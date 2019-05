L'Oroscopo di domani 28 maggio 2019 riapre in grande stile queste nuove previsioni annunciando una novità molto interessante. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle di martedì? Ebbene, a dare speranza specialmente a coloro con problematiche aperte in campo sentimentale, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, sarà l'ingresso della Luna in Ariete. L'Astro della Terra sarà puntuale all'appuntamento con il predetto segno di Fuoco, previsto per le ore 20:31 di questo martedì.

Bene, diciamo subito che a gongolare nel frangente, come in parte fatto trapelare già nel titolo, saranno Ariete, Gemelli e Vergine: il primo valutato al "top del giorno" mentre i restanti due con cinque stelle. Invece, sempre tenendo conto dei soli sei segni sotto analisi in questa sede, ad avere un periodo decisamente poco affidabile saranno gli amici nativi in Toro: secondo le previsioni zodiacali del 28 maggio a coloro nativi del segno toccherà fare i conti con un periodo classificato con il "ko".

Oroscopo di domani 28 maggio: Astrologia, classifica e previsioni: martedì la Luna entra in Ariete

Classifica stelline 28 maggio 2019

Nuovo appuntamento con la classifica stelline quotidiana, come sapete valida per i soli sei segni dello zodiaco in esame nel presente contesto. A tenere alta l'attenzione di tutti sarà l'imminente ingresso della Luna in Ariete, pronta a cambiare settore verso la fine della giornata. Tra i favoriti figurano, oltre al già citato segno dell'Ariete anche altri quattro fortunati che andremo a svelare a breve:

Top del giorno: Ariete ;

; ★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Cancro, Leone;

★★: Toro.

Oroscopo 28 maggio, da Ariete a Vergine

Ariete 'top del giorno' - Giornata iniziale della settimana senza dubbio portatrice di tangibili riscontri positivi in diversi campi.

I vostri astri saranno attivi e pimpanti, senza dubbio ben portati a dare supporto: come sarà in amore? Beh, diciamo che il romanticismo, quello puro, riempirà la vostra giornata rendendola quasi perfetta: in primo piano lui/lei e nessun altro. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, a portare una buona ventata di novità sarà senz'altro l'arrivo della Luna nel segno. Single, gli astri vi favoriranno riservandovi delle piacevoli sorprese che porteranno presto delle importanti novità.

Diciamo pure che le attuali garanzie astrali sono molto solide e altamente positive: cercate di evitare, al dunque, di rovinare tutto con i vostri soliti insensati puntigli. Nel lavoro invece, pretenderete maggior trasparenza e concretezza da chi lavora con voi. È il momento di cancellare ogni dubbio ed incertezza.

Toro - Giornata d'inizio settimana valutata con il magro "ko". Diciamo che è impossibile da decifrare, astrologicamente parlando. Ciò che è chiaro è solo questo: il periodo in arrivo sarà, volenti o nolenti, catalogato come negativo: come muoversi allora?

In amore, giornata valutata al ribasso? Diciamo pure di sì, anche perché l'attuale quadro astrologico non promette nulla di positivo. Dunque, preparatevi a convivere con un martedì targato con il segno del "ko". Per qualcuno potrebbero nascere anche problemi economici che di riflesso andranno a scapito del rapporto sentimentale. Single, le idee per utilizzare il tempo libero, almeno quella fettina che riuscirete a ritagliare tra un impegno e l'altro, saranno poche e non avrete la testa per fare altro.

Intanto, a coloro in cerca d'amicizia a scopo sentimentale diciamo di stare rilassati e tranquilli: quest'oggi proprio non ci saranno nuovi incontri, sappiatelo. Nel lavoro intanto, la strada sarà in salita. Avrete dei piccoli imprevisti che costringeranno a fare degli straordinari: calma.

Gemelli - Martedì giornata perfetta per i sentimenti in generale e in parte anche nelle cose legate alla famiglia o alle amicizie strette. Un grande cielo senz'altro porterà fantasia, aria di novità e tanta voglia di fare quasi in ogni settore. In amore, sarete molto romantici e passionali in quanto favoriti da una meravigliosa Luna in Ariete. Diciamo che avrete il desiderio di trascorrere una giornata con la dolce metà in tutta spensieratezza: ottima sarà certamente anche la serata se riuscirete ad organizzare qualcosa di speciale. Single, sempre che ne abbiate ancora desiderio, troverete una persona che vi farà girare la testa entro questa o massimo l'altra settimana! Dai, abbandonatevi al piacere di scoprire una nuova vita a due. Nel lavoro, la vostra produttività sarà in netto aumento e i vostri superiori si accorgeranno del vostro impegno e delle vostre idee brillanti. Potrebbe essere davvero una giornata in grado di fare la differenza.

Cancro - Partirà in modo positivo, seppur nella normalità, questa parte della settimana con un giorno dal finale sicuramente soddisfacente. Molti di voi potranno contare su ironia e umorismo, armi preziose cui ricorrete spesso quando siete a disagio. Nessuno è più abile di voi a mascherare le difficoltà e gli stati d'animo. Le previsioni di martedì indicano in ripresa leggera il settore legato all'amore. In coppia, nonostante gli alti e bassi ci saranno delle consolazioni, soprattutto se doveste ritrovarvi con l'umore sotto i piedi. Sicuramente i più potranno contare sull'appoggio del partner. Single, in amore la situazione sentimentale potrebbe ancora essere "di studio", oppure in evoluzione: forse fareste meglio non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine. Nel lavoro, le stelle di oggi e quelle di domani sembrano essere particolarmente positive. Gli affari (i vostri) avranno grandi probabilità di successo e i rapporti con i superiori saranno discreti.

Leone - La giornata del 28 maggio è prevista in gran parte semplice e ordinaria. Con astri parzialmente a favore avrete poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: amici, parenti, familiari portati avanti con indubbia intelligenza. In amore, diciamo pure che riuscirete a trovare un equilibrio abbastanza stabile con la vostra vita privata anche se, inutile nasconderlo, vi costerà un po' di fatica in più del solito. Single, la vostra preoccupazione per questo imminente martedì dovrà essere quella di spendere meno denaro per acquisti personali: andateci piano con abbigliamento e capi firmati, ok? In amore, forse qualcuno potrebbe cadere in peccati di vanità. Nel lavoro invece, anche qua purtroppo eventuali nodi verranno al pettine: quasi sicuramente qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di alcune cose che non sono andate proprio bene recentemente.

Vergine - Martedì prossimo andrà benissimo per la maggior parte di voi Vergine. In amore, giornata decisamente promettente soprattutto perché i sentimenti, la fiducia e il buon dialogo cammineranno a braccetto e voi, insieme al partner, scoppierete di felicità! In coppia riuscirete a superare indenni alcuni contrasti grazie ad un dialogo fatto con calma e riflessione: provate per una volta ad indossare "i panni dell'altro/a". L'oroscopo di domani 28 maggio consiglia di dimenticare le preoccupazioni o le ansie accumulate nei giorni scorsi: la parola d'ordine in questa giornata dovrà essere "serenità". In generale, se non tutto, almeno gran parte delle problematiche dovrebbero appianarsi. Single, il vostro spirito naturale e la vostra intelligenza vi apriranno le porte del cuore con risultati molto soddisfacenti. Sarà tempo così di avere coraggio e di invitare chi più vi piace: non esagerate con le solite domande "a nastro", ok? Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici favorendo dei nuovi progetti. Alcune persone vi stimoleranno a dare il meglio in tutto.

