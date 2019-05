Le previsioni astrali sono ricche di sorprese, tutte da scoprire nell'Oroscopo settimanale. Di seguito l'analisi astrologica segno per segno.

La fortuna nell'oroscopo settimanale

Ariete: ancora pochi giorni e Mercurio vi abbandonerà, trasferendosi nel domicilio del Toro. Vi lascerà quella curiosità intellettuale tutta da investire nel lavoro e quell'apertura al dialogo utile per progredire in amore. Il weekend sarà un periodo splendido per approfondire amori già esistenti o per aprirsi a quelli nuovi.

L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio.

Toro: iniziate alla grande la settimana voi amici del Toro. La Luna, ospite del vostro cielo già da lunedì, incrementerà i vostri guadagni, favorendo il senso degli affari. In particolare, giovedì Mercurio entrerà nel vostro cielo, garantendovi la possibilità di "dribblare" le avversità con abilità e astuzia. In amore avrete molte chance e le sensazioni saranno turbinose e profonde.

Gemelli: l'astro lunare entrerà nel vostro cielo nella giornata di martedì e vi conferirà uno spirito sognatore e curioso.

Aperti a tutti con fare socievole e creativo, potrete superare alcuni momenti difficili grazie a una spiccata intuizione. Nella giornata di giovedì potrebbero salire a galla vecchie tensioni amorose, celate da voi con astuzia.

Cancro: buono il lavoro per voi amici del Cancro, soprattutto lunedì, quando gli influssi lunari si faranno sentire dal domicilio del Toro. Il vostro savoir-faire in ambito affettivo non passerà di certo inosservato, quindi approfittate soprattutto di un fine settimana splendido per approfondire le sensazioni amorose.

Leone: i transiti planetari sono armonici per voi nati sotto il segno del Leone e vi renderanno vivaci e molto idealisti. La vostra personalità solare e ambiziosa è in cerca di conferme, che arriveranno verso metà settimana. Saranno soddisfazioni materiali e mentali.

Vergine: lunedì il trigono con Luna, Sole e Saturno vi provocherà inquietudine, facendo salire a galla alcuni sentimenti da voi nascosti. Cercate di indirizzare queste energie profonde in un'unica direzione, esse sono il frutto di scelte ben radicate svolte in passato. Soddisfacente il lavoro per voi amici della Vergine.

Previsioni astrali settimanali

Bilancia: la burrasca sentimentale che vi ha colpito in questo periodo sarà placata dalla Luna in trigono rispetto al vostro cielo, che in alleanza con Marte vi conferirà una sicurezza interiore tutta nuova. Attenzione a come utilizzerete questa energia, evitando di disperderla con modi arroganti ed egocentrici.

Scorpione: la vostra settimana si apre con un'opposizione lunare che vi scombussola alquanto, provocando amori misteriosi e tentazioni in agguato.

Anche i guadagni subiranno quest'influsso destabilizzante, quindi attenzione che le spese non superino le entrate finanziarie. Cercate di essere costanti, in amore come sul lavoro.

Sagittario: sarete molto aperti agli altri in questa settimana, disposti anche ad aiutare i colleghi, purché siano scelte personali e non siano imposizioni esterne. Lo stesso desiderio di libertà lo sentirete in amore, evitando che il partner possa sopraffarvi con un atteggiamento troppo possessivo.

Capricorno: attivi e pratici sul lavoro, vi piacerà divertirvi nel tempo libero, ma in modo serioso. In amore, potreste valutare l'idea di chiarire con il vostro partner, apportando cambiamenti nella situazione sentimentale. Attenzione alla giornata di venerdì, quando riscontrerete una certa difficoltà nel gestire i rapporti con la famiglia.

Acquario: Sole e Urano in quadratura vi trasmettono ansia, rallentando un po' il vostro dinamismo. Puntate tutto sulle emozioni lunari che nella giornata di martedì, dipingeranno il vostro cielo d'argento e insieme a Marte, coroneranno i vostri successi.

Pesci: la vostra sensibilità in questa settimana viene acuita dal trigono di Nettuno e Luna che nel fine settimana, vi renderà molto sensibili. Comprensivi con gli altri, andrete fino in fondo nelle situazioni cercando la verità. Impiegate questa perspicacia per progredire non solo materialmente ma anche spiritualmente.