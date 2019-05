L'Oroscopo del giorno lunedì 27 maggio 2019 cerca di dare la giusta attenzione all'imminente ripartenza settimanale. In primo piano le predizioni astrali in esclusiva per i segni della seconda sestina zodiacale. In questo frangente, come da titolo, a tenere viva l'attenzione di voi lettori saranno le valutazioni interessanti i segni della seconda sestina dello zodiaco, dunque, target in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Purtroppo, solo alcuni tra questi potranno contare sul positivo supporto di astri benevoli: avete già avuto modo di consultare il nostro oroscopo della settimana? Iniziamo subito col dire che tra le novità più interessanti che hanno caratterizzato questo fine settimana, certamente spicca il transito della Luna in Pesci, avvenuto domenica 26 maggio. Allora, curiosi di conoscere quali sono i segni più fortunati del momento? Scopriamo la classifica e subito dopo le previsioni di lunedì 27 maggio.

Oroscopo del giorno 27 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i segni della seconda sestina: Bilancia 'top'

Classifica stelline 27 maggio 2019

La nuova classifica stelline interessante il giorno 27 maggio 2019 è pronta per essere visionata da voi lettori. Si prospetta un lunedì altamente positivo per i nati nei promettenti segni di Bilancia, Scorpione e Pesci, super-valutati al 'top' e inseriti di diritto tra i segni migliori di questo inizio settimana. Non all'altezza dei tre simboli astrali appena citati poc'anzi saranno di sicuro coloro appartenenti a Capricorno, preventivati nella media positività.

Invece ad avere più di qualche difficoltà nel periodo analizzato saranno con molta probabilità gli amici nativi nel segno dell'Acquario (sottotono) e in Sagittario (ko). A voi i dettagli riassuntivi:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★★: Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Sagittario.

Oroscopo lunedì 27 maggio, lavoro e amore

Bilancia 'top del giorno' - Il prossimo lunedì sarà in realtà davvero 'speciale' per voi della Bilancia. In amore il periodo potrebbe essere quello ideale per sfruttare la ventata di positività proveniente dalla Luna in Pesci.

Potrete affascinare il partner con il vostro semplice ma interessante 'saper fare' unito a un invidiabile magnetismo a cui sarà difficile sottrarsi. Consiglio: non perdete l'occasione di rinnovare l’affetto che vi lega alla persona amata, soprattutto perché ci saranno grandi emozioni ad attendervi e l'intesa sessuale potrebbe salire alle stelle. Single, un incontro emozionante attraverserà presto il vostro cammino risvegliando in voi appassionanti emozioni.

Sotto il cielo stellato di lunedì cambieranno in meglio prospettive e/o situazioni, avviandosi quasi tutte nella giusta direzione. Gli astri del momento vi daranno senz'altro la spinta giusta infondendovi sicurezza e coraggio. Le previsioni del giorno in merito al lavoro annunciano un cielo privo di difficoltà: la comunicativa e la possibilità di essere vincenti saranno evidenti nelle trattative d'affari o nei nuovi contatti provocando insperate aperture.

Scorpione - Partirà e chiuderà sicuramente in scioltezza questo vostro lunedì d'inizio settimana. Emozioni e soddisfazioni in ogni settore potrebbero arrivare già dal primissimo pomeriggio o massimo ad inizio sera. In amore, visto il momento perfetto, la tenerezza cederà il passo alla passione, con un'intensità tale che forse non ricordavate da giorni. Diciamo che soprattutto in coppia sarete un vulcano d'idee stuzzicanti in grado di dare soddisfazione alla persona che avete nel cuore: ergo, chi amate difficilmente potrà annoiarsi. Single, simpatia e dolcezza saranno per molti di voi all'ordine del giorno. Vi sentirete molto più a vostro agio nell'esprimere l'intera gamma delle vostre qualità, in primis alcune nascoste che nemmeno voi sapevate di avere. La profondità delle vostre emozioni avrà la meglio su eventuali fattori negativi facilitando la messa in cantiere di nuovi importanti rapporti. Nel lavoro, le stelle suggeriscono di portare avanti un progetto considerevole (che ben conoscete), tenendovi pronti a qualsiasi evenienza. Una bella sorpresa rimetterà in moto la mente e le idee importanti verranno valorizzate.

