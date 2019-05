Maggio è corso via in fretta e l'1 giugno inizierà il primo mese estivo, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del'Acquario? Le stelle sono pronte a dare il loro responso su amore, lavoro e salute per l'undicesimo segno dello Zodiaco.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il mese inizia in maniera faticosa: durante le prime giornate di giugno non mancheranno litigi e discussioni all’interno del rapporto di coppia.

Tuttavia, nella seconda metà del mese, sarà possibile recuperare; la stessa cosa si può dire per quanto riguarda la salute: le ultime due settimane di giugno vi vedranno più energici ed in forma. Buone notizie in arrivo nell’ambito lavorativo, potrebbero nascere dei progetti importanti per il futuro.

Previsioni astrologiche Acquario: amore, lavoro e salute

Amore: durante il mese di giugno l’Acquario andrà alla ricerca di conferme per quanto riguarda i sentimenti.

Tuttavia, le prime due settimane si riveleranno abbastanza sottotono: sarete suscettibili e nervosi, questo porterà alla nascita di litigi e discussioni con il partner. Le vostre intenzioni non sono malvagie, ma il tono utilizzato potrebbe indispettire l’altra persona. Dal 20 giugno assisteremo ad una ripresa, la situazione si rasserenerà e le problematiche potranno essere risolte. Per i single alla ricerca di nuove conoscenze o per coloro i quali desiderano confessare i propri sentimenti alla persona amata, le ultime dieci giornate del mese si riveleranno le più vantaggiose, in quanto potrete fare affidamento sulla protezione degli astri.

Lavoro: durante il mese di giugno il transito di Giove aiuta l’Acquario nel raggiungere dei nuovi traguardi; sarà possibile stipulare dei nuovi contratti che si rivelano importanti per il vostro futuro lavorativo. Tuttavia, raggiungere gli obiettivi prefissati non sarà semplice poiché l’opposizione di Marte tenderà a creare dei piccoli ostacoli. In ogni caso, durante questo periodo verranno favorite le nuove esperienze: per scelta o per necessità, qualcuno potrebbe decidere di iniziare un nuovo percorso, trasferirsi in una nuova città o all’estero.

Per chi ha delle questioni legali da risolvere sarà un mese di soluzioni e anche per quanto riguarda la sfera economica l’Acquario potrà godere di un momento più positivo.

Salute: come anticipato, le prime due settimane del mese iniziano in maniera faticosa per l’Acquario. In questo periodo sarebbe bene evitare gli sforzi e dedicare maggiore attenzione alla cura del corpo e dell’alimentazione; nella seconda metà del mese sarà possibile assistere ad un recupero significativo.

L’Acquario riacquisterà forze ed energie e la voglia di fare non mancherà. A partire dal 20 giugno le cure sono favorite e porteranno ad ottimi risultati già nella prima parte del mese di luglio.