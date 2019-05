Nella giornata di lunedì 27 maggio, i nativi del Cancro saranno più produttivi del solito al lavoro, ma avranno ancora qualche grattacapo sul fronte amoroso. Al contrario, le relazioni di coppia per il segno del Toro procederanno magnificamente.

Sarà invece una giornata da dimenticare per Pesci e Ariete, mentre lo Scorpione darà il meglio di sé sul lavoro.

Previsioni astrologiche 27 maggio segno per segno

Ariete: giornata da incubo per i nativi del segno. Il lavoro non darà i frutti sperati, e questo vi obbligherà a rivedere la vostra situazione economica. Come se non bastasse, una volta tornati a casa dovrete fare i conti con il vostro partner. Voto - 5

Toro: sarà un inizio di settimana praticamente perfetto. I vostri progetti lavorativi verranno accolti dal capo con soddisfazione, e magari potrete cominciare a sperare in qualche entrata in più.

Voto - 8

Gemelli: la scorsa settimana avete lavorato sodo. Lunedì, invece, non riuscirete ad essere concreti sul lavoro, e tutto ciò potrebbe causare in voi delusione e malumore. Voto - 6

Cancro: avete ritrovato il giusto ritmo nella vita professionale dopo le precedenti "giornate-no". Riuscirete ad essere molto creativi, realizzando le vostre idee e ottenendo qualche ricavo in più. Voto - 7,5

Leone: sarete piuttosto stanchi, ma nonostante ciò riuscirete quantomeno a portare a termine quanto richiesto dai vostri colleghi.

Voto - 7

Vergine: lo stress non vi darà tregua a causa delle eccessive esigenze da parte dei vostri colleghi di lavoro. Cercate di affrontare gli incarichi assegnati uno per volta e non contemporaneamente. Voto - 6,5

Bilancia: dopo una lunga giornata di lavoro, durante la quale v'impegnerete per dare del vostro meglio, avrete una cena d'affari con alcuni colleghi per incrementare i guadagni. Voto - 7

Scorpione: sarete soddisfatti delle vostre prestazioni professionali, anche se questo vi costerà un bel po' di energie.

Verso sera, però, avrete modo di riposarvi. Voto - 7,5

Sagittario: inizio settimana all'insegna della ripresa per la vostra relazione di coppia, dopo i litigi e le incomprensioni dei giorni precedenti. Approfittatene per portare l'amato fuori a cena. Voto - 8

Capricorno: sarete parecchio nervosi a causa dei troppi incarichi di lavoro da portare a termine a breve. Cercate di non causare litigi con i colleghi e concentratevi sul da farsi. Voto - 6,5

Acquario: anche se state guadagnando bene sul lavoro, fate attenzione a non dissipare rapidamente le vostre finanze, poiché altre occasioni simili non si ripeteranno.

Voto - 7

Pesci: il vostro malumore potrebbe essere una buona occasione per realizzare qualcosa di concreto nella sfera lavorativa. Tuttavia, cercate di non irritare gli altri. Voto - 7