L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno 2019 è pronto a dare consigli e una linea di guida da prendere in considerazione nei prossimi sette giorni. In primissimo piano, come al solito, l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco: focus quindi su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'Astrologia risulta essere applicata alla settimana iniziale del nuovo mese di giugno, così regalerà ottime soddisfazioni soprattutto a coloro ritenuti fortunati dalle effemeridi del periodo.

In risalto in questa sede, come sempre, le pagelle con i voti segno per segno: attualmente son previsti ben tre simboli astrali altamente fortunati: curiosi di sapere quali sono i segni migliori nei prossimi sette giorni? In questo senso, gli astri sono propensi a regalare grosse soddisfazioni a coloro nativi del Cancro (voto 10). A seguire a ruota troviamo due altri fortunati di cui il Leone (voto 9) e, subito poco sotto, il segno della Vergine (voto 8), ovviamente entrambi appartenenti ai sei simboli sotto analisi in questo contesto.

Oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno 2019 | Astrologia, stelline e previsioni della settimana: Cancro top, 'voto 10'

Invece, le previsioni da lunedì 3 a domenica 9 non vedono il frangente molto fluido per gli amici dell'Ariete (voto 6) e del Toro (voto 6), certamente costretti a sottostare a situazioni planetarie al limite della discreta sufficienza. Ansiosi di conoscere maggiori dettagli? Bene, prima però è necessario dare un breve anticipo sui nuovi transiti astrali previsti nel periodo.

Luna, i transiti della settimana

Prima di passare in via analitica alle previsioni dell'oroscopo settimanale, come da solita routine ci piace mettere al corrente voi lettori sui nuovi transiti lunari.

Il calendario sotto osservazione annovera in tutto tre tappe, ovviamente in programma per questa prima settimana di giugno. A dare avvio al periodo, la Luna in Cancro, presente nel segno d'acqua già da questo martedì 4 giugno alle ore 18:17. La dolce 'musa dei poeti' in seguito farà tappa in un altro splendido segno: giovedì 6 giugno alle ore 21:16 assisteremo alla formazione di una meravigliosa Luna in Leone. La settimana interessata dai passaggi della luna sarà da ritenersi conclusa con l'arrivo della Luna in Vergine preannunciata in calendario sabato 8 giugno.

Bene, dopo aver scoperto i prossimi passaggi messi in agenda dall'Astro della Terra', andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno. Prima però, dobbiamo segnalare due passaggi astrali di notevole interesse per tutti: Mercurio in Cancro martedì 4 giugno e Venere in Gemelli domenica 9 giugno.

Stelle, pagelle e previsioni della settimana

Ariete: voto 6. Valutato prettamente sulla media sufficienza, non sarà troppo male il periodo in arrivo per voi dell'Ariete.

In effetti, le previsioni della settimana consigliano solamente un po' di concentrazione in più in certe giornate, specialmente quelle valutate prettamente sulla bassa/media sufficienza. Ovviamente, il riferimento è per quelle negative relative a giovedì 6 e venerdì 7 giugno (occhio al famigerato 'venerdì nero!'). In questo caso inutile ricordare che l'attenzione dovrà essere portata ai massimi livelli. Scopriamo insieme le stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 3 e martedì 4 giugno;

★★★★ mercoledì 5, sabato 8 e domenica 9;

★★★ giovedì 6 giugno;

★★ venerdì 7 giugno.

Toro: voto 6.

Periodo abbastanza scontato, rientrante nella media sufficienza. Prendete nota pertanto delle giornate messe in preventivo come positive e state alla larga da quelle poco invitanti per il segno, ovviamente questo è un nostro consiglio. L'importante per voi, amici del Toro, sarà di vivere la settimana in modo assolutamente normale, senza dare troppo per scontate cose, situazioni o persone. A seguire il resoconto di vostra competenza:

★★★★★ mercoledì 5 e giovedì 6 giugno;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e venerdì 7;

★★★ sabato 8 giugno;

★★ domenica 9 giugno.

Gemelli: voto 7. Prenderà la giusta direzione il periodo già a partire da domenica 9 giugno, grazie all'arrivo nel comparto di una meravigliosa Venere nel segno. Non da meno saranno lunedì e sabato, entrambi previsti al massimo della positività con cinque stelline all'attivo. In tutto, le giornate non negative saranno cinque su sette, dunque una buonissima media non trovate? Scopriamo intanto in profondità i singoli giorni a venire, partendo come sempre da quello al "top" e poi a scendere. Il responso astrale:

Top del giorno domenica 9 giugno Venere in Gemelli;

domenica 9 giugno Venere in Gemelli; ★★★★★ lunedì 3 e sabato 8;

★★★★ martedì 4 e giovedì 6;

★★★ venerdì 7 giugno;

★★ mercoledì 5 giugno.

Cancro: voto 10. Valutato dall'oroscopo della settimana con il massimo voto disponibile in classifica, il frangente si preannuncia davvero alla sfavillante per voi nativi del Cancro. La ciliegina sulla torta sarà servita martedì 4 giugno, quando entrerà nel settore una magnifica Luna d'amore in compagnia di uno splendido Mercurio nel segno. Tutto splendidamente a favore, quindi, pertanto non resta che andare decisamente 'al dunque'. A seguire la scaletta della settimana e le stelle attribuite ai sette giorni a venire:

Top del giorno martedì 4 giugno- Luna e Mercurio nel segno;

martedì 4 giugno- Luna e Mercurio nel segno; ★★★★★ mercoledì 5, giovedì 6 e sabato 8;

★★★★ lunedì 3, venerdì 7 e domenica 9.

Leone: voto 9. I prossimi sette giorni si preannunciano per voi del Leone più che ottimi. Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, saranno quattro le giornate speciali in grado di cambiare (in meglio!) molte carte in tavola. A godere di questa grossa opportunità offerta dalle stelle, molte coppie come anche altrettanti single. Andiamo a mettere sul banco di prova la nuova scaletta resa disponibile nello specchietto riassuntivo posto di seguito:

Top del giorno giovedì 6 giugno - Luna nel segno;

giovedì 6 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 4, venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 e sabato 8;

★★★ lunedì 3 giugno.

Vergine: voto 8. Questo inizio giugno per voi Vergine si presterà molto bene per portare a compimento eventuali incombenze o progetti in programma da tempo. Diciamo che la settimana fino al 9 del mese sarà notevole in quanto a positività con ottime occasioni da cogliere in campo sentimentale. L'oroscopo della settimana 3-9 giugno vista la carta astrale decisamente efficiente per quanto concerne il frangente, invita a dare massimo riscontro a problemi. A seguire il resoconto settimanale dettagliato:

Top del giorno sabato 8 giugno - Luna nel segno;

sabato 8 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 6, venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3 giugno;

★★★ martedì 4 giugno;

★★ mercoledì 5 giugno.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci per scoprire la classifica finale.