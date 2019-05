Nuovo appuntamento con l’Oroscopo per il periodo compreso tra lunedì 27 e domenica 2 giugno. Siete curiosi di conoscere le novità e i cambiamenti che gli astri porteranno al vostro segno zodiacale? Per soddisfare la vostra curiosità, si consiglia di leggere le previsioni astrali seguenti.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete – In questa settimana dovete essere positivi, anche se ci sono ostacoli e contrasti. Magari alcuni progetti sono rallentati e quindi l’ansia cresce, portandovi nervosismo.

Dovete essere più determinati e prendere le cose con calma. L’amore torna protagonista nella vostra vita. Fate leva sulle persone giuste che possono darvi emozioni e ricambiare i vostri sentimenti.

Toro – Saranno giornate interessanti con la capacità di farvi valere sia nel lavoro e sia negli studi. Momento giusto anche per risolvere delle questioni che avete tralasciato in passato. Favorite le storie d’amore, quindi approfittate di questa occasione per conquistare una persona oppure organizzare un incontro romantico.

L'Oroscopo fino al 2 giugno: imprevisti per Gemelli

Periodo interessante per prendere decisioni e impegni di lunga durata.

Gemelli – Avete molta energia e voglia di fare che spesso vi lasciate prendere dal nervosismo. Non dovete esagerare, magari andrete incontro a piccoli imprevisti da gestire, soprattutto avrete difficoltà in casa e con la famiglia. Dovete riportare serenità nella vita di coppia, l’amore per voi ha un ruolo molto importante. Se avete da discutere, non scoraggiatevi ma risolvete tutto con serenità.

Cancro – Troppo spesso vi fate condizionare in campo lavorativo, e spesso reagite in male modo causando conseguenze non gestibili. Dovete cercare di adattarvi e non remare contro il destino. Ogni cosa succederà a suo tempo. Se avete lasciato un lavoro, ora dovete capire cosa fare in futuro. Settimana interessante per chi vuole recuperare un sentimento o vuole farsi avanti in una conoscenza. Per alcuni di voi è il momento di fare progetti di coppia di lunga durata.

Leone – È una settimana piena di piccoli imprevisti e scelte da fare sia nel lavoro che in amore. Cercate di velocizzare nel concordare un contratto o un accordo perché tutto potrebbe sfumare con il tempo. Dovete mettercela tutta per dimostrare quanto valete. Periodo speciale per le coppie che hanno intenzione di prendere una decisione importante, magari progettare l’arrivo di un figlio.

Vergine – Periodo importante per confrontarvi in campo lavorativo.

Anche se dovete imporvi con discussioni, sarete all'altezza di conquistare tutti. Con le vostre capacità avrete buone opportunità di emergere, quindi riflettete e fate le cose con calma. Anche in amore avete fascino e seduzione, e potete realizzare dei progetti solidi e di lunga durata.

Previsioni degli astri su lavoro e amore da Bilancia a Pesci

Bilancia – Dovete usare più prudenza sul lavoro, infatti, molti progetti sono andati a buon fine ma altri sono rimasti incompiuti.

Molti di voi sono insoddisfatti e quindi vorrebbero qualcosa in più. Se non ci sono alternative a una risposta di lavoro, dovete agire senza perdere tempo. In amore potrebbero nascere delle tensioni in famiglia. Per i single che sono capaci ci sono buone probabilità di incontri sentimentali.

Scorpione – Questo è un periodo senza particolari disagi o difficoltà. Importante non insistere su particolari scelte, a volte non raggiungibili. Dovete sfruttare al meglio le vostre energie senza fretta. A volte per raggiungere uno scopo o un successo bisogna sudarselo, capire qual è la strada giusta e aspettare il momento adatto. Anche in amore bisogna fare delle scelte e liberarsi di quelle difficili da gestire. Per le coppie stabili è un periodo di crescita e di complicità con il partner.

Sagittario – Settimana in cui avrete una forte energia, quindi potete concludere dei buoni affari sul lavoro o magari potete fare degli investimenti che risulteranno economicamente valide. Dovete, però, fare attenzione a non avere reazioni polemiche, meglio passare inosservati. In amore potrete avere un bel dialogo e fare progetti, magari un viaggio vi aiuterà a programmare il futuro.

Capricorno – Non dovete adagiarvi solo perché in questi giorni arriva qualche conferma, meglio non lasciarsi condizionare. Dovete avere più chiarezza nei cambiamenti e dovete fare attenzione alle persone che possono ostacolarvi in un successo personale. Siete determinati e cercate di non insistere sui progetti irrisolti. In amore, le coppie affiatate possono ritrovare serenità e ristabilire un rapporto più solido.

Acquario – È un periodo in cui avete voglia di coinvolgere tutti e convincerli a seguirvi nei vostri progetti. Approfittate adesso per ottenere quelle risposte che aspettavate da qualche tempo e che aprono la strada verso gli obiettivi che avete programmato. In amore potrebbero nascere dei conflitti dovuti dalla gelosia. I single faranno nuove conoscenze, soprattutto nel weekend.

Pesci – Potreste avere alcuni dubbi nati dalla mancanza di conferme nel campo lavorativo, ma prima di tutto dovete recuperare a livello fisico. Nel lavoro prendetevi degli spazi e aspettate pazientemente, ci saranno migliori opportunità per emergere e approfittare di qualche buona occasione. In alcuni di voi cresce forte il desiderio di stabilizzare la vostra vita sentimentale. Periodo buono per fidanzarsi o sposarsi oppure andare a convivere. I single devono approfittare di questo periodo per fare un incontro fortunato.