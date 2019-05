L'Oroscopo di domani 27 maggio 2019 riapre queste nuove predizioni astrologiche partendo da un transito astrale molto importante in campo sentimentale. Curiosi di sapere di cosa si tratta e cosa ci riserverà l'amore con il lavoro questo lunedì? Diciamo che in questo frangente quindi l'Astrologia sarà in massima parte impostata sul nuovo transito della Luna in Pesci avvenuto domenica 26 maggio. Bene, a fronte di quanto appena annunciato diamo subito il via a questa nuova girandola di previsioni mettendo in evidenza i migliori e peggiori del periodo, logicamente andando a scegliere tra i segni sotto analisi in questo contesto.

Allora, a spuntarla positivamente tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine saranno senz'altro Gemelli e Vergine, entrambi classificati a cinque stelle. Intanto, non sono proprio come nelle attese le predizioni per gli amici appartenenti al Toro: il generoso segno di Terra non beneficerà dell'atteso supporto astrale, anzi potrebbe essere il contrario per via di convergenze planetarie alquanto negative. Infatti, secondo le previsioni zodiacali del 27 maggio, a dare problemi al predetto simbolo astrale sarà l'asse Giove-Mercurio, tra loro già in dura opposizione.

Oroscopo di domani 27 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni

Classifica stelline 27 maggio 2019

L'Astrologia è pronta a dare una valenza, positiva o negativa che sia, alla giornata di lunedì, capolinea della nuova settimana. Target sul quale puntare l'obbiettivo astrale, come sempre in questa sede, i segni da Ariete fino a Vergine, valutati con il classico metro relativo alle effemeridi del giorno. A svettare in alto al vertice della scaletta, in base a quanto messo in chiaro dalla nostra classifica stelline interessante il giorno 27, il segno dei Gemelli e della Vergine, tra l'altro già svelati nell'anteprima d'apertura.

Andiamo pure a scoprire la tabella posta di seguito espressa dalle stelle segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

★★★: Toro.

Oroscopo, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - Il prossimo lunedì sarà abbastanza positivo per la maggior parte di voi Ariete. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, la giornata d'inizio settimana sarà discreta già dalle prime luci dell'alba per poi assestarsi un pelino al di sotto nella parte centrale.

In coppia quindi, sarete in sufficiente sintonia con la persona amata, gli amici e parte dei familiari (inutile, c'è e ci sarà sempre la "pecora nera" all'interno del parentado!). Single, si prevedono per voi sostanziose occasioni da cogliere sul nascere: una persona potrebbe risultare a prima vista odiosa o antipatica, ma se darete retta al cuore... Nel lavoro, chi ha una propria attività sarà avvantaggiato nelle spese messe; chi invece lavora sotto contratto, avrà un lunedì certamente impegnativo.

Toro - Partirà e chiuderà i battenti in modo non proprio soddisfacente questa parte della settimana, con un lunedì abbastanza pesante a cui dover porre rimedio. In amore, diversi problemi da affrontare: ritagliatevi pure qualche spazio da dedicare al partner che, forse, avete trascurato un po’ troppo ultimamente; potrebbe essere il modo migliore per superare qualche malumore o contrasto in corso. Single, sarà una giornata burrascosa nella quale avrete a che fare con una persona particolarmente tenace nel corteggiarvi, ma attenzione se non sarà di vostro gradimento farete meglio a liberarvene.

Nel lavoro, sarete lenti ed il vostro nervosismo arriverà alle stelle! Visto che al momento i vostri riflessi saranno piuttosto annebbiati, non prendete troppi impegni.

Gemelli - In programma un giorno sicuramente fantastico, a tutto tondo con questa parte iniziale della settimana. In amore, certamente le cose più dolci scaturiranno dal rapporto con la vostra metà del cielo: insieme al partner potrete fare delle cose piacevoli, anche semplici non c'è problema. Diciamo che la cosa che conta sarà quella di assaporare una giornata proprio come la sognavate da tempo. Single, per tanti di voi cuori solitari, questo periodo si prevede più che positivo con risvolti impensabili in campo sentimentale. Il consiglio? Eccolo: mettetevi pure "in ghingheri", preparate qualcosa di romantico da inscenare con convinzione e iniziate a darvi da fare... Nel lavoro intanto, la giornata di partenza della nuova settimana vi vedrà abbastanza indaffarati e, forse, anche molto affaticati. Calma, alla fine tutto ciò che avrete fatto sarà ampiamente ripagato e la soddisfazione vi renderà particolarmente felici.

Cancro - La giornata sarà mediamente vivibile in più di qualche frangente, anche se in certi casi potrebbe restituire qualche problema maggiore con il quale confrontarsi. Le previsioni di lunedì perciò annunciano in amore un po' di stress in molte occasioni. Forse comincerete più in là ad intravedere delle novità allettanti in ambito di coppia, che senz'altro stavate aspettando da tempo, purtroppo non questo lunedì. Single, aprite bene gli occhi sui vostri amici e conoscenti soprattutto perché Venere senz'altro si presterà ad aiutarvi: pronti a capire se dietro un'amicizia si sta celando un grande amore oppure no? Nel lavoro intanto, buone chance anche se ridotte al minimo e senza troppe garanzie. A bussare alla vostra porta anche piccole ma importanti novità: il fatto è che sarete troppo presi da altre preoccupazioni, per questo vi potrebbero anche sfuggire.

Leone - Giornata di lunedì in linea con la solita routine. Diciamo che l'inizio della settimana andrà bene inizialmente e meno bene nella parte finale. Infatti il periodo, valutato a quattro stelle, influirà decisamente sul comparto sentimentale. In amore dunque servirà concentrazione e pazienza: parte della giornata non l'avvertirete come entusiasmante, anzi, poi però successivamente noterete delle novità interessanti da condividere soprattutto con il vostro partner. Infine, verso la fine della serata il clima tenderà finalmente al rientro nella giusta e ambita positività con probabili "fuochi d'artificio" tra le lenzuola! Single, se siete pronti a fare il grande passo evitate di essere troppo esigenti: mostratevi dolci con chi vorreste al vostro fianco. Oggi è il momento giusto per "fare" ma anche eventualmente per "disfare" storie e legamenti non proprio di vostro gradimento: prendete nota. Nel lavoro, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno, infatti potreste avere dei contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il vostro futuro.

Vergine - Lunedì per gran parte di voi, simpatici amici della Vergine, partirà sicuramente meglio di molte altre giornate già vissute. Le splendide cinque stelline, favorite dalla Luna in Pesci, daranno senza dubbio spunti positivi per alcune belle attività da mettere in gioco nel corso della giornata. L'oroscopo di domani 27 maggio consiglia in amore, sarete carichi di energia e saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto di coppia. Senz'altro riuscirete a incoraggiare la partecipazione del partner invogliandolo a fare qualcosa di diverso insieme a voi. Single, se siete soli da un po' di tempo, Cupido colpirà il vostro cuore con una freccia infuocata! Vi trafiggerà contro la vostra volontà e vi ritroverete in preda a una febbre d’amore mai provata prima. Nel lavoro, per chiudere, concluderete delle trattative importanti sulle quali stavate operando da tempo. Altresì, avrete modo di alleggerire eventuali impegni oppure concedervi momenti di sano relax.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.