La prima settimana di giugno porterà grande forza alla Vergine, mentre la Bilancia potrà avere degli alti e bassi con il partner. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: purtroppo venere sfavorevole creerà un periodo di 'tempesta'. Potreste essere circondati da persone che vi dicono cosa fare e questo vi creerà parecchio nervosismo. Giovedì e venerdì avrete Luna in opposizione.

Toro: sul lavoro questo è il momento di farvi avanti.

Se desiderate proporre qualche progetto fatelo pure, i risultati non tarderanno ad arrivare. Le stelle favoriranno la vostra vita sentimentale in questa settimana dal 3 al 9 giugno.

Gemelli: quest'ultimo periodo è stato molto movimentato per i nati sotto il vostro segno zodiacale. La settimana inizierà in maniera molto favorevole, ma tra martedì e mercoledì potrebbe nascere qualche inconveniente, dovuto anche a dei cambiamenti. Prestate attenzione a non trascurare troppo il partner.

Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno: cambiamenti per Gemelli, Cancro affascinante

Cancro: Venere sul vostro segno zodiacale vi renderà molto affascinanti. Se siete già in coppia vi sentirete più innamorati che mai e potreste fare nuovi progetti. Il weekend sarà pieno di emozioni, mentre qualche malumore ci sarà nella giornata di giovedì.

Leone: la settimana da lunedì 3 a domenica 9 giugno non sarà al massimo per quanto riguarda la vita lavorativa. Per ottenere il successo sperato dovrete attendere ancora un po'. Le prime giornate della settimana saranno le più ideali per socializzare.

Vergine: Venere e Mercurio saranno dalla vostra parte e vi regaleranno giornate speciali e piene di sorprese. Martedì e mercoledì qualcuno potrebbe stupirvi. Evitate le perdite di tempo e approfittate invece delle ottime stelle per lanciarvi in nuove interessanti avventure.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: purtroppo l'amore potrebbe darvi del filo da torcere. Con il partner potreste vivere degli alti e bassi. Se dovete chiarire qualcosa, approfittatene nelle giornate di giovedì e venerdì.

Sul lavoro sono invece in arrivo delle belle notizie.

Scorpione: le cose potrebbero non andare come desiderate in questa settimana dal 3 al 9 giugno. Qualcuno potrebbe scendere a compromessi, ma non fatevi prendere dall'ansia: presto potrete ottenere quello che desiderate.

Sagittario: per voi sta per avere inizio un periodo di ripresa, in cui potrete finalmente recuperare le forze. La parte iniziale della settimana sarà molto fortunata, mentre tra giovedì e venerdì potreste dover fare i conti con qualche ostacolo.

Capricorno: la vostra vita sentimentale potrebbe risentire dell'opposizione di Venere. Dovrete cercare di uscire dalla solita routine che vi rende molto scontrosi. In ambito professionale potrebbero invece arrivare delle ottime conferme. Fine settimana all'insegna del relax.

Acquario: in questa settimana da lunedì 3 a domenica 9 giugno dovrete fare i conti con l'opposizione di Mercurio. Ci saranno delle giornate molto toste, ma non dovrete perdere la fiducia.

Con il partner evitate di toccare determinati tasti se non volete creare polemiche inutili.

Pesci: belle emozioni ci saranno per i nati sotto il vostro segno zodiacale in questa settimana. Sabato e domenica saranno in particolar modo delle giornate piene di passione. Non intestarditevi troppo se c'è qualcosa che non va.