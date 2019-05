L'Oroscopo di domani giovedì 9 maggio 2019 ha già sviluppato e rese disponibili le nuove previsioni astrali interessanti questo giorno infrasettimanale. Ad essere valutati in questa sede, come annunciato nel titolo principale, i soli simboli compresi nella seconda tranche dello zodiaco. Ansiosi di conoscere come saranno le stelle il prossimo 9 di maggio? Certo che si, prima però è bene ricordare a chi ancora non lo sapesse che ad essere messi sotto analisi in questa sede i comparti dedicati al lavoro e all'amore.

In questo frangente, altresì, ad essere valutati saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A fare la differenza tra positività e negatività, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti in generale, una meravigliosa Luna presente in questo momento nel comparto del Cancro. Bene, iniziamo subito a svelare qualche chicca in merito all'Astrologia quotidiana evidenziando su tutti tre segni: Ariete, Toro e Cancro, tutti considerati in giornata a cinque stelle.

In merito all'Ariete c'è da segnalare l'ottima posizione astrale assunta da Venere (pianeta di settore), nel contempo in ottimo trigono con Giove in Sagittario e in sestile a Marte in Gemelli. Decisamente di altro spessore le previsioni zodiacali del 9 maggio nei confronti di Gemelli e Leone: poche speranze di successo, purtroppo, a coloro nati nei predetti simboli astrali, il primo valutato con la sigla del "sottotono" e il secondo sottoscritto da due stelle relative ai periodi da "ko". A questo punto, detto l'essenziale, passiamo pure alla classifica giornaliera e poi ai riscontri sui singoli segni.

Classifica stelline 9 maggio

Come sarà l'inizio della seconda parte di questa settimana? Questa è la domanda ricorrente in questo periodo alla quale cercheremo di dare una risposta. Come consuetudine, ormai assodata da un pezzo, a rispondere prontamente (si spera anche efficacemente!) è la nostra onnipresente classifica stelline, al momento impostata sulla giornata di giovedì 9 maggio 2019. Certamente, il sapere in anticipo cosa regaleranno gli astri in merito al periodo di prossimo arrivo, come giusto che sia, è fondamentale per organizzare, programmare o valutare qualsiasi cosa riguardante la quotidianità.

In anteprima abbiamo già svelato i segni più fortunati, ovviamente scelti tra i sei sotto analisi in questo contesto, quindi adesso serve solo andare ai dettagli. Il responso a seguire:

★★★★★: Ariete, Toro, Cancro;

★★★★: Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Leone.

Oroscopo, predizioni su lavoro e sentimenti

Ariete - Partirà quasi sicuramente "alla grande" questo vostro giovedì di metà settimana, risultando già dalla primissima mattinata brillante e molto positivo.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, la vostra situazione astrale promette già da subito un'ottima intesa con la persona amata. Preparatevi allora a vivere probabilmente bellissimi istanti, ovviamente da condividere con chi amate di più al mondo. Single, provate a dare una seconda chance a quella persona che sapete, ovviamente a patto che un po' interessi ancora. Mantenendo la rotta proprio in quella direzione alla fine troverete ottimi riscontri. Nel lavoro, invece, sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà neanche la più piccola occasione per migliorare l'andamento dell'attività oppure per soddisfare semplicemente il proprio ego.

Toro - Questa parte centrale della settimana, per voi del Toro, senza alcun dubbio partirà e si concluderà benissimo. In amore, molto farà il proprio ascendente: se appartenente ad uno dei segni in prima posizione le possibilità di avere un periodo sentimentale ottimo saranno molto alte. In coppia vivrete finalmente un giorno bellissimo capace di restituire tutte quelle buone situazioni che negli ultimi tempi avevate un po' abbandonato a se stesse. Avvertirete (forse) il bisogno di un pochino di libertà in più. Single, vi sentite più sicuri di voi stessi e delle vostre scelte? Bene, allora siate pronti a fare progetti oppure ad esplorare il mondo. Momento magico anche per chi inizierà una storia d'amore o azzarderà un ritorno di fiamma: in questo caso si consiglia di analizzare bene "pro" ed eventuali "contro", ok? Nel lavoro, invece, nuove opportunità si presenteranno nella giornata di oggi o domani: valutate bene se è il caso di prenderle seriamente in considerazione oppure lasciar perdere.

