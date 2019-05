L'Oroscopo della settimana dal 3 al giugno 2019 è pronto a catturare la nostra attenzione svelando in anteprima le pagelle, le stelline e le previsioni per i sei segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. In evidenza in questo contesto dunque i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a scoprire a chi sorriderà la parte iniziale del nuovo mese di giugno? Tra i sei segni sotto osservazione a risultare molto fortunati senz'altro gli amici nati in Pesci (voto 8).

Il sensibile segno d'Acqua risulta appoggiato ancora da una splendida Luna, stanziante nel segno da domenica 26 maggio fino a martedì 28 giugno alle ore 20:30. Sempre parlando in generale, ad avere sette giornate nella media positività saranno coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Capricorno (voto 7) o quello dei Pesci (voto 7). Di contro intanto, secondo quanto esplicitato nelle previsioni zodiacali da lunedì 3 a domenica 9 giugno, a dover sudare le classiche sette camicie saranno i nativi del segno del Sagittario (voto 5), purtroppo costretti a navigare a vista nel periodo.

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Bene, a questo punto iniziamo pure a dettagliare singolarmente i singoli segni e nel finale togliere il velo all'attesissima classifica settimanale valida per tutto lo zodiaco.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. Periodo quasi tutto improntato sulla linea abbastanza 'magra' della sufficienza, per molti di voi Bilancia. Valutato nelle previsioni della settimana con il classico 'voto sei', diciamo che nel frangente temporale sotto analisi, gli astri vedono abbastanza lineare e tranquilla sia l'avvio che la parte centrale a scapito del periodo finale.

Quest'ultimo interessato dal 'ko' (sabato 8 giugno) e dal meno peggio 'sottotono' (domenica 9 giugno): purtroppo la criticità astrale andrà a colpire proprio le due giornate relative al weekend. Pazienza! A seguire, passo passo, le giornate migliori su cui poter investire eventuali programmi segnate dalle stelline del giorno. Il responso:

★★★★★ lunedì 3, mercoledì 5;

★★★★ martedì 4, giovedì 6, venerdì 7;

★★★ domenica 9 giugno;

★★ sabato 8 giugno 2019.

Scorpione: voto 6.

La prossima settimana si prevede abbastanza semplice anche per voi dello Scorpione. A tratti il periodo potrebbe mostrarsi monotono e in alcuni casi molto flemmatico. Confermiamo che mancherà l'ambita 'top del giorno' e questo si farà certamente sentire. Diciamo però che in linea generale le giornate evolveranno in parziale tranquillità, restituendo un andamento a fasi alterne tra positività e negatività. Iniziamo pure ad indagare nella situazione di vostra competenza andando a mettere in chiaro i singoli periodi.

Abbiate cura di annotare le giornate buone e soprattutto quelle identificate con la spunta negativa. Di seguito il riepilogo condensato:

★★★★★ martedì 4, venerdì 7;

★★★★ giovedì 6, sabato 8, domenica 9;

★★★ mercoledì 5 giugno;

★★ lunedì 3 giugno 2019.

Sagittario: voto 5. La settimana potrebbe generare complicanze oltre il solito, vista la formazione di pianeti ostici al vostro segno. Iniziamo con le giornate peggiori, lunedì e domenica sono previsti entrambi 'sottotono' mentre martedì sarà da considerare con massima attenzione in quanto preventivato con il 'ko'.

Ottime performance soprattutto amore, come anche nelle affettività in senso generale, sabato 8 giugno, merito di una grande giornata a cinque stelle assicurata dall'ingresso della Luna in Vergine. Andiamo pure a spulciare i dettagli restituiti dall'Astrologia settimanale di vostro interesse, ovviamente evidenziati dalle stelline quotidiane seguenti:

★★★★★ sabato 8 giugno;

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7;

★★★ lunedì 3, domenica 9;

★★ martedì 4 giugno.

