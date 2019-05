L'Oroscopo dell'amore per i single offre uno spunto in più a ciascun segno zodiacale per raggiungere la felicità e concretizzare i propri sogni. Le previsioni astrologiche di domenica approfondiscono le emozioni in modo dettagliato.

I cuori solitari e l'oroscopo dell'amore

Ariete: ottimisti e pieni di vita, sarete molto aperti nei confronti delle amicizie già esistenti e approfondirete anche le nuove conoscenze con spirito positivo. Seguite il vostro cuore dunque, le idee che vi suggerirà colpiranno nel segno come le frecce di cupido.

Toro: un sano opportunismo si insinua nella vostra mente resa dinamica dal transito di Urano e Venere, indicandovi una strada amorosa che intraprenderete senza pensarci troppo. I vostri affetti seguono una via evolutiva, senza indugi e ripensamenti, che vi porterà al successo.

Gemelli: Giove in opposizione interferisce con Mercurio posizionato nel vostro cielo e vi rende più inclini a una certa criticità. Non siate però troppo meticolosi nel vivere le sensazioni amorose, piuttosto lasciatevi andare alle emozioni, c'è un mondo amoroso nuovo tutto da scoprire.

L'oroscopo dell'amore per i single, 26 maggio.

Cancro: buone le opportunità amorose per voi amici del Cancro, dovrete solo conciliare al meglio il vostro desiderio di indipendenza al modo di amare marziano, che è molto intenso e passionale. Mercurio vi è garante di splendide notizie amorose.

Leone: non siate troppo precipitosi nei confronti dell'amore, adesso apparite troppo ribelli e mal tollerate le responsabilità per via di una quadratura Luna-Urano. Siete troppo turbati, quindi cercate di ritrovare la pace in voi stessi, prima di catapultarvi in altre avventure.

Vergine: un'amicizia molto ammaliante potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, ma non siate precipitosi, date tempo al tempo. Se davvero questa persona è quella giusta per voi, si adatterà ai vostri tempi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete molta voglia di rilassarvi un po' con gli amici, allora organizzate una splendida uscita o una gita fuori porta. Chissà che non possiate trovare l'anima gemella proprio lì dietro l'angolo.

Scorpione: Marte battagliero vi propone una nuova sfida amorosa, spetta a voi raccogliere le energie e attuare la strategia giusta, quella vincente. La Luna in quadratura vi rende molto sensibili, a tratti nervosi e dovrete superare anche l'opposizione di Urano, il signore del progresso.

Sagittario: se i rapporti comunicativi sono frustranti e non riuscite a entrare in sintonia con una persona che vi ha rapito il cuore, dovrete accantonare un atteggiamento troppo critico e aprirvi di più all'ascolto di chi vi sta di fronte.

Solo in questo modo potrete raccogliere i frutti di un atteggiamento più costruttivo.

Capricorno: voi che di solito siete schivi nei confronti delle nuove opportunità amorose, sentirete l'influsso di Saturno in trigono che vi apre a un certo materialismo, una tendenza a sfruttare le occasioni a vostro vantaggio, senza se e senza ma. Seguite questa scia molto pratica che accantona per un po' la vostra razionalità.

Acquario: in amore non esitate e non siate indecisi nei confronti di una persona che vi fa la corte.

Magari approfondite questa conoscenza, il vostro sesto senso vi farà capire se è davvero quella giusta per voi.

Pesci: la più bella avventura per voi amici dei Pesci sarà quella di scoprire che proprio nel vostro gruppo di amici c'è una persona che condivide le vostre idee e tanta voglia di tenerezza. Che ne dite di fare voi il primo passo? Venere vi è complice e Urano vi spinge a un cambiamento rivoluzionario.