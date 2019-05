Le previsioni astrali invitano i segni zodiacali a scrollarsi di dosso un torpore emotivo che nuoce all'amore. Nell'Oroscopo di venerdì vengono approfondite anche le opportunità professionali per ottenere fortuna in ambito lavorativo.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: la sensibilità della Luna nel vostro segno smorzerà un tantino i vostri modi bruschi, tanto che approfondirete l'amore con forte slancio emotivo. Nel lavoro puntate tutto su Mercurio che acuisce i rapporti comunicativi, avrete successo.

L'oroscopo di domani amore e fortuna di venerdì.

Toro: lo spirito innovatore e un tantino trasgressivo di Urano, combinato all'energia vitale del Sole, farà scintille nel vostro cielo e potrete attuare cambiamenti innovatori sia nel lavoro che in amore. Agite dunque, i pianeti vi danno la spinta giusta.

Gemelli: Marte nella vostra casa astrologica approfondisce con impeto la vostra sfera affettiva e sarete molto passionali in coppia. Voi single cercate nuovi amori e attingete a questa carica esplosiva marziana che non ha fine.

Pubblicità

In ambito lavorativo, moderate un'eccessiva impulsività.

Cancro: le esperienze passate rappresentano per voi un bagaglio prezioso, prendete spunto proprio da questa consapevolezza per progredire in amore. Potrete fare tesoro di ciò che avete imparato fino a ora, sarà il vostro giudizio a guidarvi, superando gli ostacoli che si presenteranno lungo il vostro cammino.

Leone: mettete in pratica una rivoluzione amorosa nella vostra sfera sentimentale, questo è il momento giusto per agire e Marte sarà vostro alleato.

La giusta emotività, combinata a una passione romantica, sarà il perfetto connubio per fare breccia nei cuori.

Vergine: scrollatevi di dosso questa rassegnazione e questo torpore emotivo che vi priva di nuovi stimoli. Potrete contare su Marte per cambiare ciò che proprio non vi va giù e su Urano, il quale vi spinge a prendere decisioni drastiche ma veritiere.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la quadratura di Venere e Plutone si fa sentire e sarete molto giù di tono, come bloccati nel progredire in amore.

Pubblicità

Non chiudetevi in un silenzio pericoloso per gli affetti, anzi parlatene con il partner o confidatevi con un amico, avrete le idee più chiare sul da farsi.

Scorpione: molto riflessivi grazie all'influsso di Nettuno, il vostro lavoro sarà analitico e vi procurerà i riconoscimenti meritati. Ma non trascurate gli affetti, anzi cercate di superare in due gli ostacoli che si presentano lungo in vostro cammino.

Sagittario: Giove vi elargisce fortuna, tutta da investire nel lavoro e negli affetti.

Pubblicità

In particolare, in amore potrete contare su un trigono favorevole di Venere che vi esorta ad approfondire i sentimenti con ottimismo ed entusiasmo. In ambito professionale, contate su un lavoro di gruppo che si rivelerà redditizio.

Capricorno: molto malinconici e ritirati in voi stessi, non riuscirete a esternare le sensazioni che provate, forse per una scarsa fiducia in voi stessi. Preferirete isolarvi, quando il mondo è lì che vi aspetta ed è pronto a regalarvi interessanti novità.

Acquario: l'astro venusiano è in sestile con Marte e potrete darvi da fare per mettere in pratica i vostri sogni. L'amore sarà più intuitivo e profondo, aperto e migliorato da un dialogo costruttivo che solo Mercurio sa regalare. Il lavoro procede bene per voi amici dell'Acquario.

Pesci: piuttosto sognatori e fuori dalla realtà, con Nettuno che incrocia i suoi influssi astrologici con Saturno, non avrete ben chiare le idee sul da farsi, ma non rifugiatevi in un mondo tutto vostro, restate con i piedi per terra e prendete una decisione costruttiva.