Gemelli - Giornata abbastanza in salita valutata con la classica spunta relativa ai frangenti "sottotono". Diciamo pure che il periodo appartenente a questa parte della settimana potrebbe essere abbastanza pensieroso. In amore, ci saranno alcuni problemi nella vita di coppia che dovete cercare di affrontare e logicamente risolvere al più presto: se volete superare le vostre paure, o facilitare il rapporto con il partner, potreste iniziare a concentrarvi su proprio questo aspetto già da oggi... Single, il contrasto di alcuni pianeti potrebbe mettervi di fronte a qualche difficoltà. Prima di qualsiasi mossa, sarà bene esaminare ogni situazione potenzialmente a rischio: volendo (leggasi pure "potendo"), posponete ad altro periodo, ok? Non lamentatevi se dovete lavorare molto in questo periodo: non tutto procede secondo le vostre aspettative, dunque consolidate di più la vostra attuale posizione.

Cancro - Lasciate che i vostri impulsi vengano ascoltati, ma attenti a non farvi soffiare sotto al naso ciò che ben sapete, oggetto del vostro desidero: sappiate che qualcun'altro a riguardo potrebbe averci già fatto "un pensierino"... Le previsioni di giovedì in merito all'amore indicano che, quasi certamente, potete dare già per scontato che tutto vada come previsto. Preparatevi comunque una soluzione di scorta nel caso qualcosa o qualcuno inizi a dire, fare o non fare (e qua, molti avranno già capito il riferimento a chi è diretto, vero?). Single, buono il periodo: saprete come e dove fare sforzi per migliorare la vostra vita sentimentale e le vostre emozioni vi spingeranno nella direzione giusta. Tranquilli, secondo le stelle i prossimi incontri sembrano essere estremamente promettenti, almeno sulla carta. Nel lavoro, intanto, vi metterete alla prova in una questione complicata: considerate i problemi del momento sotto diversi punti di vista e provate diverse soluzioni.

Leone - Si preannuncia una giornata davvero poco armoniosa nell'insieme. Plutone e Saturno risulteranno entrambi poco gradevoli in termini di flussi astrali vista la loro specularità negativa verso il vostro segno per oltre il 90%. Pertanto, le previsioni di giovedì consigliano di tenere alto il proprio autocontrollo soprattutto nelle questioni più delicate. In amore, giornata complessa dal punto di vista astrale, con difficoltà nei rapporti interpersonali. Il vostro partner vi starà vicino ma penserà più a se stesso anziché preoccuparsi delle vostre esigenze. Dovrete pertanto darvi da fare riflettendo se questo modo di fare è per voi ancora accettabile oppure riconoscete sinceramente che c'è qualcosa che non va nel rapporto... Single, concedetevi una vacanza! Partite per lidi lontani, soprattutto alla ricerca dell'amore, di certo vi aiuterà a riflettere sui vostri errori passati. Nel lavoro, purtroppo giornata nera! Si presenteranno problemi imprevisti, il vostro umore sarà pessimo e vedrete tutto grigio, senza via di fuga. Tranquilli, molto presto la situazione generale potrebbe cambiare.

Vergine - Il prossimo giovedì non presenterà penalizzazioni importanti, anzi, quasi tutto il periodo potrebbe scorrere all'insegna della calma e nella serenità più assoluta. Diciamo pure che, forse, un paio di progetti che avete da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere messi in gioco. L'oroscopo di domani 9 maggio consiglia, parlando d'amore, di essere di buon umore e pieni di affetto verso la persona amata. Tale comportamento senz'altro favorirà il clima nel rapporto, ideale per mettere in pratica eventuali progetti in attesa. In coppia sarà il momento più idoneo per cercare di lavorare sulla vostra interiorità, in primis perfezionando alcuni dettagli in merito alla vita di tutti i giorni. Single, le stelle consigliano di rilassarsi dedicando qualche ora del giorno ad una meditazione profonda. Mettete in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nella vita, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate. Probabilmente qualcuno tra voi dovrà portare avanti un grosso impegno. Nel lavoro invece, forse ci saranno cambiamenti in positivo per quanto riguarda l'ambiente professionale. Più di qualcuno potrebbe senz'altro ambire a posizioni più elevate.

