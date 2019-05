L'Oroscopo di domani 24 maggio 2019 riapre con la nuova classifica stelline e le previsioni sulla giornata di venerdì. Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e in particolar modo all'amore e al lavoro.

Curiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle ai primi sei segni dello zodiaco? Bene, iniziamo pure a mettere in rilievo il più fortunato in assoluto tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Senz'altro a gongolare tra gli appena citati, l'Ariete, quest'oggi al vertice della nostra scaletta con le stelline meritatamente al 'top del giorno'. Ad avere altresì il prezioso aiuto da parte delle effemeridi quotidiane anche altri due segni: Gemelli e Leone, entrambi sottoscritti a cinque stelle nel periodo.

Oroscopo di domani 24 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: al 'top il segno dell'Ariete

Per quanto riguarda il frangente negativo, intanto, secondo quanto messo in luce nelle previsioni zodiacali del 24 maggio, ad avere intoppi o problemi di vario genere potrebbero essere in primis coloro della Vergine. Andiamo a scoprire qualcosa di più per quanto concerne i singoli segni.

Classifica stelline 24 maggio

Un nuovo venerdì interessante la parte finale di questa settimana è alle porte. Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto.

A rispondere, come al solito, è la nuova classifica stelline interessante il giorno 24 maggio. Abbiamo già anticipato in apertura la lista dei segni migliori e peggiori nel periodo. In questo caso in primissimo piano, dunque al vertice della scaletta, gli amici Ariete seguiti da altri quattro simboli astrali tutti da scoprire nella tabella sottostante. Vediamo i dettagli segno per segno:

Top del giorno: Ariete ;

; ★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro, Cancro;

★★: Vergine.

Oroscopo venerdì 24 maggio, le previsioni

Ariete 'top del giorno' - In arrivo un venerdì 24 maggio valutato nel contesto molto positivamente: sarà davvero un giorno da vivere "alla grande"?

Certo che sì ovviamente, dato che la giornata di fine settimana potrà contare sui favori speciali garantiti dalla Luna in Acquario. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, si consiglia di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante o duraturo. In coppia, soprattutto, grosse occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle normali attività quotidiane. Single, gran parte di voi, amici del segno dell'Ariete, saprete sicuramente approfittare di una giornata che si aprirà all'insegna della speranza e si chiuderà con spumeggianti certezze.

Non tralasciate nessuna occasione di stampo affettivo ma impegnatevi a fondo, ovviamente cercando di 'concretizzare' il più possibile... Nel lavoro, invece, siate intraprendenti e ricchi di iniziative, sicuramente questo non sarà certo poco. Lusinghieri compensi sotto il profilo economico.

Toro - In preventivo un giorno nient'affatto male, abbastanza incline con la più normale delle positività. Dunque, buona la parte finale della settimana con il fisico in discreta forma.

Comunque, non proprio tutto andrà secondo i piani, soprattutto in serata: qualche nuvoletta all'orizzonte metterà più ansia del solito a tanti di voi Toro. In amore, il consiglio è quello di rilassarsi, dedicando qualche momento del giorno ad una meditazione profonda. Iniziate col mettere in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nel breve così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate. In coppia, cercate di essere più allegri, dolci e se possibile sforzatevi di risultare un tantino imprevedibili. Single, preparate pure un incontro con i vostri amici per questo fine settimana, ok? Stare in compagnia vi farà mettere in secondo piano qualche piccolo problema vissuto o che state vivendo in questi giorni: gli astri invitano a puntare tutto sulla ricerca della serenità. Nel lavoro, parlando sia in merito delle attività in proprio che sotto contratto, imparare a battere i pugni sul tavolo è fondamentale: in questa maniera riuscirete a venir fuori a testa alta da qualsiasi situazione.