Capricorno: voto 7. Buone le previsioni sulla prima settimana di giugno per voi del Capricorno. In tanti sarete avvantaggiati nelle faccende quotidiane, soprattutto all'inizio del periodo. Le giornate più convincenti, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi, saranno quelle del 3, del 6 e del 9 giugno, di cui la prima (lunedì) da considerare al 'top del giorno' con le restanti due entrambe a cinque stelle. Seguiranno due giorni da vivere in assoluta normalità: martedì 4 e sabato 8 porteranno quattro buone stelle a corredo. Il rovescio della medaglia mercoledì 5 giugno: arriveranno solo tre stelle. Peggio invece quella del 7 da considerare come 'venerdì nero!' con solo due stelline. Calma, c'e chi sta peggio. Vediamo la scaletta riepilogativa:

Top del giorno lunedì 3 giugno;

lunedì 3 giugno; ★★★★★ giovedì 6, domenica 9;

★★★★ martedì 4, sabato 8;

★★★ mercoledì 5 giugno;

★★ venerdì 7 giugno.

Acquario: voto 7. Per voi nativi dell'Acquario la settimana in oggetto si presenta non troppo ossessiva, ma a tratti sicuramente positiva (ovviamente sulla carta). Soprattutto per alcune scelte riguardanti l'amore (sabato), ma anche in merito ad alcune questioni di lavoro a cui dovrete far fronte verso metà/fine periodo (giovedì), dovrete essere concentrati e consapevoli dei possibili rischi. Per il resto tutto bene a partire da mercoledì 5 giugno, giornata messa in conto come super-positiva a tutti gli effetti. A seguire la scaletta con le stelle giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 5 giugno;

mercoledì 5 giugno; ★★★★★ lunedì 3, venerdì 7;

★★★★ martedì 4, domenica 9 giugno;

★★★ giovedì 6 giugno;

★★ sabato 8 giugno.

Pesci: voto 8. L'Astrologia della settimana annuncia un periodo bello e performante per tantissimi di voi Pesci. Soprattutto nella parte finale interessata dalla presenza della Luna in Leone e poi a seguire rafforzata dalla Luna in Vergine. Purtroppo, sia martedì che giovedì sono previsti rispettivamente con tre stelline 'sottotono' e con due stelle relative ai periodi da 'ko': giorni rovinati? Non è detto: scoprite i punti deboli del segno con i consigli per aggirarli, ovviamente seguendo le prossime pubblicazioni presentate nei nostri oroscopi quotidiani. Intanto, vediamo insieme il resoconto di vostra competenza posto di seguito:

Top del giorno venerdì 7 giugno;

venerdì 7 giugno; ★★★★★ mercoledì 5, sabato 8 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3 giugno;

★★★ martedì 4 giugno;

★★ giovedì 6 giugno 2019.

Classifica settimanale completa dei dodici segni

Come sempre, dopo aver decantato a sufficienza l'andamento previsto per i segni da Bilancia a Pesci espresso nelle previsioni zodiacali, d'obbligo svelare la scaletta con le stelle quotidiane. A fare da apripista in queste nuove previsioni, come sempre la Luna, fonte inesauribile di positività, amore e voglia di vita. Allora, curiosi di scoprire da vicino la classifica della settimana da lunedì 3 a domenica 9 giugno valida per l'intero comparto zodiacale? Certo che si, perciò vi diciamo subito che il segno al 'top' della prossima settimana è il Cancro (voto 10). Bene, incrociamo le dita e iniziamo a scoprire il resto della scaletta completa per l'intero arco zodiacale:

1° Cancro, voto 10 segno al "top della settimana";

segno al "top della settimana"; 2° Leone, voto 9;

3° Vergine e Pesci, voto 8;

4° Gemelli, Capricorno e Acquario, voto 7;

5° Ariete, Toro, Bilancia e Scorpione, voto 6;

6° Sagittario, voto 5.

A questo punto il responso relativo all'oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno, dunque incentrato sulla prima settimana del nuovo mese, è arrivato al capolinea.