante per voi, questo è un momento interessante per sviluppare i progetti dell'immediato futuro. Avrete maggiori occasioni per chiudere contrattazioni e gettare le basi per un progetto per i mesi che stanno per arrivare.

Toro: in questa fase i nati sotto il segno devono chiarire una questione legata a delle diatribe economiche. In amore meglio non insistere troppo se ci sono dei problemi, per il momento lasciate calmare le acque.

Oroscopo 22 maggio: previsioni

Gemelli: queste che arrivano sono giornate utili per confermare passioni o per trovarne di nuove. Vi sentite molto più forti e nel lavoro arrivano delle soluzioni.

Cancro: dopo una crisi che è iniziata un mese fa, ora è il caso di recuperare quello che avete perso. A livello lavorativo c'è maggiore voglia di rimettersi in gioco e superare alcune complicazioni.

Leone: in amore questa è una giornata buona per affrontare qualche problema. Vi sentite un po' stanchi, dal punto di vista fisico siete sotto pressione.

Vergine: alcune questioni in famiglia non sono facili da gestire e le tensioni in questo momento pesano parecchio. Fate attenzione alle parole ed evitate complicazioni difficili da superare più avanti.

Previsioni 22 maggio 2019: la giornata dei segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: è una giornata importante e in queste nuove situazioni, che sono legate alla fine del mese, ci saranno maggiori occasioni da sfruttare sia in amore che nel lavoro.

Scorpione: la giornata sarà interessante per i sentimenti.

Molte cose stanno cambiando attorno a voi, ma in ogni caso questo è un momento di forza.

Sagittario: in amore non sembrate dell'umore giusto in questo momento, le scelte che sembravano buone qualche tempo fa ora non lo sono più e vi stanno mettendo in difficoltà. Attenzione a questo aspetto.

Capricorno: ci sono troppi impegni in questo momento che possono togliere spazio all'amore. A livello lavorativo ci sono molte responsabilità da gestire.

Acquario: per i nati sotto questo segno presto ci sarà una gratifica in amore, mentre nel lavoro è possibile che si concluda (o cambi) un accordo stipulato in passato.

Pesci: la necessità di adattarsi a questa nuova fase di cambiamento inevitabilmente pesa sul vostro rapporto amore. Potreste risultare nervosi e stressati, per questo motivo attenzione alle relazioni con gli altri.