Gemelli - Partirà molto bene questo vostro venerdì di fine settimana, senza troppi patemi d'animo o problemi duri a portare a buon fine. In generale, a molti di voi Gemelli le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa: vivrete dei momenti indimenticabili e, come conseguenza diretta, otterrete il ripristino dell'agognata serenità. In amore, potrebbero esserci piacevoli imprevisti che vi colmeranno di gioia. Lasciatevi quindi sorprendere dalle iniziative della persona che avete accanto e godetevele tutte senza pensare a nulla. Single, il cielo sarà a vostra completa disposizione, vi aiuterà a essere brillanti e a suscitare simpatia. Visto il buon momento, gli astri incoraggiano a passare all'azione! Nei rapporti interpersonali, intanto, sarà facile concludere una nuova conoscenza, il che risulterà più interessante del previsto. Nel lavoro, invece, le questioni che avete in programma verranno portate brillantemente a termine nella mattinata e questo fatto regalerà molta soddisfazione. Al tempo stesso la voglia di rimettersi in gioco in certi frangenti darà ottimi riscontri.

Cancro - Questa parte della settimana si prevede possa essere all’insegna delle normali attività con un venerdì preventivato in gran parte nella norma. A tenere banco il solito tran-tran, dunque come fare per vivere in tranquillità e serenità questa giornata? Diciamo che dovrete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici... Le previsioni di venerdì annunciano in amore una discreta stabilità. Sentirete il bisogno di ritrovarvi tra le braccia dell'amato/a: purtroppo i vostri impegni vi costringeranno a rimboccarvi le maniche e rimandare coccole e carezze a fine giornata. Pronti a pazientare? Se attualmente siete alle prese con qualche noiosa faccenda, il partner generosamente darà una mano. Single, in tanti avrete entusiasmo e carisma più che mai, soprattutto con una gran voglia di emozioni. Se avrete fiducia in voi stessi, l'inaspettato (forse) vi tenderà le braccia mettendovi di fronte ad un improvviso quanto promettente incontro. Nel lavoro, la vostra mente opererà a tutta velocità e potreste avere idee vincenti e soluzioni che potrebbero cambiarvi la vita.

Leone - Un venerdì più che ottimo, a tratti semplicemente favoloso! Diciamo pure che gran parte della giornata di fine settimana sarà romantica e sensuale, quanto basta per tirare su il morale sia che siate liberi che accoppiati. In amore, per quanto riguarda la coppia sarete ben felici di vivere una giornata sicuramente movimentata, ma capace di regalare emozioni splendide concentrate in massima parte tra il centro e la fine del periodo. Una 'goduria' quindi in arrivo? Indubbiamente si, starà solo a voi vivere bene l'attimo. Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi, senz'altro ben disposti ad innamorarvi di nuovo: meglio di così... Nel lavoro, invece, sarete precisi, infaticabili e concentrati, circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con la vostra bravura, alla fine tutti si complimenteranno con voi.

Vergine - Giornata negativa è dir poco! Il periodo, valutato nelle previsioni alla stregua di un "venerdì nero" non farà sconti a nessuno... A più di qualcuno di voi della Vergine, l'influsso di pianeti dissonanti renderà agitati e inquieti: potreste rivelarvi insofferenti e preoccupati. Non abbattetevi, però, tutto si risolverà molto presto. L'oroscopo di domani 24 maggio consiglia in amore, soprattutto riguardo la vita di coppia, di non essere troppo gelosi ma cercare di dimenticare eventuali tensioni o problemi quotidiani, ok? Imparate a parlare sempre con la dolce metà, anche quando non ne avete troppa voglia: senz'altro avrete solo piacere, felici di stare con la persona che amate più di ogni altra al mondo. Single, realizzate un progetto o mettete in agenda un obiettivo che possa gratificare sentimentalmente la vostra vita: non accontentatevi di un semplice flirt, ok? Nel lavoro, intanto, se non andate d’accordo con un collega, provate ad instradare un altro tipo di dialogo: chiarificate, sicuramente risolverete tutto.