Sagittario - In arrivo un lunedì 27 maggio al limite della sopportabilità, ovviamente solo sulla carta. Dire che sarà un giorno 'brutto' forse è un po' troppo, anche perché molto farà l'ascendente personale. In generale però possiamo affermare che la giornata d'inizio settimana sarà abbastanza negativa, questo è quanto. L'amore, a più di qualcuno di voi potrebbe portare del malumore diffuso, specie ad inizio mattinata o alla sera rendendovi ombrosi e poco socievoli. Dovrete impegnarvi molto questo è poco ma sicuro, poi però alla fine troverete certamente il modo migliore per risolvere ogni questione che potrebbe presentarsi all'appello. Non preoccupatevi più del dovuto se non doveste riuscire a risolvere qualche questione 'delicata', ok? Diciamo pure che eventuali conflitti tra voi ed il partner si risolveranno nel corso della giornata. Single, sarete troppo suscettibili, in questo caso gli astri suggeriscono di stare lontano dalle persone che potrebbero far saltare i nervi o ferirvi emotivamente. Potreste fare una pessima figura lasciandovi solo lasciandovi andare: reagite! Cercate intanto di non farvi influenzare troppo dai discorsi della gente, perché potreste rimanerne delusi. Nel lavoro, le vostre responsabilità in questa giornata potrebbero andare al là di quello che pensavate. Da evitare il parlare troppo con persone che non sono abituate ad affrontare situazioni difficili.

Capricorno - Giornata decisamente normale, valutata nelle predizioni di lunedì con le quattro stelle affibbiate ai periodi di routine. In amore, in alcuni casi dovrete sostenere e rassicurare il vostro partner, quindi siate dei buoni 'ascoltatori' e applicatevi affinché eventuali problemi siano risolti di comune accordo. Salirete nella stima della vostra metà se le darete fiducia, ovviamente facendo in modo che il buon dialogo sia al centro del vostro rapporto quotidiano. Single, avrete proprio bisogno di prendere la vita alla leggera e per questo (forse) potreste fare qualcosa di ingenuo e poco ragionevole di cui in seguito potreste senz'altro pentirvi. Tranquilli, uno strappo alla regola si potrà sempre fare, anche perché il tempo a vostra disposizione farà la differenza. Intanto cercate di essere sempre allegri e tenere un sorriso ammiccante sulle labbra, il resto verrà piano piano. Nel lavoro, il momento richiederà molta audacia e tanta perspicacia. Sarà utile rimanere calmi, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre ultime azioni. Curate i vostri interessi e gestite meglio le spese, a cominciare da quelle di casa.

Acquario - Lunedì armatevi di pazienza e tanto coraggio: il periodo avrà i toni poco chiari del 'sottotono'. In campo sentimentale pertanto, visto il frangente poco consono sarà importante per voi Acquario esprimervi in modo costruttivo con il vostro partner. La vostra proverbiale razionalità vi permetterà (in alcuni casi) di sorvolare dettagli che in precedenza avrebbero scatenato reazioni negative. La persona amata avrà senz'altro bisogno di tutto il vostro appoggio e relativa attenzione: chiedetevi allora cosa farebbe piacere mettendo in moto un po' della vostra fantasia. Single, non fate amicizie inopportune e soprattutto fate attenzione all'età: perché? Ovvio, qualcuno più giovane potrebbe non rispettare 'certe regole' nel corso dei primi approcci, pertanto dovrete essere voi in primis ad esigere un comportamento all'altezza delle vostre aspettative. Nel lavoro invece giornata alquanto piatta, sopratutto nelle prime ore. Per poter puntare su qualche cambiamento positivo dovete avere ancora un po' di pazienza, presto arriveranno discrete soddisfazioni.

Pesci - Partirà senza alcun dubbio davvero alla grande questo lunedì d'inizio settimana per tanti di voi Pesci. Valutato dall'Astrologia quotidiana con le quattro stelline della normalità, il periodo potrebbe regalare qualche buona soddisfazione soprattutto in amore. In coppia infatti, secondo l'oroscopo del giorno 27 maggio, arriveranno momenti di vera gioia e serenità a dare nuova vitalità al rapporto. In coppia quindi quasi tutto andrà a gonfie vele, soprattutto nei riguardi dell'affiatamento verso il partner che ne uscirà rafforzato a fine giornata. A coloro con problematiche in atto diciamo di stare tranquilli, non ci sarà nulla di cui preoccuparsi: basterà seguire il proprio cuore e lasciarsi guidare del buon istinto. Se single invece, buono il periodo: saprete come e dove fare sforzi per migliorare la vostra vita sentimentale e le vostre emozioni vi spingeranno nella direzione giusta. Non frenate il vostro entusiasmo, ok? Solo riuscendo ad essere pienamente voi stessi la giornata non potrà che portare grandi soddisfazioni. Nel lavoro, le cose si metteranno alquanto bene, potrete contare sulla vostra voglia di fare, con delle buone basi potrete anche concludere ottimi affari e contratti importanti.