L'Oroscopo di venerdì 10 maggio prevede Sagittario alle prese con la risoluzione di alcune problematiche, mentre lo Scorpione è in un periodo di profonda trasformazione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Saturno si trova in aspetto dissonante rispetto al vostro segno. Siete molto schietti e sinceri: non esitate a dire tutto quello che pensate e non avete paura del giudizio altrui. Se eviterete di chiudervi in voi stessi.

Oroscopo 10 maggio: opportunità per Cancro, Leone teso, Bilancia polemica

potrete fare degli incontri molto interessanti.

Toro: molti di voi dovrebbero cercare di andare avanti e superare le esperienze negative del passato. La vostra condizione astrologica è molto interessante dal punto di vista sentimentale, ma dovrete essere voi a prendere iniziativa e cercare di scrollarvi di dosso le solite paure.

Gemelli: venerdì 10 maggio si prospetta una giornata abbastanza faticosa per voi. Alcuni potrebbero risentire di una qualche stanchezza legata al lavoro.

Pubblicità

Quando decidete di fare qualcosa ci mettete tutto il vostro impegno, ma rimanete delusi quando non venite apprezzati dagli altri.

Cancro: per i nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbe esserci un lieve calo fisico, anche se in confronto alla scorsa settimana la situazione sarà nettamente migliore. Qualcuno potrebbe farvi delle proposte interessanti che però dovrete ponderare con molta calma.

Leone: purtroppo in famiglia ci sono alcune discussioni legate al passato in questo venerdì 10 maggio.

Se avete dei problemi legali, potreste ottenere un buon esisto. Se volete emergere in ambito lavorativo, dovrete cercare di rimboccarvi le maniche.

Vergine: a livello lavorativo avete bisogno di maggiori conferme e certezze. State cercando delle conferme da parte del vostro partner. A livello fisico riuscirete ad avere maggiore energia e grinta.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avete cercato di migliorare il vostro carattere rispetto agli scorsi mesi.

Pubblicità

Siete delle persone determinate e avete imparato a far valere le vostre ragioni. Il vostro segno sarà influenzato da Urano che potrebbe portare nella vostra vita dei bei cambiamenti.

Scorpione: in questo venerdì 10 maggio ci sono alcune situazione del passato che ancora devono essere risolte. Avete deciso di affrontare di petto alcune problematiche che non vi permettono di essere soddisfatti della vostra vita. Purtroppo avete intorno molte persone che non esitano a criticarvi e certe volte potreste diventare insicuri proprio a causa di questo.

Pubblicità

Sagittario: chi ha chiuso da poco una storia fa fatica ad aprirsi con gli altri, anche con amici di lunga data. Solitamente siete dei segni molto socievoli e allegri, ma quando capita qualcosa nella vostra vita di negativo, tendete ad isolarvi dal resto del mondo. In ambito lavorativo potreste dover fare buon viso a cattivo gioco.

Capricorno: questo per voi sarà un anno molto impegnativo. Avete deciso di risolvere delle questioni che fino ad ora non avevate avuto il coraggio di affrontare. Non prendete le esperienze negative come qualcosa di brutto: alcune situazioni vi hanno insegnato molto.

Acquario: venerdì 10 maggio sarà molto positivo per l'acquario, soprattutto a livello amoroso. Dovrete evitare di fare delle scelte troppo azzardate di cui potreste pentirvi in seguito. Ascoltate i consigli delle persone che vi vogliono bene, ma alla fine decidere sempre di testa vostra.

Pesci: siete delle persone molto forti che non si lasciano avvincere dalle delusioni. Le ultime settimane sono state molto difficili da affrontare: in amore c'è stato un distacco importante con il partner.