Nuova giornata e nuovo Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'oroscopo del 9 maggio 2019, mentre ci avviciniamo a grandi passi verso un nuovo fine settimana. Metà della seconda settimana di maggio ormai è alle spalle, nel dettaglio vediamo come andrà la giornata di oggi per tutti e dodici segni zodiacali.

Ariete: ultimamente avete fatto troppo a livello fisico, per questo è normale che durante la giornata di oggi possiate risentire di una forte stanchezza, anche mentale.

Oroscopo 9 maggio 2019: la giornata

In amore è consigliabile evitare complicazioni oggi.

Toro: per i nati sotto questo segno alcuni riferimenti sono cambiati negli ultimi mesi e anche il vostro stile di vita. Nel complesso sarà una giornata interessante.

Gemelli: oggi avrete una buona energia. Dovete andare avanti nel sistemare alcune cose, a costo di metterci più tempo del previsto.

Cancro: durante la giornata di oggi, se ci saranno delle questioni di cui dovete parlare questo è un momento valido per superare questi limiti.

A livello lavorativo arrivano chiarimenti.

Leone: per i nati sotto questo segno ritorni di fiamma e nuove emozioni. Molto dipende da voi, non mettetevi troppo in mostra. Per chi è solo da tempo il consiglio è quello di non rimanere troppo chiusi in se stessi ma uscire di più allo scoperto.

Vergine: oggi dovrete fare attenzione alle questioni di carattere economico. Nel lavoro però finalmente arriva qualcosa di importante.

Previsioni 9 maggio 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale questa è una giornata interessante sotto tutti i punti di vista.

Vi sentite molto più liberi rispetto al passato.

Scorpione: nonostante i grandi impegni dell'ultimo periodo, ora arrivano grandi novità. Occorre recuperare energia per il fisico. Oggi potreste anche prendervela però un po' per tutto, essere facilmente irrascibili.

Sagittario: in questo momento alcune persone del segno potrebbero vivere un abbaglio d'amore o anche una piccola illusione. Dovrete riflettere bene sui sentimenti, meglio verificare di più quello che vi sta accadendo intorno.

Capricorno: ultimamente avete superato brillantemente una crisi che avete vissuto di recente. Ora è tempo di fare nuove scelte nel lavoro per chi ha voglia di cambiare, anche in amore.

Acquario: per i nati sotto questo segno arrivano giornate importanti, anche se il vostro animo è agitato e spesso conflittuale. Potrebbero tornare a crearsi alcuni problemi.

Pesci: la giornata di oggi sarà stancante. Dovrete evitare di tirare troppo la corda e cercare di rilassarvi più.

In famiglia c'è qualche polemica di troppo da affrontare.